La voz de María Desatadora de Nudos

¡Lupita!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Detente un poco de esa agitación, y de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de sentir que nunca se llega a ningún lado” —papa Francisco

Al momento de estar leyendo estas líneas seguro estoy, estimado lector, que tiene un nudo que desatar en su vida. No importa su lugar de nacimiento. No importa su sexo. No importa su edad. No importa su preparación académica. ¡Mucho menos la condición social! Son los tiempos de la incertidumbre, como la propia vida, con las miradas serias, las palabras violentas y los actos fríos. Uno no sabe cómo mirar. Uno no sabe qué decir. Uno no sabe cómo actuar. ¡Todo hiere! He aquí el nudo a desatar. Para vivir, porque es terrible estar muerto en vida. ¡Oscuridad! Desechar el nudo requiere de un gran amor por la vida, pero también necesita de los recursos del cielo. ¡Ayuda divina!

En el polígono sur de la ciudad de Cancún (Quintana Roo, México), hay un lugar muy especial. Quizá apartado de la composición material de la Tierra, porque la sensación es muy extraña al respirar, al mirar y al caminar. No hay oscuridad. Hay claridad. El espacio lo envuelve a uno con un manto divino de paz. Empezando por la esperanza de que la vida no nada más es seria, violenta y fría; al contrario, también es alegre y pacífica, con un alto contenido de calor humano. El silencio invita a la meditación para ayudarnos a encontrar respuestas y soluciones a los problemas que afrontamos, en nuestra vida diaria. Hay selva. Hay madera. Hay naturaleza. ¡Sagrado!

¡El Santuario María Desatadora de Nudos!

En 2015 comenzó la historia, al disponerse de un amplio terreno para la construcción de la iglesia. En 2016 comenzó la advocación mariana en honor a la patrona de matrimonios y conflictos, cuya devoción tiene su origen en Augsburgo, Alemania. La imagen original — del artista Johann Georg Melchior Schmittner, que data del año 1700 — está en la Iglesia de Saint Peter Am Perlach. La Virgen María, bajo la inspiración y la fuerza del Espíritu Santo, desata los nudos que un ángel, a su izquierda, le alcanza; mientras que otro ángel, a su derecha, recoge la cinta ya desatada. ¡No falta la intervención de un ángel más para guiar a un hombre, a través de la oscuridad de la vida!

El papa Francisco tiene especial devoción por María Desatadora de Nudos. Al ser Obispo Auxiliar de Buenos Aires, llevó la devoción de Alemania a Argentina. Por su parte, el padre Luis Pablo Garza, L.C. extendió la devoción de su Santidad en México; precisamente, con la construcción del santuario a donde llegan fieles y no fieles católicosde todo el mundo, para entregar los nudos de su vida en manos de María, implorando su intercesión. ¡Jesús!

Es necesario detenernos de esa agitación, y de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de sentir que nunca se llega a ningún lado. ¡Deténgase! ¡Mire! ¡Vuelva!

En el mismo Santuario María Desatadora de Nudos hay una voz que transmite la fe. Una voz que alienta la esperanza. Una voz que alimenta la vida. Su talento está dedicado a María, para pedir —mediante el canto— su intercesión ante Jesús, el Hijo de Dios, a fin de desatar los nudos y, sobre todo, para que no nos suelte de su mano como buena madre, en estos tiempos en los que estamos corriendo serios peligros de perdernos en la excesiva seriedad, en la reiterada violencia y en la agobiante frialdad: ¡Lupita Aguilar!

Sea usted quien sea. Venga usted de donde venga. Independientemente de lo sucedido en su historia personal. ¡Haga acto de presencia! Envuélvase en la selva. Envuélvase en la madera. Envuélvase en la naturaleza. ¡Envuélvase en la voz!

Haga acto de presencia con fe. Haga acto de presencia con perseverancia. Haga acto de presencia con confianza. Empiece por la invocación. Para caminar por la vida. Sin olvidar el agradecimiento. No olvide escuchar el canto. ¡Llegado desde lo más profundo de la existencia!

“La Voz de María”.

¡Lupita!— Cozumel, Quintana Roo

Periodista

