Lecciones al cierre de un ciclo

La estación

Pedro Cabrera Quijano (*)

Terminó noviembre y con él prácticamente el año 2019. Entramos en la recta final del ciclo solar. Llegan las ramadas, las posadas, los cortes de caja, los preparativos para un 2020 que se nos asoma con incertidumbre, con muchas sorpresas, con el reto de salir siempre adelante con paciencia, con esa satisfacción interior que solo nos regala el servir.

Desde los padres de mis padres escuché la lección: “El que no vive para servir, no sirve”. Ocho palabras que resumen nuestra misión en esta vida. ¡Cuánta profundidad! ¡Qué respuesta a nuestra existencia! En una sociedad dividida, hay una nueva batalla, una línea divisoria, una frontera: las personas que sirven y quienes no sirven; el segundo rubro incluye a los pusilánimes.

Por ejemplo, investigadores de Instituto Tecnológico de Conkal hace una década alertaron sobre la inminente extinción del cerdo pelón e iniciaron un proyecto para el rescate de esa especie que nuestros padres y abuelos tenían en sus patios, pero injustamente se les condenó a la muerte por una falsa acusación sanitaria.

Unos meses después, en plena época navideña, fui testigo de cómo los cerdos pelones se reproducían en un giro de 180 grados y llegaban a las casas de techos de paja en una idea que conjugaba la recuperación de esa especie endémica combinada con que las familias involucradas en el fomento de ese rubro pecuario empezaran a comer más proteínas y les sobraba dinero con la venta de las crías.

Una pirámide virtual: de una pareja de ejemplares, al año la familia ya tenía comida asegurada y una alternativa económica. No imaginan los altos precios que alcanzan los guisos con carne de cerdo pelón yucateco en España y otros países de Europa.

También la vida me permitió conocer a otros ejemplos de servicio de ese mismo centro investigación y docencia que, de manera anónima, jugaron un papel clave para frenar otra catástrofe ganadera como la de 2008, cuando Yucatán perdió 13,000 cabezas de ganado a consecuencia del fuerte estiaje.

Completamente gratis, tras escuchar la explicación de los expertos, los pequeños y medianos ganaderos recibían sus varejones de los materiales mejorados CT-115, CT-169, OM-22 y morado, para prepararse al fuerte calor tropical. Y lo lograron.

En la Estación Marina del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del puerto de abrigo de Telchac Puerto hay estudiosos que desde hace poco más de una década cultivan en cautiverio el pepino de mar.

Mucho ojo: cuando el saqueo de esa especie deje a la costa yucateca sin el elemento natural de la limpieza de su fondo marino, aquí se podrá encontrar una solución al desastre natural que se avecina a consecuencia de la ambición humana.

Al otro lado de la costa, en Sisal, la Unidad de Investigación que tiene ahí la Universidad Nacional Autónoma de México transfirió a un grupo de mujeres la ventaja de criar pulpo en cautiverio. Y ellas defendieron el proyecto en contra de quienes a escondidas, en las noches, quemaban de manera cobarde sus casetas de vigilancia, el fruto de su esfuerzo. Sus sueños.

Aunque a veces son incomprendidos, hay empresarios que también son un ejemplo de servicio desinteresado al prójimo.

Conozco a hombres y mujeres del sector privado de Mérida que dedican su vida y pasión a fundaciones y asociaciones civiles dedicadas al servicio social, desde la alimentación, la atención a personas en riesgo de suicidio, la ecología y una larga lista que es invisible a la sociedad porque ellos aman el anonimato. Evitan el lucimiento personal y los reflectores. El altruismo no tiene nombre y, si lo tiene, entonces se convierte en una campaña.

Gracias a la generosidad de esos empresarios fue posible, por ejemplo, construir en Yucatán la exposición agrícola, ganadera e industrial más importante de su tipo en el Sureste; acercar la mirada de los inversionistas a la producción rural con dos mensajes: “Hagamos un campo a los negocios” y “Consume lo que Yucatán produce”; una muestra anual que nos demostró que somos capaces de conseguir tres récord Guinnes, con un fin común: levantar a la pesca y la agroindustria del cerdo de los grandes problemas económicos mundiales, derivados de la crisis porcina y el desplome de la industria del pulpo.

Son tantos los buenos ejemplos, que tardaría años en escribir mi agradecimiento a cada una de las personas que me han enseñado con su ejemplo el valor del servicio.

Ahí se incluye, por supuesto, a comunicadores que difunden con total veracidad y objetividad de acciones de bien común. Contra lo que se pueda pensar o leer en las redes sociales, si algo llevo en el corazón es el ejemplo de amistad y objetividad de muchos amigos de los medios. Sin su trabajo, es muy difícil remar cuesta arriba en este río que amenaza la unidad y desarrollo de nuestro principal tesoro: la familia.

Finalmente, al entregar la presidencia de la Fundación Produce Yucatán, patentizo mi profundo agradecimiento al exgobernador Rolando Rodrigo Zapata Bello, en quien la asociación civil siempre tuvo una mano amiga.— Mérida, Yucatán.

pedrocabreraq@hotmail.com

Empresario