La tormenta perfecta en América

Un verdadero peligro

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“El culto del Estado es el culto de la fuerza. No hay amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de incompetentes, corruptos u hombres viles. Los peores males que la humanidad haya tenido que soportar fueron infringidos por los malos gobiernos”.— Ludwig Von Mises, historiador y escritor austriaco

¡La tormenta no cesa! No nada más la sanitaria, que ha matado a miles de seres humanos. No nada más la política, que está avasallando el progreso de naciones. No nada más la social, que está depositando más miserables a la población. ¡La tormenta continuará! No nada más la sanitaria, para seguir matando a más seres humanos. No nada más la política, para continuar anulando todo signo de progreso. No nada más la social, para acumular la miseria. ¡El año no ha terminado! Falta mucho para finalizar. Tiempo suficiente para más calamidades. Mayormente, las decisiones de gobernantes están avivando la perdición en la Tierra.

Y una de las regiones del orbe, en donde la decadencia está en éxtasis, es América. ¡Pobre América! Sumida por gobiernos dictatoriales, por gobernantes ineptos y por gobernados fanáticos. La acumulación de la pandemia política-social nos está precipitando a la miseria, a la violencia y a la muerte. A más miseria, a más violencia, a más muertes. Las naciones no son independientes porque están sujetas a las más poderosas. Las sociedades son endebles, ya que están confrontadas por ideologías destructivas y fanatismos pagados. Todo está acumulándose, como olla de presión, para estallar y continuar “pintando” con sangre está parte del mundo.

Con sus acciones y hechos, Donald Trump (Estados Unidos), Andrés Manuel López Obrador (México), Nicolás Maduro (Venezuela) y Jair Bolsonaro (Brasil) han alimentado la tormenta de calamidades en sus diferentes países, porque sus decisiones han estado basadas en sus ineptitudes, en sus locuras, en sus ocurrencias, en sus ridiculeces y en sus egos. Lamentablemente, la mayoría de los pueblos ofendidos no han tenido el suficiente contrapeso, porque máximamente han criticado en vez de actuar. Si alguien puede derrocar a estos dictadores es el propio pueblo, pero han despreciado su libertad, o lo que queda de ella. Al transcurrir del tiempo, la oportunidad se diluye.

En noviembre, los estadounidenses tendrán la oportunidad de elegir a un nuevo presidente o de cometer el gravísimo error de reelegir a Donald Trump, quien en unos días más iniciará la “Guerra Fría” contra China, culpándola de los más de un millón 600 mil casos registrados y más de 95 mil ciudadanos muertos por el Covid-19, cuando él no actuó a tiempo; inclusive, generándole conflictos con los gobernadores de la unión americana.

Oportunidad

En junio de 2021, los mexicanos tendremos la oportunidad de corregir el camino, a través de la elección de nuevos diputados federales y la renovación de 13 gubernaturas, para anular los peligros que están arruinando a México como lo son Andrés Manuel López Obrador, el Morena y la Cuarta Transformación. Sin embargo, el pleno proceso del fascismo intentará por todos los medios de seguir destruyendo todas las instituciones contrarias a su ideología, desviando recursos públicos para dárselo al “pueblo bueno y sabio”, generando más violencia con el apoyo de la delincuencia organizada y asesinando la libertad de expresión.

Es duro reconocerlo, pero tenemos el gobierno que nos merecemos, porque hemos dejado de luchar por el verdadero ideal de una nación independiente, más igualitaria y, por ende, justa, y de progreso. Todo lo anterior se ha intercambiado por el poder político, por el enriquecimiento ilícito y por el abandono a la sociedad, fundamentándose en un profundo egoísmo, rencor y cobardía.

Por su parte, los venezolanos continúan su lucha contra el dictador Nicolás Maduro, quien cuenta con el apoyo del ejército, este inmiscuido en el tráfico de drogas principalmente en América del Norte; mientras que Estados Unidos, entre otras naciones poderosas, asumen el tema con base a sus intereses políticos y económicos; no humanitarios. Por su parte, la ONU, entre otras, es una “caricatura” ante la crisis humanitaria en la nación de América del Sur.

En el tercer país más grande de América, los brasileños viven cada vez más aislados del desafiante Jair Bolsonaro, porque, a diario, da muestra de estar peleado con el mundo; no nada más contra los Poderes, contra sus instituciones y contra sus ciudadanos.

Amenaza

Trump, López Obrador, Maduro y Bolsonaro son un verdadero peligro no nada más para sus pueblos, sino para la civilización. Tienen que desaparecer del mapa político, porque la tormenta se aviva.

Son la tormenta perfecta. En una región del mundo.

¡América! — Cozumel, Quintana Roo.

arevalo61@yahoo.com.mx

Periodista