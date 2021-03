Las mujeres que brillan en sus ojos

Acento de Mujer

Lourdes Casares de Félix (*)

Las asociaciones civiles que trabajamos con población necesitada también hemos padecido con la pandemia. Ante el encierro para evitar contagios hemos tenido que acudir a la creatividad y a actividades nuevas que permitan continuar con nuestro trabajo.

Ante la imposibilidad de trabajar en los talleres donde la asociación Más por las Mujeres, A.C. imparte cursos de corte y confección y se elaboran productos que apoyan la autonomía económica de las mujeres en estado de vulnerabilidad, tuvimos que ingeniarnos otra manera de fomentar la capacitación para el trabajo y crear oportunidades para que nuestras beneficiarias pudieran obtener ingresos y poder solventar sus necesidades económicas en esta crisis.

Teniendo en mente el objetivo de procurar la autonomía económica en este grupo de mujeres que buscan oportunidades de desarrollo, discurrimos aventurarnos en un nuevo giro e invitamos a otras mujeres a colaborar en este nuevo proyecto donándonos ropa de segunda mano para que nuestras beneficiarias la vendieran. La respuesta no se hizo esperar y rápidamente nuestras donadoras revisaron sus pertenencias y con gran generosidad me esperaban con sus grandes bolsas para entregarme su donación. Fueron hermosos momentos de reencuentro en las banquetas con la debida sana distancia y cubre bocas, en los que nos unía esa caritativa acción que además nos daba la oportunidad de disfrutar una agradable charla. Cada bolsa recogida llevaba una plática llena de amistad y gusto por vernos, recordar momentos vividos, compartir inquietudes y hermanarnos en solidaridad ante las circunstancias actuales. Ver el brillo en los ojos de tantas amigas y amigos con ese peculiar reencuentro después de muchos meses de no vernos fue un momento muy especial durante esta nueva actividad de apoyo a nuestras beneficiarias.

Hecha la recaudación fuimos a entregar la ropa a las señoras para que ellas desarrollaran sus habilidades de venta y así tuvieran sus ingresos. Con gran orden fueron pasando una por una escogiendo entre vestidos, faldas y pantalones que gustosas metían en bolsas que llevaban. Los ojitos les brillaban de emoción.

Escuché hace poco una plática del director de orquesta Benjamín Zander en la que decía que el conductor no emite sonido, sólo mueve los brazos. Se dio cuenta de que su trabajo era tener la habilidad de despertar posibilidades en otras personas y que pudieran dar lo mejor de sí mismas. ¿Cómo saber cuándo lo estás logrando? Dice Zander que hay que ver ese brillo en los ojos. Y ese brillo fue el que percibí en estas señoras. Pasaron unas horas de haber entregado la ropa cuando los mensajes de WhatsApp empezaron a llegar informando de las ventas que ya habían logrado hacer y los ingresos que iban obteniendo y que ayudarían a solventar sus necesidades. Una semana después recibí una foto de Ceci que ya había encontrado un pequeño espacio e iniciaba su negocito de venta de ropa. Pude ver de nuevo ese brillo en sus ojos, un brillo que la llenaba de esperanza con esa oportunidad de desarrollo que tuvo. Gracias a toda la generosidad de las personas que hicieron posible ese brillo.— León, Guanajuato.

