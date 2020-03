Las mujeres en acción

Respaldo del gobierno federal

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Nunca, desde que se instituyó el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1975, habían sido tan nutridas las manifestaciones de mujeres en nuestro país como este año: 80 mil en Ciudad de México y aproximadamente dos mil —según el Diario— en Mérida. Tampoco se había producido un paro de mujeres como el del día siguiente, el 9, en el que también participaron numerosas mujeres.

Indudablemente, esto se debe al activismo de colectivos de mujeres que permanentemente han luchado por sus derechos y en contra de la cultura patriarcal y machista que impera en la sociedad, pero también al impulso de la publicidad sin precedente que ambos eventos recibieron de prácticamente todos los medios de información —prensa, radio y televisión— del país, el apoyo de grupos empresariales que anunciaron facilidades a sus empleadas para que faltaran a sus labores el día del paro, así como el uso de los aparatos de los partidos de oposición para impulsar las acciones tratando de convertirlas en proyectiles contra el gobierno de AMLO, a partir de los escándalos producidos en torno a los últimos casos de feminicidio —Ingrid y la niña Fátima— aunque los autores de los dos estén ya detenidos y enjuiciados.

Grupos que en el pasado mostraron, por lo menos, indiferencia por la problemática de las mujeres en relación con aquella cultura, ahora se mostraron como partidarios de las reivindicaciones femeninas tratando, a la vez, de alimentar la narrativa de que si tales demandas no se han resuelto es porque el gobierno actual carece de la sensibilidad necesaria para hacerlo. Olvidan decir que el problema del mal trato a las mujeres, de que se escatimen sus derechos, del papel secundario que se les asigna en la sociedad, de la denegación de justicia que en muchos casos sufren, no es de ahora, viene de lejos y que después de décadas sin atención es materialmente imposible que sean resueltos en el poco tiempo que lleva este gobierno.

Competencia

También olvidan que el problema del feminicidio no es competencia única del gobierno federal sino, fundamentalmente, de los gobiernos estatales. De nada sirve que el primero haga todo lo posible para evitarlos, combatirlos o sancionarlos, si los otros continúan actuando con la misma ineficacia —y a veces, complicidad— con que hasta hoy lo han hecho. Escuché una frase que me pareció muy ilustrativa: “Si el Presidente fuera un emperador y no tuviéramos otros dos niveles de gobierno (estatal y municipal) sí tendría, él solo, la responsabilidad de acabar con la violencia a las mujeres, pero hay tres niveles de gobierno y los tres cuentan con presupuesto público para la seguridad”. Es cierto, pero mientras en cada Estado los métodos de investigación sigan basándose en la tortura, como se registró recientemente en el nuestro en el caso del pacotillero muerto en manos de la policía yucateca, no tendremos cuerpos competentes de seguridad.

Es falso que el gobierno de AMLO sea insensible ante los problemas de las mujeres. Las cifras hablan por sí solas. Fue el primer gobernante que integró su gabinete de manera más que paritaria en el país. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, hace 14 años, más de la mitad de sus integrantes fueron mujeres, los hombres estuvieron en minoría, antes que cualquiera de los restantes gobiernos del país. Hizo lo mismo cuando integró su gabinete como presidente de México. Nunca un gobernador o el presidente del país se habían preocupado tanto en darle su lugar a las mujeres.

Además, es en este gobierno cuando se ha dado trato de iguales en relación con los hombres a las mujeres. Las cifras no pueden ser más elocuentes. En todos los programa sociales del gobierno federal son las mujeres las que ocupar el lugar preferente por encima de los varones. De los más de 679 beneficiaros del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el 68 por ciento son mujeres; de los 11 millones de becas que entrega el gobierno a estudiantes, más del 50 por ciento son a niñas y adolescente mujeres; de los 4 millones 616 mil 196 de adultos mayores el 56 por ciento son mujeres y de las 815 becas por discapacidad, 46 por ciento son mujeres. Estos son algunos ejemplos de que se trata de un gobierno que no solo no es machista sino que da preferencia a las mujeres.

Respeto

Nunca como hoy, el gobierno federal está respetando los derechos humanos, particularmente los de las mujeres, y está haciendo un gran esfuerzo para lograr terminar con los atropellos de que son víctimas éstas en el trabajo, el hogar, la calle, los centros de diversión, etc. Esfuerzo que no puede ser solo del gobierno sino de toda la sociedad porque la cultura machista y patriarcal es como un cáncer, difícil de extirpar. Un nuevo estudio hecho por las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que casi el 90 por ciento de los ciudadanos en México, incluso mujeres, tiene al menos un tipo de prejuicio contra éstas. Eso significa que la reeducación para desterrar esta cultura no debe ser solo de los hombres sino tiene que abarcar también a las mujeres (La Jornada, 06-03-20) y, también, que el machismo está arraigado en los hogares. En muchos de éstos, sino es que en la mayoría, es común que los patrones con que se educa tengan orígenes ancestrales.

Habría que aprender de las palabras del filósofo Enrique Dussel que en una plática dictada en estos días expresó: “Lo que hay que hacer es empezar a enseñar en la escuela primaria y secundaria y en los hogares cuestiones de este tipo: hay que convencer al varón de que la funcionabilidad que se le había definido en su vida, que era, pongamos, “el varón no llora” y “la mujer acuna a los niños” no corresponde a una sociedad equitativa. Si una niña saca una espada y se pone a jugar con otra, y se le dice: no, no, las niñas no juegan con espadas, y si un niño se saca una muñeca, y se le dice, no, no, eso no es de varoncitos, la pregunta es: si un niño no toma una muñeca cómo va a ser buen padre y si un niña no toma una espada, cómo va a defenderse en la vida. Hay que comenzar por el comienzo, la mujer educa a su hija como víctima y educa a su hijo como victimario. Y entonces hay que empezar a desmontar esas concepciones culturales de género masculino y femenino”.

La tarea pues, no es de un gobierno sino de toda una sociedad. Veremos si quienes se montaron de manera oportunista en las manifestaciones de las mujeres con propuesta puntuales siguen apoyando el cambio sustancial que exigen para acabar con todo vestigio de machismo y patriarcado.—Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

