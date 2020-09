Las enseñanzas del cuento del rico, el pobre y el loco

Mario Correa Ponce (*)

En estos tiempos difíciles y de reflexión, me encontré con una historia que quiero compartir con ustedes:

Un rico miró por su ventana y vio a un pobre hombre sacando algo de la basura y pensó: gracias a Dios no soy pobre; el hombre pobre levantó la vista y vio un loco en harapos y pensó: gracias a Dios no estoy loco, y el loco miró hacia adelante y vio pasar una ambulancia y se dijo a sí mismo: gracias a Dios no estoy enfermo.

El enfermo vio pasar una camilla con un cuerpo debajo de una sábana y dijo: gracias a Dios estoy con vida. Solo el muerto no pudo agradecer nada. ¿Por qué hoy no le agradeces a Dios por todas las bendiciones y por el regalo de la vida y este día?

Pero ¿qué es la vida? Para entender mejor qué es la vida tienes que visitar tres lugares. Un hospital, una prisión y un cementerio.

En el hospital verás que no hay nada más lindo que la salud, en la prisión verás que no hay nada más precioso que la libertad y en el cementerio verás que la vida no vale nada, la tierra que pisas hoy será tu techo mañana. La triste verdad es que todos llegamos sin nada y nos iremos con nada. Debemos, entonces, ser humildes ante Dios y agradecerle en todo momento por todo lo que somos y tenemos.— Mérida, Yucatán.

Empresario