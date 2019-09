Legado y retos para el futuro

El aniversario del PAN

Mario Maldonado Espinosa (*)

En la noche del lunes, tal y como se había convocado, gran cantidad de personas comenzaron a abarrotar el Centro Cultural Olimpo de Mérida para escuchar a uno de los descendientes de uno de los políticos más reconocidos de Yucatán, Carlos Castillo Peraza.

El orador, Carlos Castillo López, es un joven prolífico actualmente conferencista, catedrático, editorialista, escritor, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández; en fin, un personaje con todas las cartas y oficios para hablarle a los yucatecos del legado y el futuro del Partido Acción Nacional (PAN).

Asistieron ciudadanos, simpatizantes, representantes de cámaras empresariales, clubes rotarios y militantes de la ciudad y del interior del Estado.

En amena charla, Carlos habló del pasado del PAN, de los “tiempos dorados” de este instituto político, hizo referencia a los momentos históricos desde el inicio hasta pasar por la huelga de hambre que hizo Manuel Clouthier por el fraude que se había cometido en las elecciones de 1988; se refirió a los grandes hombres que fundaron el PAN.

Pero también habló de un legado. Una de las acepciones del legado es: cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación; es ese precisamente el legado que el PAN ha dejado a las generaciones y del cual hay que sentirse orgulloso, afirmaba.

En medio la fundación del PAN en 1939 uno de sus precursores, don Manuel Gómez Morín, hablaba del dolor evitable, ese dolor que todavía padecen muchos mexicanos; si ese dolor no se evita, en vano son todos los esfuerzos; el ciudadano común, no sabe de macroeconomía, de variables, de cosas técnicas, lo que sabe y siente es que todavía hay mucha gente pobre que tiene que luchar por llevar el pan a la mesa, que tiene que trabajar duro para dar lo mínimo necesario a sus hijos, y que no sabe qué hacer cuando éstos se enferman porque no tiene seguro, ni dinero.

En la política el diálogo es importante, el solidarismo con las demás personas también lo es; en ese entonces la juventud participaba activamente, es a esa juventud a la que en la actualidad se le hace el llamado para involucrarse más en las cuestiones de la política.

Personajes como Carlos Castillo Peraza, “Maquío”, Luis H. Álvarez, entre otros, hablaban de una victoria cultural, entendida ésta como el cambio que se hace en una sociedad, en sus estructuras e instituciones.

Entidades como el Banco de México, el IFE, la CNDH, el IFAI, entre otras instituciones, son las que impulsó el PAN a lo largo de su rica historia.

Hoy México vive en un país de libertades, pero estas libertades están en riesgo; tenemos que cuidar lo que tantos años se ha construido y que se puede mejorar, sin duda; no se puede ignorar el esfuerzo de muchas personas y generaciones.

Los retos del PAN el futuro —decía el ponente— son que tiene que estar muy atento de las mayorías y de las minorías, reconocer la lucha que se hace por la igualdad de manera legal, ordenada y gradual.

Pero también hace una reflexión de mirar nuevamente al municipalismo, practicar la política de cercanía, como se hacía antes de llegar al poder; que el PAN busque nuevamente esa alianza con la sociedad civil organizada, que la participación ciudadana sea una de sus banderas, que el poder sea horizontal y no vertical.

Es construir el futuro desde el humanismo; ese es el PAN del siglo XXI, el que respeta la dignidad humana, el que lucha por la desigualdad y promueve la solidaridad, el que genera el bien común.

El PAN que se enorgullece de sus 80 años de vida pero que se prepara para los retos y la dinámica de los años que están por venir.— Mérida, Yucatán

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe

Asesor Jurídico