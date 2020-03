Las pequeñas empresas y la pandemia

Defensa

Fernando Ojeda Llanes (*)

Ha sido muy satisfactorio recibir felicitaciones sobre mi escrito anterior del punto de equilibrio y la protección de los trabajadores. En esta ocasión quiero referirme en primer lugar a los trabajadores, quienes indudablemente con su esfuerzo han colaborado para sacar adelante a la empresa donde laboran y en esta etapa crítica deben ser protegidos.

Amigos empresarios: recuerdo que en meses pasados en sesiones se trataba la gran problemática de las empresas, que era la rotación de personal. Y haciendo cuentas, los gastos y costos desde la contratación, inducción y capacitación ya la empresa tenía una gran carga, misma que se perdía cuando el trabajador se retiraba.

Muchas empresas han superado esta problemática al saber manejar sus estrategias de recursos humanos, pero ahora que bajan las ventas, que los ingresos ya no se perciben al mismo ritmo, no es posible que se piense en primer lugar darle de baja a los trabajadores; esto no debe suceder por dos grandes motivos: el primero, que ya conocen la empresa, que han sido leales y fieles, y que el mundo no se va a acabar, todo volverá a su lugar.

Las familias

En segundo lugar, las familias de los trabajadores. Recordemos que las empresas siempre se jactan de tener una gran cantidad de personas que dependen de ésta, incluyendo a sus familias. ¿Entonces qué pasa con ellas si se despide al trabajador? A aquél que si no cubre la cuota de ventas se le pone como camote, y la cumple; aquél que si no termina la nómina no cobra, y la termina; aquél que si no entrega la correspondencia se le corre, y la entrega; aquél que si no vigila su proceso de producción se va a la banca, y cumple. ¿Los debemos correr porque tendremos dos meses difíciles y no se tendrán utilidades? De ninguna manera, la empresa dejaría de serla por falta del primer valor: “Valor humano”.

Opciones laborales

Hay muchas formas de que nuestros trabajadores repongan de alguna manera los tiempos que requieren no estar dentro de la empresa para evitar el virus. Una es adelantarle sus vacaciones; otra, que compensen el tiempo en el futuro con trabajo extra; otra, que utilicen su computadora desde su domicilio; otra, que se distribuyan turnos de trabajo por grupos; otra, pagándole su sueldo a cambio de vales por servicios a futuro, etcétera.

Las empresas tienen recursos para diseñar las estrategias necesarias para disminuir la presencia de su personal sin despedirlos, disminuyendo turnos de producción, haciendo pequeños grupos de ventas, los contadores en sus casas haciendo asientos contables, los de la nómina en sus casas haciendo cálculos, los vendedores vendiendo a domicilio y muchas cosas más.

Con respecto a las bajas ventas y, por lo tanto, menores ingresos de las pequeñas empresas, no deben perder de vista que tienen una serie de gastos fijos que son: personal, en primer lugar; pago de rentas, pago de luz, pago de proveedores por compra de mercancías para vender y otra serie de gastos.

Cuando preparaba mi tesis de Contador Público —recordaba cuando escribía tanta palabra técnica— lo que mi abuelo hacía en una tienda que tenía en su pueblo Teabo, son finanzas porque es manejo de dinero, pero lo relato coloquialmente. Lo primero que hacía al cerrar su tienda por la noche era ir a su pequeña bodega a hacer un repaso rápido de la mercancía que tenía: cuántos huevos, harina, maíz, leche, abarrotes, mantequilla y todos los productos, de tal manera que este repaso o conteo le llamamos inventario físico. Le servía para darse cuenta si algo que le podría solicitar su cliente al día siguiente —según su experiencia— le haría falta; si lo percibía, entonces tendría que comprarlo. Llamaba a una tienda grande o de ventas al mayoreo y le pedía que le surta los productos faltantes. De esta forma hacía su labor de compras y ya estaba seguro de poder cumplir con la demanda de sus clientes.

En el mostrador tenía tres cajones. El primero era para colocar el dinero de las ventas del día, el segundo era para que al mediodía que contaba su dinero, pasar del primero al segundo una determinada cantidad para sus compras y gastos, dejando un vale en el primer cajón, y el tercero era para poner el dinero que le sobrara —si es que lo había—. Tomaba el dinero del segundo cajón para pagar los gastos, y lo poco que le quedaba en el primero para dar cambios al día siguiente, era su saldo en caja. Entonces nos damos cuenta que realizaba su flujo de efectivo, sabía cuánto dinero recibía de ventas, cuánto compraba y gastaba, cuánto le sobraba como utilidad, además tenía una libreta donde anotaba cuando un cliente muy amigo no le pagaba y le daba “fiado”.

Mi abuelo manejaba coloquialmente su punto de equilibrio porque sabía que tenía que comprar 20 pesos de mercancías, que todas vendía, más 15 pesos de gastos, su punto de equilibrio era de 35 pesos; por tanto, sabía que, aunque no ponga dinero en su tercer cajón, para él con vender 35 pesos ya cubría sus compras y sus gastos y que habría mejores días de ventas y seguro llenaría su tercer cajón, excediendo su punto de equilibrio. Tengo los libros de mi abuelo, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán

Doctor en Investigación Científica. Consultor de Empresas

