La voz del Pastor

Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán

“Señor, enséñanos a orar” (Lc 11, 1)

La Palabra de Dios nos habla sobre la oración en la primera lectura y también en el santo evangelio. Muchas veces he escuchado de algunas personas decir que no saben orar y creo qué tal vez sí han orado de alguna manera, aunque lo que realmente no saben son fórmulas de oración memorizadas, esto especialmente en varones que ni siquiera saben recitar el “Padre Nuestro” o el “Ave María”.

Todos han participado seguramente en momentos donde se reza el santo Rosario, pero al no pronunciar en voz alta la oración, a la hora que lo quieren hacer se les dificulta mucho. Por eso les digo a todos, especialmente a los varones, que pierdan el “pudor” de recitar las oraciones que desde niños aprendieron. En público o en privado, no dejemos de hacerlo, especialmente tratando de dar ejemplo a los niños.

En la primera lectura de hoy, tomada del Libro del Génesis, nuestro padre Abraham nos deja un gran ejemplo de oración insistente y de intercesión. Quien intercede por otros en su oración los está amando al orar. Cualquiera ora por sus seres queridos, familiares y amigos, pero no cualquiera ora por desconocidos.

Cualquiera se siente movido a orar por gente buena, pero llegar a orar por quienes han tenido una mala conducta, realiza la oración más perfecta en el amor; orar así u orar por nuestros enemigos nos santifica aún más. Además, quien ora por otros, por sí aboga, en el sentido de que aunque no pida por sus propias necesidades, Dios ya las conoce y toma en cuenta su oración desinteresada y caritativa por las necesidades de otro.

Oremos pues, por nuestros enemigos, así como también por aquellos que a nuestro juicio, obran mal. Un buen cristiano no condena a nadie, sino que intercede por todos.

El Salmo 137 que recitamos hoy, nos ayuda a orar con acción de gracias, repitiendo en el estribillo: “Te damos gracias de todo corazón”. Hay quienes cuando oran excluyen sistemáticamente la gratitud, olvidando que siempre, después de alabar al Señor, antes de pedirle nada, deberíamos presentar nuestro agradecimiento, como dice el Salmo: “Porque escuchaste nuestros ruegos… siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor”.

En el santo evangelio de hoy según san Lucas, los discípulos le piden a Jesús: “Enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos” (Lc 11, 1). La oración es una de las líneas temáticas del evangelista san Lucas. En este pasaje, los discípulos le hacen esta súplica a Jesús cuando regresa de su oración.

Frecuentemente, varias veces al día, Jesús se retiraba a orar, prorrumpía en oración al Padre delante de los que le escuchaban. Por otra parte, los discípulos fueron testigos de noches enteras de oración, así como de las diarias madrugadas en las que el Señor se adelantaba y aseguraba su tiempo para la oración. Por eso se les antoja aprender a orar de Jesús.

Fue entonces cuando Jesús enseñó a sus discípulos el “Padre Nuestro”, la más maravillosa oración de todas las que ha habido o pueda haber. Recordemos que el “Ave María” también es oración evangélica, pues es tomada en gran parte del evangelio de san Lucas.

Hay otras oraciones que la Iglesia reza a diario y que conocemos gracias a la Virgen María, como la oración de Zacarías, en el momento de recuperar el habla al imponer el nombre a su hijo (cfr. Lc 1, 68-79); como la oración de Simeón, al tomar al Niño Jesús en brazos, cuando María y José llegaron con él al templo para presentarlo al Señor (cfr. Lc 2, 22-32); y la propia oración de María, su magnificat, por las obras que el Poderoso realizó en ella en favor de todas las generaciones (cfr. Lc 1, 46-55).