Las personas que son irrepetibles

El Dr. Carlos José Abdala Siquef

Edgardo Arredondo G. (*)

Mí querido amigo:

Escribo estas líneas, entre otras cosas, por la necesidad de liberar esta amarga opresión que me acompaña.

Han pasado más de treinta años. Transcurrían aquellos inolvidables días en el Hospital O’ Horán. Era interno de pregrado, tú eras residente. Te seguía por aquellos pabellones donde pasabas visita a los enfermos, con un estilo peripatético, difícil de olvidar, entre anécdotas y referencias bibliográficas andábamos de aquí para allá en el vetusto recinto.

Recuerdo cómo me enseñabas a curar a los pacientes, en particular, uno que dejaste a mi cargo, y a la semana cuando pasaron para la visita general y descubrí la herida, el adscrito elogió el buen estado de la lesión, te dio una palmada en el hombro para decirte: “¡Muy bien doctor!”, a lo que tu respondiste: “Aquí el Dr. Arredondo”; el médico se me quedó viendo para decir: “¿ Y qué le echaste que quedó así?”, antes que yo pudiera contestar, sonriendo respondiste de inmediato:

“¿Qué le echó?… ¡qué más!: ¡Ganas, muchas ganas!

De tu trato a los demás, recuerdo dos cosas que nos inculcaste: la admiración y la gratitud a los maestros de aquel entonces; con el paso de los años coincidíamos en la fortuna de haber tenido en un solo lugar a nuestros “próceres sagrados de la Medicina”: los doctores Laviada, Lizardo Vargas, Raúl Bracamontes, Herberto Méndez, Heriberto Arcila, Renán Góngora, entre otros tantos, y el trato tan preferente a los pacientes humildes.

En ese afrancesado espacio, mientras nos echabas la mano con las historias clínicas, decías: “Los pacientes del campo son los mejores, los más obedientes y agradecidos”, algo que siempre compartí contigo.

Con el paso de los años, mi querido amigo, fuiste creciendo como médico y ser humano. Me gusta comparar a algunas personas con los árboles, como hiciera mi querido maestro de literatura Roger Campos Munguía cuando conoció al poeta Vasko Popa. Así te fuiste transformando en un árbol robusto que echó fuertes raíces, que dio frutos; frondoso, con una sombra que siempre ofrecías para quien buscara refugio.

La capacidad de transmitir calma y serenidad a los enfermos y sus familiares era una de tus más grandes virtudes: cuando fui tu paciente, cuando compartíamos el tratamiento del algún enfermo, ya que sin lugar a dudas la Ortopedia y la Angiología son inseparables aliados en el combate de muchas patologías.

Todavía en las últimas semanas, tus conocimientos y dedicación me arroparon para rescatar un pie diabético, que por más que insistí te negaste en cobrar honorarios, recordando otras de tus virtudes: tu bondad y generosidad.

Hoy que caminaba por los pasillos del Centro Médico de las Américas percibía un olor tan distinto; no era la mezcla habitual a alcohol, jabón o desinfectantes. Era un aroma tan diferente, que tardé en identificarlo: olía a tristeza.

Todos, mi querido amigo, todos están tristes: médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, personal administrativo… hasta por momentos creo ver lágrimas que escurren por las ventanas de la clínica.

En esos pasillos donde tantas veces me encontré contigo, recibiendo tu cordial saludo con tu palabra favorita: “¡amigo!”, que viniendo de ti, siempre fue un honroso halago. Cómo quisiera escucharla de nuevo y poder decirte todo lo que has significado para los que tuvimos la oportunidad de conocerte.

Sé que tú me dirías con una mano en mi hombro y tu particular sonrisa: “todos nos tenemos que ir, amigo”…pero no puedo explicarlo, por primera vez le reclamaría a alguien por su partida.

Es curioso, Carlos, pienso mientras cabizbajo salgo de la clínica, que contraviniendo la naturaleza, sin un árbol a la vista, habrá siempre una eterna sombra que me cobijará: la del amor, la amistad y el compañerismo que solo se dan en personas tan irrepetibles como tú.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor