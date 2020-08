La urbe de hierro está en el Mayab

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Sin pizca de pudor ni temor a equivocarse, Ángel Trinidad asegura, sostiene en forma categórica que no conoce Nueva York. Sabe con lujo de conciencia que esta confesión le granjeará epítetos de toda clase: ignorante, pocomundo, duro, chauvinista, cocoyol, codo, jodi…

Quizá le prodigue felicitaciones… “Qué le voy a hacer”, suele decir y se encoge de hombros. De algún modo conoce la cosmopolita ciudad por las páginas de Wolfe, Fitzgerald y Talese, las películas de Bruce Willis y los capítulos de Seinfeld y La ley y el orden. Y por Mecano se enteró que esa ciudad no es para todos. Sabe también que, según Facundo Cabral, en Nueva York se juntan lo mejor y lo peor del mundo. Esto no le impide disfrutar a Sinatra cuando canta a la ciudad que nunca duerme.

Sí, Ángel Trinidad es de esas (¿raras?) personas que, si de placer se trata, prefieren conocer, recorrer y disfrutar los destinos turísticos nacionales. Y, como no le alcanzará la vida para recorrer y gozar de nuestro país, al menos en esta existencia, asegura, no pretende ir por cuenta propia a la casa de los Mulos de Manhattan. Quizás en la próxima.

Para qué ir, pregunta con creciente insistencia, si a causa de la contingencia ha llegado a la conclusión incontrovertible de que la urbe de hierro es… Mérida. Sí, como lo lee usted. Sin rascacielos ni telefilmes, nuestra Mérida es la urbe de hierro. La contingencia ha levantado ese velo que impedía verla así. La ciudad blanca, la antigua Ichcaanzihó, la de los Montejo y sus estatuas polémicas, la Mérida yucatanense, la de la trova y las haciendas, la que conserva rincones bucólicos, se ha mostrado ante nuestros ojos como lo que es: una urbe de hierro.

Basta un recorrido por el centro de la ciudad para ver, un local tras otro, cortinas metálicas que invitan a preguntarse cuánto hierro hay concentrado ahí. Es un catálogo sin fin: las hay con forma de pecho de paloma, de candados por fuera, por dentro, aquellas con postigo, de rejas, de cadena, las cortinas altísimas que requieren de un gancho largo para alcanzarlas, hay negras, grises, color crema, rojas, rotuladas, oscuras de polvo y grasa, firmes, desvencijadas… Y todas parecen producir un rico calorcito nocturno que las hace acogedoras para los indigentes: se pegan a ellas como político al presupuesto para pasar la noche a la intemperie.

Así luce la Mérida de hoy: un menú de cortinas metálicas día y noche. El mundo se ha detenido en muchos locales. En la fase más brava de la contingencia, cuando se decretaron cierres totales y la tristeza invadió las calles, el centro de la ciudad era un sórdido muestrario de velos de metal y aceras vacías.

Un centro tan vivo como el de nuestra capital era un enfermo internado en el área Covid de la economía, sin respirador. Los días se han hecho semanas y las semanas meses y los lienzos de hierro comenzaron a levantarse. Sin embargo, no faltan los caídos en batalla. Muchos negocios ya no abrieron. Las cortinas permanecen abajo, vencidas por su propio peso metálico; ¿se unirán a los locales alguna vez febriles y hoy abandonados en calles del Centro como la 52, la 65, la 67 y muchas más con accesorias que no volverán a ver la luz del sol?

En todas las calles se observa un local cerrado en medio de varios abiertos, como boca joots koj, chimuela.

Y a la par de esto, la ciudad también es un extenso catálogo de letreros de “se vende”, “se renta”, “se traspasa”.

La dicotomía salud-economía tiene a todos los gobiernos rascándose la cabeza. Cómo manejar este espinoso tema marcará el futuro político de muchos gobernantes.

Lo mismo que en el deporte la proximidad de los torneos aceleró las decisiones para volver a la actividad, en el “noble” mundo de la política la cercanía de las elecciones hará lo propio.

El mejor ejemplo es EE.UU. A Trump le urge la vacuna antes de las elecciones de noviembre para venderla como un logro. Ya incluso tiene su frase de batalla: “America first”. En estos días la pronunció el vice Michael Pence. Les dijo a los sajones lo que quieren oír: primero ellos y después también.

De acuerdo o no con Trump, no se puede negar que la frase es pegadora electoralmente.

En nuestro cálido Yucatán ¿serán también las elecciones el detonante para salir de la contingencia? Y ante la eventual salida, ¿qué clase de economía deseamos?

Ángel Trinidad responde simplemente: una de cortinas levantadas.— Mérida, Yucatán.

