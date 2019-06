La virtud fluye de tu interior

Uno, dos, tres… por la adultez

Antonio Alonzo Ruiz (*)

Aun resonaban en mis oídos las últimas palabras de Mansedumbre cuando, de pronto, vi algo con apariencia humana y fúlgida. Flotando parecía avanzar suspendida en el aire. Tan radiante que, mientras más se acercaba a mí, más sentía la necesidad de entrecerrar los ojos y cubrirme la cara con ambas manos.

No obstante que tenía mis ojos cerrados por tan fuerte resplandor, parecía no necesitarlos para involucrarme en tan deslumbrante experiencia.

Y sin hablar, sin pronunciar audible palabra y sin el concurso de ninguno de mis sentidos, entré en comunicación con tal luminoso personaje sin necesidad de que ninguno de los hablara en voz alta.

En mi diálogo interno me planteaba muchas preguntas, tales como ¿quién sería tan extraordinario personaje? ¿por qué me atemoriza y, a la vez, me serena su presencia? ¿será real o será una alucinación?

Y como si leyera mi pensamiento, me contestó pronta y claramente:

“Claro que soy real mi avisado aprendiz… Tan real y necesaria como tu capacidad de dialogar internamente contigo mismo”, me dijo.

“De hecho, trabajo en tu interior y desde tu interior, de tal forma que las personas ni me ven ni me escuchan a mí, sino a ti mismo y, por tanto, el mérito de todo cuanto logres, será completamente tuyo”.

No sabía aun el nombre de este luminoso personaje, lo que ya sabía, sin duda, es que sería mi último compañero y guía en este largo camino de la Virtud.

Psicólogo clínico, UVHM. Manejo de Emociones y Envejecimiento. WhatsApp: 9993-46-62-06 @delosabuelos Antonio Alonzo