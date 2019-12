Las cuentas diversas en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores he platicado sobre las deficiencias financieras que pueden reportar algunas cuentas de los estados financieros, tales como cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos. En esta ocasión dedicaré estas líneas a comentar sobre diversas cuentas que por lo general se registran en el activo circulante que no deberían formar parte del capital de trabajo.

Una de las cuentas más utilizadas es deudores diversos. Por lo general se registran aquellas partidas de dinero entregadas por préstamos, anticipos, por comprobar y otros. El problema de que mantengan saldos es su probable incobrabilidad y por tanto se convierten en gastos. Este tipo de cuentas no deberían existir porque tienen un costo de capital. En caso de que se tengan saldos, procurar darles seguimiento para que cada fin de período queden saldadas y no estén afectando las cifras de los estados financieros para su análisis.

Otra de las partidas que se registran en el activo circulante son los pagos provisionales de impuesto sobre la renta que distorsionan la razón financiera circulante o de liquidez haciendo que formen parte del capital de trabajo. Lo más adecuado para que se tenga información más precisa es que se lleve al resultado del ejercicio disminuyendo la utilidad contable. En este rubro los contadores por lo general no hacen el cálculo del impuesto sobre la renta correspondiente al período. Mi recomendación es que se realicen los respectivos cálculos determinando el resultado fiscal para que sea la base. Este importe presentarse restando la utilidad contable del ejercicio. En este caso se puede tener una idea del saldo a pagar por el impuesto al restarle los pagos provisionales respectivos. El no hacer los cálculos continuos del resultado fiscal para conocer la tendencia del impuesto sobre la renta anual, hace que cuando finalice el año y se realicen, la administración de la empresa se lleve sorpresas por pagos relevantes que correspondan.

Algunos empresarios desconocen que la base del impuesto sobre la renta no es el resultado contable tal y como aparece en la contabilidad, sino el resultado fiscal. La diferencia estriba en que la utilidad contable tiene restados gastos que podrían no ser deducibles o ingresos no acumulables para efectos del cálculo del impuesto. Para tal caso hay que hacer una conciliación entre los dos resultados identificando las partidas que hacen la diferencia.

Otra cuenta importante es en aquellas empresas que causan impuesto al valor agregado IVA. Los pagos que hacen por sus compras o gastos lo registran en el activo circulante como IVA acreditable y por el de los ingresos facturados en IVA a cargo en el pasivo circulante; si esto es así en la contabilidad, la recomendación es que al fin de período se determine la diferencia entre el que se tiene a cargo y el de favor, la diferencia se registre como activo circulante en caso de que se tenga saldo a favor y en pasivo circulante si se tiene a cargo.

También hay operaciones que corresponden a pagos anticipados que se llevan al activo circulante. Debe tomarse en cuenta que si es un pago aplicable en varios ejercicios se debe llevar a un activo diferido la parte que corresponde a largo plazo y en el activo circulante solo lo que corresponde al ejercicio corriente.

Cuando se trata de anticipo a proveedores antes de que se reciban las mercancías en la empresa y se genere el pasivo, debe darse seguimiento para que al convertirse en una realidad la operación se haga la cancelación respectiva porque en muchas ocasiones aparece en el pasivo el adeudo total al proveedor y en el activo circulante el pago adelantado sin ser aplicado; por lo tanto, hay distorsión en la información. Para efecto de tener datos ciertos debe determinarse el neto respectivo, o sea cargar a proveedores el pago anticipado.

Existen otras cuentas diversas en el pasivo, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.

