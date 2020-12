Las máscaras ya se han caído

Filiberto Pinelo Sansores (*)

El espectacular golpe propinado por la dirigencia de Movimiento Ciudadano a la dirección local de ese partido, para imponer en ella a incondicionales de Ivonne Ortega, fue una despiadada muestra de lo que son capaces, personajes y partidos que, a toda costa, en la busca de dividendos electoreros, no vacilan en aliarse, incluso, con el diablo, para alcanzar sus fines.

En el afán de obtener esos réditos, la dirigencia de ese partido, encabezada por su poco escrupuloso líder, el senador Dante Delgado, hizo a un lado, de una manera brutal, a las dos dirigentes locales que tenía, no obstante haberle sido fieles, hasta ahora, porque estimó que la ex gobernadora —con el mucho dinero que posee, fruto de su paso por el Ejecutivo yucateco— y sus experimentados operadores le darán más votos que aquéllas.

Gracias al mucho billete que posee, fruto del saqueo al erario yucateco, la expriista está en condiciones de montar un aparato de compra-venta de votos que, piensan quienes realizaron la transacción, les redituaría los suficientes para obtener más cargos en el aparato público y seguir medrando con ellos, sin importar el daño que siga causando, ahora no sólo al estado sino al país, una persona que ha demostrado carencia de escrúpulos y gran capacidad para la simulación.

En evidencia

Esta acción, tanto de los dirigentes nacionales de ese partido como de su nueva aliada, vuelve a poner en evidencia la desesperación de los llamados partidos de oposición por arañar votos a costa de lo que sea para tratar de regresar el reloj de la historia al punto donde se encontraba antes de que fueran barridos en las elecciones de 2018.

Qué tan desesperados están los partidos enmarcados en el espectro de la oposición actual al gobierno de López Obrador, que son capaces de recurrir a las estrategias más burdas o desvergonzadas para tratar de pasar la prueba que les representan las elecciones del próximo año y dan alevosos golpes de mano a sus propias dirigencias, como ha hecho MC; o se desnudan ante el país, como están haciendo PRI y PAN que, después de años de simular que se combatían, de pregonar que no solamente eran diferentes sino irreconciliables enemigos, se quitan las máscaras y a los cuatro vientos pregonan su amasiato.

Es un lastimoso espectáculo el que estos dos partidos están ofreciendo al hacer lo que, hasta hace poco, juraban y perjuraban que jamás harían: mostrarse como pareja, después de décadas de insultarse mutuamente.

Apuesta

Haciendo a un lado cualquier asomo de decencia, la dirigencia nacional de MC, con el fundador y dueño de la franquicia, Dante Delgado —ex gobernador priista de Veracruz— a la cabeza, prefirió hacer a un lado a las dos dirigentes locales —que no habían dado motivo para ser destituidas—, con el fin de adoptar a alguien con un desprestigio mayúsculo tal en el estado que es imposible no saber de él —pero con bastante plata para que sus nuevos socios lo obvien— y a su grupo de fieles cortesanos, para buscar votos y sólo votos —en los planos nacional y local—, en una contienda en que se disputarán, decenas de cargos de elección popular que es lo único que importa a quienes así actuaron.

El episodio es una muestra de qué están haciendo los políticos de este tipo de partidos para derrotar a un rival frente al que no ofrecen alternativas programáticas sino solo maniobras políticas que llegan incluso a la indecencia.

No se han quedado atrás los otros partidos del arco opositor en sus aspiraciones de capturar votos, aunque sea enterrando pretendidas identidades que, ahora se confirma, eran falsas. Usando los artificios más sofisticados, sin importarles el ridículo que representa el querer borrar de un plumazo un pasado todavía reciente, en que se atacaban mutuamente y fingían enemistad total y permanente, el tricolor y el blanquiazul, por fin, se han quitado las máscaras.

El PAN se acicaló muy bien para recibir en sus brazos a quien durante décadas declaró el enemigo más grande de la democracia. El PRI se puso lo mejor de su maquillaje para ingresar al tálamo nupcial con quien antes fue —según decía— su enemigo más recalcitrante. Lo real, sin embargo, es que ambos defendían la misma causa, el mismo sistema que hizo que nuestro pueblo viviera en peores condiciones cada día, mientras quienes eran, por sus políticas favorecidos vivían cada vez mejor, en medio de una escandalosa corrupción.

Es tan desvergonzada la alianza fraguada por las organizaciones contrarias al gobierno federal —en aras de frenar la política de éste de favorecer a los que menos tienen y en el intento de volver a encumbrar a quienes saquearon al país— que no tienen forma de justificarla.

El senador Gustavo Madero no tuvo empacho en declarar en una entrevista periodística: “Yo me puedo aliar con un criminal para salvar una vida”, aludiendo al PRI (La Octava, 05-12-20). Y el dirigente local del PAN, Asís Cano expresó que, si bien en lo federal su partido se aliará con el PRI, en “Yucatán no contemplamos hacerlo bajo ninguna circunstancia”, porque no hacemos alianzas “con fuerzas políticas que representan lo contrario” (D. de Yuc., 05-12-20). Según esto, entonces, el PRI es “un criminal” y, en Yucatán —y se supone que en todo el país— representa lo contrario al PAN. Esto es, son como el agua y el aceite.

Razones

Entonces, ¿por qué se juntan? Por la misma razón que Movimiento Ciudadano defenestró a sus dirigentes locales a cambio de incluir dentro de sí a Ivonne y su grupo, que lo único que aportarán a quien los acoge es mucho dinero y un caudal de marrullerías, pero no calidad programática en la propuesta del partido.

Su desesperación es la obtención de votos sin importar borrar las diferencias que durante años proclamaron existían entre ellos. ¿Con qué fin? El de volver al pasado cuando, no obstante aparentar diferencias irreconciliables, formaban parte del mismo sistema, que los amamantó, los hizo sus cómplices y al que quisieran regresar. La máscara ha desaparecido.— Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa