¡Dualidad!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente”.— Francisco Ayala, escritor español

En Olga Sánchez Cordero la dualidad es su principal actitud y aptitud. Su imagen es fría y su temperamento es apático; ambos ante las circunstancias adversas por las que atraviesa México. Su talento es nulo y su habilidad es obsoleta; ambos ante el ritmo de la descomposición social, política y económica por la que atraviesa México. La señora de Gobernación no puede cumplir con una de sus principales obligaciones como lo es el desarrollo político de la nación, coadyuvando en la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, fomentando el desarrollo de la sociedad y garantizando la paz social. La política interna está rota.

2020 está significando un año más violento, más brutal y más devastador que 2019. Con base en cifras oficiales y de organismos especializados en la materia, la tasa de homicidio doloso está al alza; el narcotráfico está por encima de los Poderes; el secuestro está sólido por la complicidad con la autoridad; el feminicidio no cesa; el robo y el cobro por derecho de piso están a su máxima expresión contra empresas, comercios y hasta ambulantaje, y el asalto a transeúnte está ejecutándose a cada instante. Ante la dramática realidad, no hay respuesta; al contrario, una total frialdad o un total cinismo por tanta podredumbre.

Olga Sánchez Cordero ha “respondido” a los múltiples agravios contra millones de mexicanos a través de tuits cuyos textos expresan precisamente su dualidad ante la tragedia nacional. Uno de los más recientes (viernes 24 de abril), se lee: “Esta mañana asistí a la conferencia matutina que ofrece el presidente, @lopezobrador_, en la cual el gabinete de seguridad informó a la población acerca de los resultados alcanzados en la materia”. La señora de Gobernación aparece muy digna, avalando la violencia que es uno de los principales recursos de su superior, al pie de la letra… ¡un incompetente! Un insulto, literalmente un insulto al sentido común y a la tragedia de las víctimas del crimen institucionalizado, debidamente organizado.

Para afrontar la pandemia por el Covid-19, ésta menor en comparación a la enfermedad del Estado por la 4T, gobernadores y alcaldes del país han tomado decisiones para salvaguardar a la población, en un primer acto, y para plantear la reactivación económica, en un segundo acto. Sus decisiones se han adelantado a las de la Federación porque han sido abandonados a su suerte. La política interna está rota, esperándose más que una reconciliación, una separación.

Olga Sánchez Cordero tiene una amplia trayectoria laboral. No hay duda. Por supuesto, tomando como punto de partida una preparación académica de años. No hay duda. Tampoco olvidar los “contactos personales” y los “favores políticos” para acceder a los altos puestos, con base en la idiosincrasia milenaria de la “historia no oficial” de México. Pero la señora de Gobernación y su historial significan nada ante su reprobable desempeño, como consecuencia a su incompetencia rigurosa.

La incompetencia es tanto más dañina cuando mayor es el poder del incompetente.

Olga Sánchez Cordero le está fallando a la nación. La señora de Gobernación “echó” a la “basura” su preparación académica y su trayectoria laboral por el simple hecho de seguir, escuchar y obedecer a un “zonzo”.

Por supuesto que hay una razón mayor para haber tomado la decisión. Pero ella, con su examen de conciencia enmarcada en su silencio, lo sabe.

Olga Sánchez Cordero no está apta para ser secretaria de Estado. La señora de Gobernación es cómplice de la política interna rota.

¡Dualidad!— Cozumel, Quintana Roo.

Periodista

