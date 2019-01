Lecciones de extraños

María del Mar Boeta Madera (*)

—Pues así es “seño”, mi mujer me dejó hace más de un año. Me quitó todo y aquí estoy tratando de levantarme —en un período de 10 minutos, sin prólogo, introducción ni meollo, este señor, quien con la disculpa de ustedes no recuerdo su nombre, me contó sus desventuras del corazón.

No lo conocía, nunca lo había visto, no creo volverlo a ver, simplemente me prestó un servicio y lo traté como suelo hacerlo con todos, como me enseñaron mis padres, como si fuera un amigo.

El señor, a quien llamaremos “Señor X”, fue educado, respetuoso y cumplidor, por lo que no hubo problema en el proceso de transacción de servicios e infiero que de ahí derivó la confianza para que me relatara esos hechos.

Por alguna razón, cuestiones de profesión, cuestiones de la vida, debo entablar relaciones efímeras con ciudadanos que nunca he visto. Y por otros motivos, terminan contándome momentos de su vida.

Por prudencia, suelo soltar datos generales y no hablar de más (nunca se sabe y procuro avisar a personas de confianza dónde estoy) pero llegué a la siguiente conclusión: Los seres humanos necesitamos ser escuchados, aunque sea por personas que nunca más volveremos a ver en la vida.

Reflexionando, y sin ser psicóloga o con preparación en estos asuntos, es porque con quienes convivimos diariamente no nos brindan esa confianza de “soltarnos” o porque en el fondo, sentimos una soledad interna.

A todos nos pasa. Nos guardamos emociones, sentimientos, pensamientos e ideas para que no se nos tilde de histéricos o no molestar. No sé, la verdad.

Pero he aprendido mucho de estos “extraños”. Me hacen pensar: “No, pues si él puedo con tal cosa, yo más” o “Esta señora es muy valiente, no sé da cuenta de lo fuerte que es”. Dejaron una pequeñísima huella en mi existencia.

Repito, con prudencia y cuidado. Escuchar a los demás, sin interrupciones y sin el “Lo que yo hubiera hecho…” nos lleva a un camino de conocimientos inesperados de nosotros mismos.— Mérida, Yucatán.

maruchan.boeta@gmail.com

Antropóloga y periodista