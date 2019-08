La solución no es abrir más escuelas

“¿Hacen falta médicos generales?” (y 2)

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Segunda y última parte del artículo que ayer publicamos bajo el título: “La política en salud en la 4 T”

Lamentablemente desde hace diez años o más, y como resultado de la mal llamada guerra contra los narcos, los médicos pasantes han sido presa de la violencia en el país: son secuestrados, a veces para pedir algún rescate, pero otras para la atención de sicarios heridos; algunas doctoras han sido violadas y por desgracia más de un médico asesinado, en zonas donde se carece de los más elementales servicios.

Estos son los médicos pasantes a los que se les ha regateado su sueldo y que junto con internos de pregrado reciben menos que las “becas” para los jóvenes sin empleo (ninis). Ellos serán a futuro médicos residentes, como los que a principio de año dejaron sin sueldo por el recorte presupuestal, en esta política de austeridad que, lejos de recortar con bisturí y precisión quirúrgica, lo ha hecho burdamente a “tijeretazos”.

De tal manera que, de qué sirve que se creen muchas escuelas de Medicina si no hay los suficientes campos clínicos de entrenamiento?

No se puede atacar el problema si no hay al mismo tiempo un mejoramiento de los servicios básicos de salud, en lo que concierne no solo a mejorar la infraestructura hospitalaria, sino también a tener los insumos y, desde luego, el personal adecuado.

Habría primero que empezar por el rescate de las numerosas clínicas y hospitales abandonados a su suerte o que sufren hoy día los embates de esta política de austeridad.

La segunda, todavía hipotética propuesta que se ha planteado, es la contratación de médicos extranjeros. Bolsonaro, el presidente brasileño, rescindió, por no decir expulsó o dio de baja, a alrededor de diez mil médicos cubanos; otras cifras hablan de seis mil. Se dice que éstos serían contratados por el gobierno mexicano para cubrir las plazas porque “los médicos no quieren ir a los pueblos”.

Creo que esto carece de argumentos. Sin entrar a debate, no se cuestiona la calidad de los médicos cubanos, he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con más de uno de ellos; cuando escribí “Bungo”, mi última novela, investigué la labor de los médicos cubanos en Angola durante la guerra civil; quedé impresionado; sin lugar a discusión, este ejército de batas blancas fue tan importante como el otro en la resolución del conflicto bélico: auténticos profesionales en la sanidad y de una calidad humana incuestionable.

Solo en mi especialidad, la Ortopedia, recuerdo la gran aportación del Dr. Rodrigo Álvarez Cambras al tratamiento de las pérdidas óseas y a quien personalmente tuve el gusto de tratar. Y cómo olvidar la huella que en Yucatán dejó el Dr. Iglesias por su gran labor en la atención de niños con secuelas de polio, o en otras áreas como el Dr. Carlos Finley y su gran aportación para el control de la fiebre amarilla.

El detalle es que, lejos de la calidad de los médicos, lo cual no está a discusión, existe todo un esquema político de explotación de estos colegas por su gobierno. Cuba exporta a sus médicos, el ejemplo más claro en Venezuela, a cambio de petróleo, pero en otros países a un precio en donde los galenos solo reciben una cuarta parte de lo estipulado, sin dejar de mencionar el férreo control que tiene el gobierno, que va desde retenerles el pasaporte hasta acciones más punitivas.

Algunos han sido enviados a países desarrollados como España o Italia; lamentablemente la mayoría son reclutados en países en donde la inseguridad y las condiciones de vida son de alto riesgo. En lo particular, veo muy difícil esta segunda opción, ya que estos lugares se pueden cubrir perfectamente con médicos de nuestro país, muchos de ellos que no alcanzaron a entrar a una residencia para hacer una especialidad, o se encuentran sin empleo, o trabajando en farmacias como “asesores clínicos”, además de que serviría de poco, pues aún faltaría por cubrir un déficit de más de cien mil médicos, siguiendo las cifras del primer mandatario.

Los jubilados

Habría que considerar la que sería la más reciente propuesta. El Presidente habló de contratar a médicos jubilados para cubrir estas plazas de “médicos generales que no quieren ir a los pueblos”. Aquí sería interesante hacer una encuesta (¡pero de las de verdad!) para saber cuántos médicos jubilados del Sector Salud, que durante 30 años dieron consulta todos los días (un promedio de 25 a 30 pacientes) aceptarían después de los 60 años de edad regresar al campo de batalla, sin tomar en cuenta la falta de actualización común del médico en retiro.

Es regresar a los encordados a un boxeador con cinco o más años de retiro, más vulnerable y sin condición física.

En síntesis: ¿hacen falta médicos generales?, por supuesto que sí, no está a discusión, pero es obvio que la solución no estriba en poner más escuelas de Medicina.

Antes de egresar más médicos deberá procurarse mejorar, o cuando menos cubrir los salarios de aquellos que están en adiestramiento o en el Servicio Social. La salud del país no va a ser mejor con tener más médicos generales; en términos futbolísticos equivaldría a tratar de ganar un partido de fútbol alineando a puros delanteros.

Con todo respeto le diría al señor Presidente que yo también tengo otros datos: si bien el Sector Salud tiene deficiencias, no es del todo malo, pero es obvio que las políticas de austeridad deben de evitar ser aplicadas sobre él.

Sin lugar a dudas: “Las buenas intenciones cuando carecen de sustento… se convierten en ocurrencias”.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor

