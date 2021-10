La simulación de la penalización del aborto

Ricardo Alberto Gutiérrez López (*)

Recientemente la Suprema Corte de Justicia declaró que es inconstitucional la penalización del aborto, invalidando diversos artículos del código penal de Coahuila y culminando así con la simulación de un ejercicio que claramente no era efectuado en el país.

El hecho es que, durante tantos años en que el aborto era penalizado, casi ninguna mujer fue a la cárcel por haber efectuado alguno; todo lo contrario, muchas clínicas abortistas existieron a la vista de todos y los ciudadanos que sabíamos esto permanecimos en silencio.

En este sentido no me parece necesario que el aborto sea despenalizado, pues de hecho nunca lo fue como tal. Ciertamente muchos fuimos para nuestra vergüenza indiferentes, pero tenemos que ser hoy conscientes y luchar por nuestras convicciones.

Este suceso me recuerda una situación paralela que se vivió en Yucatán durante muchas décadas de finales de los veintes y hasta principios de los noventas; durante esta época existía una prohibición que le impedía a las órdenes religiosas impartir clases en educación primaria. Recuerdo cuando llegaban los inspectores a estas instituciones y todo el personal se encargaba de quitar las cruces y todo tipo de cosas que pudieran denotar un carácter religioso; se fingía cumplir con la ley y todos se sentían satisfechos.

Sin embargo, todo esto cambió cuando Carlos Salinas abolió esta prohibición y otras, terminando así con leyes que aunque fueron vigentes, no eran obedecidas ni se vigilaba su cumplimiento por las autoridades. Se terminó la mentira.

La discriminación

Lo que me parece discriminatorio e injusto sobre el tema es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia declarara que es inconstitucional que las legislaciones locales reconozcan la vida humana desde la concepción, ignorando así las convicciones de gran parte de los mexicanos.

En tal caso y de acuerdo con lo que dicta la ley, ¿cuándo comienza la vida humana? ¿Podrá realizarse un aborto por cualquier motivo y durante cualquier momento de la gestación? ¿Será penalizado un aborto fuera del período establecido? ¿Todo lo anterior también lo decidirá la Suprema Corte de Justicia?

Aunada a esta última declaración, la Suprema Corte recientemente también anuló la objeción de conciencia que estaba vigente en el artículo 10 de la Ley General de Salud, al establecer que los médicos ya no podrán negarse a realizar un aborto por convicciones personales o religiosas; ahora será obligatorio para los médicos realizarlo si la mujer así lo solicita.

Este no es el camino. Los médicos deberían tener la libertad de elegir si prestarán sus servicios para este tipo de procedimientos o no, aún más cuando hablamos de terminar con la vida de un ser humano, un tema que según la situación personal de cada profesionista podría llegar a ser tan sensible como aflictivo.

Se pretende (en este caso) garantizar la libertad de la mujer sacrificando la de los médicos.

Seamos congruentes, vivamos la verdad, no seamos cómplices de las apariencias.— Mérida, Yucatán.

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado