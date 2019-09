Las mejoras importantes

Cosas que pasan

Manuel Antonio Alcocer Hernández (*)

Hace algunos días, el gobernador Mauricio Vila Dosal dio el simbólico banderazo para el inicio de la reconstrucción y remodelación del “Parque Zoológico La Reina” de Tizimín.

El parque fue inaugurado el 25 de febrero de 1975 con motivo de la visita de Isabel II de Inglaterra a esta comunidad del noreste del Estado.

Diez años después, siendo alcalde Roger Medina Morales (q.e.p.d.), se realizaron las primeras mejoras que en ese tiempo resultaron del agrado y la distracción de niños y adultos y que le dieron realce a ese sitio de distracción. Se construyó un puente colgante, la casa de los espejos, el serpentario, una resbaladilla de mampostería y un área donde los pequeños recibían el material para que se distrajeran pintando.

Los niños recibían como material gratuito papel y lápices de colores y ahí plasmaban todo lo que su imaginación les permitía. Se restauraron todas las jaulas de los animales y se pintó todo el parque.

Como tizimileño, me alegra y festejo que el gobernador disponga de 24 millones de pesos, no solo para restaurar sino para dar una nueva imagen a un sitio que identifica de alguna manera a Tizimín. Es verdad que es común que familias locales y visitantes de otros municipios y estados aprovechen los días de descanso para pasar algunas horas en el zoológico que será mucho más atractivo cuando se reabra en diciembre próximo.

Tizimín ha sido distinguido por la actual administración estatal con importantes programas ganaderos y agrícolas, entre los que se puede mencionar mejoramiento genético y ganado, “peso a peso” para la compra al 50% de insumos y equipo agropecuario, rescate de suelos para aprovechamiento agropecuario, crédito ganadero a la palabra enfocado a los pequeños productores que recibirán un semental y 10 vacas que devolverán después de dos años con becerros recién nacidos y después de destetados y un centro de reproducción de abejas reinas.

Todos estos programas permitirán el desarrollo tizimileño pues las inversiones darán oportunidad de mejoramiento para quienes se dediquen a estas actividades y generarán empleos.

Oportunidad

Excelente oportunidad para Tizimín, que geográficamente representa un importante centro productor que alberga oficinas y comercios relacionados con estas actividades.

De verdad me alegra que Tizimín sea objetivo importante para Vila Dosal. Y eso me permite abundar un poco más en otras cosas que se han atendido pero que merecen un poco más de profundidad en su inversión que ha sido municipal y particular.

Y me refiero específicamente al puerto de El Cuyo, una de las principales comisarías tizimileñas visitada por propios y extraños que han encontrado un lugar que permita pasar unos días en períodos vacacionales. El Cuyo es el puerto donde empiezan a confundirse el Golfo de México y el Mar Caribe después de navegar algunos kilómetros hacia el oriente marino.

En ese pintoresco puerto yucateco se practica la pesca deportiva tradicional y sus aguas permiten disfrutar los baños de mar con una espectacular vista en la aurora y el ocaso, independientemente que se convive en un auténtico puerto de pescadores.

Belleza natural

Es verdad que su infraestructura hotelera es modesta pero su belleza natural es inigualable. Qué bueno fuera que la dependencias estatales de turismo reciban las instrucciones del gobernador para hacer de El Cuyo el puerto de descanso vacacional que dé a Yucatán otra oportunidad de aprovechar los períodos vacacionales.

La mayoría de lo que se ha logrado en ese sentido es por el esfuerzo de las autoridades municipales y los habitantes tizimileños que se han preocupado porque el sitio donde descansan temporalmente sea un lugar limpio y bello. Reconozco que Mauricio Vila es un gobernador que no trabaja para los colores de algún partido sino que ha demostrado atender todos los requerimientos de los yucatecos en todos los sentidos.

Un gobierno que trabaja para todos es un gobierno que merece el reconocimiento y el respeto de la población. Tiizimín es quizá la muestra. Adelante.— Tizimín, Yucatán.

manuelantonio1109@hotmail.com

Cronista y exalcalde de Tizimín