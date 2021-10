Las 4 Méridas de Yucatán

Transformaciones urbanas y sociales

Othón Baños Ramírez (*)

La ciudad es la gente en la calle (Borja y Muxí, 2003)

La expansión de la ciudad es inevitable. Toda ciudad con el paso del tiempo cambia en sus diferentes dimensiones: su morfología, su vida cultural, su economía, para mencionar algunos cambios importantes.

La ciudad de Mérida en los últimos años ha crecido incesantemente hasta alcanzar poco más del millón de habitantes. Ese no es un problema, lo lamentable es que crezca sin control efectivo, por encima de los planes regulatorios del gobierno y de la mano con los intereses comerciales inmobiliarios.

Parece obvio, pero no es una pregunta inocua. ¿Qué debemos entender por ciudad? La ciudad no puede entenderse como el mero espacio donde se localizan edificios, calles y parques. Ese espacio sin el ingrediente fundamental, la convivencia de la gente, es una ciudad muerta, una no ciudad. La ciudad es un espacio de convivencia y el bienestar de las familias para lo cual se crean los edificios, las calles y los parques.

Mérida es hoy una ciudad profundamente desigual y fragmentada. Mediante una mirada detenida es dable reconocer cuatro ciudades en una: la Mérida marginada (sur); la Mérida clásica (núcleo central), la Mérida Moderna (norte); y la Mérida hipermoderna (arco norte-poniente fuera del periférico).

Como bien se sabe, Mérida a partir de la riqueza que trajo la explotación y exportación de la fibra de henequén se modernizó. Se aceleró el tránsito que ya se venía dando de ciudad colonial a ciudad moderna. La huella de esa época henequenera todavía podemos verla en varias partes de la ciudad —incluyendo edificios, Paseo de Montejo y el parque de las Américas—. Junto con los muchos edificios, los espacios públicos levantados en esa época constituyen hoy día símbolos icónicos de la Mérida clásica.

La tendencia modernizadora del periodo henequenero, marcada por el porfiriato y el nacionalismo revolucionario, de varias maneras —mejorando las vialidades y el transporte colectivo, p.ej.— fortaleció las viejas estructuras, los viejos barrios que habían prevalecido por siglos, y creó otras. La gente acomodada, económicamente dominante, comienza a abandonar el centro de la ciudad y se traslada hacia la parte norte.

Por su parte, la clase trabajadora comienza a trasladarse hacia el sur. Las diferencias territoriales y sociales entre el norte y el sur con el paso de los años se han ido profundizando y ensanchando.

Naturalmente, en el núcleo central de la ciudad hasta la década de 1970 había de todo, el mercado, las tiendas de ropa, los restaurantes, y un largo etcétera. Era una ciudad monocéntrica. Por eso mismo, por ejemplo, el transporte colectivo respondió en sus orígenes a esa morfología urbana.

La división de la ciudad entre norte acomodado y sur marginado no fue —y no ha sido— un tema central de la agenda política de los gobiernos, pero la ciudad siguió siendo compacta.

Una etapa histórica de la ciudad fue la segregación del norte y el sur con respecto al centro histórico (que yo prefiero llamar núcleo central). Es muy difícil establecer tiempos y límites de ese hecho urbano y no es aquí el lugar para entrar en detalles de donde comienza y donde termina el centro. Es un tema muy complicado, sin embargo, los estudiosos del urbanismo yucateco consideran que el núcleo central de la ciudad abarca muchas cuadras, incluso parte de la avenida Itzáes, y no son pocos los que consideran a la García Ginerés y el Paseo de Montejo dentro de este cuadrante.

El núcleo central (o centro histórico) cuyas dimensiones, repito, son muy amplias puede decirse que es el rostro icónico, es la Mérida clásica con símbolos profundos de identidad, con rostro turístico, es el corazón cultural de la ciudad.

Lo que quiere decir que una modernización como la que se dio en el periodo henequenero tardío no necesariamente degrada a la ciudad.

La Mérida del sur con sus precariedades, carece de rostro, mejor dicho, es la Mérida que nadie quiere ver. Aunque en esa área habita más de una tercera parte de la población de la capital, está dotada apenas con los servicios urbanos básicos, con pequeños parques. Se puede decir que carece de espacios públicos significativos. En esta zona de la ciudad muchas familias para sobrevivir se ven la necesidad de combinar costumbres rurales con urbanas.

En la Mérida del Norte se encuentra instalada la clase media (desde la clase media baja hasta la media alta). Cuenta con todos los servicios urbanos y se localizan fraccionamientos no cerrados como la colonia Alemán, colonia México, Pinos —para mencionar algunos— y cerrados los más recientes en Altabrisa. Cuenta con varios espacios públicos (incluidos los espacios públicos privados: plazas). La Mérida del norte tiene un rostro de ciudad plural, de ciudad moderna y lo más importante, en general no comunica miedo algo al viajero.

La Mérida hipermoderna está marcada por decenas de fraccionamientos cerrados en un amplio territorio. En el arco norte-poniente. Aparte de ser extendida y sin servicios urbanos, prevalece un modelo de expansión no sostenible, ni económica ni ambientalmente. Los nuevos desarrollos urbanos constituyen verdaderos guetos.

Rigurosamente, un gueto es un área separada para la vivienda de un determinado grupo étnico, cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. Por extensión y de manera extendida, hoy día se denomina gueto a cualquier área separada de viviendas separadas de la convivencia.

Es un modelo de ciudad signado por el miedo, por el encierro y se asemeja a una ciudad prisión. La inseguridad es un discurso en el que el ciudadano se convierte en consumidor —en vez de ciudadano— y la vida urbana en producto inmobiliario. Si este crecimiento urbano niega a la ciudad, entonces, ¿por qué se sigue adelante con ese modelo?, ¿Acaso el marco normativo es omiso?, ¿Acaso las autoridades son incapaces de ver la gravedad de esa tendencia?

El urbananismo hipermoderno recrea urbanizaciones guetizadas. Con ello la ciudad tiende a ser físicamente despilfarradora, socialmente segregada, económicamente poco productiva y culturalmente miserable.

Paradójicamente, la fama que goza Mérida en la escala nacional de ser una ciudad segura, está propiciando la ciudad del miedo marcada por la inseguridad.

Sin duda alguna, cada época deja huellas en la ciudad, de todo tipo y tamaño. Algunos gobiernos se encargan de destruir y otros de reconstruir dichas huellas. Lo nuevo, la ciudad hipermoderna es una ciudad que va contra la historia: en la historia de la humanidad, la ciudad ha sido el lugar donde los individuos crecen físicamente sanos y pueden desarrollar actividades de diversa índole juntos para estimular sus capacidades intelectuales.

¿Puede usted imaginar hacia dónde va la ciudad con ese modelo hipermoderno? En todos los sentidos, simple y sencillamente, tiende a degradar la calidad de la ciudad donde habitamos. Entendida la calidad como facilitar y mejorar la vida colectiva en la diversidad.

Hay muchas evidencias señalando que el negocio predilecto hoy día de las elites económicas yucatecas es el inmobiliario. Queda claro que las elites económicas y el gobierno son los responsables de un crecimiento de Mérida Yucatán que tiende a fragmentar degradar la calidad de ciudad como nunca antes en la historia local.— Mérida, Yucatán

bramirez@correo.uady.mx

Doctor en Sociología, investigador de la Uady