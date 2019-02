¡Rehenes!

“El humano es un ser que está constantemente en construcción, pero también, y de manera paralela, siempre en un estado de destrucción”. —José Saramago, periodista y escritor portugués.

En México, todo lo prohibido está permitido. Hasta avalado por el gobierno de la República, ahora conocido como la Cuarta Transformación, a pesar de las irreparables pérdidas en lo político, en lo económico y en lo social. ¡No importa! La ley está a favor de malvivientes, haciéndose llamar maestros y aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Desestabilizadores hasta del propio Estado de Derecho, anulado por orden presidencial, porque la solicitud de retomar el orden público, ahora se le llama represión. Lo peor. La programación de miles de millones de pesos; recursos públicos, destinados a la transformación de la corrupción. ¡Lo peor!

Los mexicanos amanecemos envueltos en tragedias, desestabilizaciones, conflictos, confrontaciones, asesinatos, secuestros, desapariciones y violaciones, por mencionar algunas de nuestras calamidades como sociedad. ¡Odiados los unos contra los otros! No hay confianza en los gobernantes; no hay confianza en los representantes populares, y no hay confianza en los funcionarios públicos. ¡No hay confianza en las clases sociales! Los ciudadanos talentosos y productivos, están en medio del caos. Sin el apoyo, ni mucho menos el reconocimiento, para continuar sus proyecciones, porque primero están los obtusos e improductivos. Por decisión presidencial.

La vida nacional se agrava como consecuencia al atropello de grupos muy organizados, como los de la CNTE, que amparados —ahora— por la Cuarta Transformación llegan a bloquear vías de comunicación, aeropuertos, terminales de autobuses y plazas públicas. Manifestantes que a su paso pueden agredir a toda aquella persona que les reclame su proceder, entrar a robar a comercios y destruir un bien común. El gobierno los ve. El gobierno los apoya. ¡No tocarlos! Cuidado, porque es represión. Al contrario, los recursos públicos son aportados a su “causa”, en vez de aplicarlos a una gran necesidad para las generaciones: educación. ¡La verdadera educación!

México retrocedió 33 sitios en el Índice de Percepción de la Corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Transparencia Internacional informó que, en diciembre de 2012, México estaba ubicado en el puesto 105 del ranking. En noviembre de 2018, México terminó ubicado en el puesto 138, de 180 naciones evaluadas.

Van poco más de 60 días de la Cuarta Transformación. El Estado de Derecho está avasallado y la libertad de hacerlo todo está abierta. ¡Rumbo al abismo!

Andrés Manuel López Obrador, con sus respuestas simples ante la decadencia de la política interna y los ridículos de la política externa, está “sometiendo” a la nación. Explico. Está aportando los recursos a los de abajo. Está aportando los capitales a los de sin oficio ni beneficio. Está aportando los presupuestos a los grupos desestabilizadores. Está aportando los dineros a Morena.

En el año 55 a.C., Marco Tulio Cicerón estableció que “el presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse, para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”. ¡Decadencia!

La historia ha dado grandes lecciones a la humanidad. Sin embargo, el gobernante quizá nunca ha leído la historia. O, quizá pretende emular a un “héroe”, si leyó la historia. Lo anterior, quizá por una “discapacidad” que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder.

Baso lo anterior en las palabras de José de San Martín, político y militar cuyas campañas revolucionarias independizaron a Argentina, Chile y Perú. ¡Libertador!

Mientras tanto, la sociedad y la economía de México continúan en el proceso de “sometimiento” a una de las manifestaciones de la transformación de la corrupción. ¡La CNTE! al servicio del gobierno de la República y de Morena, para desestabilizar a un político, a una institución, a un municipio, a un estado y a una nación.

De la tan anhelada construcción, llegamos al estado de destrucción. ¡Dolo!

Como punto de partida: la degradación de la educación.

¡Rehenes! — Cozumel, Quintana Roo

