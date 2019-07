Libre expresión de las diferencias ahora

El cambio político

Ernesto Jesús Mena Acevedo (*)

El pasado 1 de julio se cumplió un año del triunfo contundente del actual presidente de la República y también se cumplieron siete meses de que asumió el cargo.

Aunque ambos periodos son insuficientes para que en cualquier gobierno se puedan obtener resultados de fondo, y más aún después de la prevalencia de un régimen más de 30 años en forma ininterrumpida, es indudable que a 28 semanas del inicio formal del actual gobierno federal se perciben síntomas claros y evidentes de cambios de forma y de fondo en el ámbito político.

Un cambio muy notorio que desnuda la paradoja de quienes acusan de autoritarismo lo constituye la plena libertad de expresión ejercida por diversos medios de comunicación, y especialmente por ciertos periodistas, que han estado ejerciendo una crítica sistémica, muy incisiva y directa, que nunca antes se había leído o escuchado.

Y a pesar de que se ha insistido en un supuesto talante autoritario del presidente López Obrador, hasta ahora no se conoce de algún veto impuesto.

Entre las críticas más virulentas que se han endilgado para tratar de desacreditar al gobierno están las referentes a las renuncias de integrantes del gabinete presidencial. Sin embargo, la forma en que se han dado estas renuncias muestran también circunstancias totalmente diferentes a las que se observaron en las administraciones anteriores.

En este gobierno, como en otros, ha habido divergencias entre sus funcionarios y entre éstos y el presidente; la diferencia estriba en el cómo se procesaron. En los gobiernos anteriores se ocultaban esas discrepancias bajo el manto falso de los clásicos argumentos usados para las renuncias: “por motivos personales o por motivos de salud”; además si alguien se hubiera atrevido a manifestar públicamente la verdadera razón por la que dimitía, hubiera sido destruido políticamente.

Por el contrario, es de resaltar que tanto en la renuncia de Germán Martínez al IMSS como de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, ambos expresaron abiertamente sus opiniones o razones que presuntamente los llevaron a renunciar, sin que se presenciara alguna actitud de censura o desquite.

Pero la expresión de opiniones discordantes no sólo se ha manifestado en el caso de las renuncias, sino también entre secretarios de Estado o entre estos y el Presidente, o de legisladores emanados del mismo partido al que pertenece el presidente, e incluso, se ha conocido públicamente de votaciones diferenciadas de algunos diputados o senadores del partido Morena y no se ha sabido, hasta ahora, de que sean objeto de presión para retractarse o dejar sus cargos o de posible represión alguna.

Y aunque este tipo de acontecimientos políticos son inéditos, pues nuestra sociedad no estaba acostumbrada a presenciarlos, en virtud de que durante años estuvimos sujetos a un régimen cerrado y de simulación, en algunas ocasiones han sido aprovechados para el golpeteo.

Un ejemplo muy ilustrativo de la forma en que se afrontaba la expresión pública de algún funcionario que no contaba con el conocimiento y el consentimiento presidencial, se protagonizó durante el autollamado “gobierno del cambio” con Vicente Fox, cuando su entonces secretario de energía, Felipe Calderón, en un evento se destapó públicamente como aspirante presidencial y de forma inmediata fue corrido del gabinete al día siguiente. Y como este, hubo varios casos que hoy se olvidan.

Desde luego que el actual gobierno no está exento de errores y seguramente los ha habido y los seguirá habiendo, pero hasta en eso, puede afirmarse que hay un trato muy distinto, pues es el propio presidente quien personalmente los aborda ante los medios de comunicación y los reporteros pueden libremente plantear sus preguntas, aunque estas sean “fuertes o directas”, sin que elementos de seguridad los intimiden o los saquen a la fuerza, y la gente ve y escucha todo sin que haya cortes en la transmisión, como se manejaba en otros tiempos.

No obstante los posibles y entendibles errores, hasta el momento no se está ante un escenario crítico o preocupante. La moneda está estable y no sufrió mayor consecuencia con la renuncia del Secretario de Hacienda, la inflación está contralada y con tendencia a la baja, se siguen recibiendo cuantiosas inversiones nacionales y extranjeras, y el ambiente político, salvo las obvias diferencias, se percibe distentido, con varias reformas constitucionales y legales aprobadas por unanimidad.

Pero en opinión de quien suscribe, lo que no debe regatearse es que los otrora principales soportes del sistema político se han ido cambiando y las circunstancias políticas de hoy son bastante diferentes a las del gobierno anterior y de los que le antecedieron.

Esas circunstancias distintas también se constataron en las elecciones locales del pasado 2 de junio, que si bien se caracterizaron por el lamentable fenómeno del abstencionismo, éste mismo pudiera ser secuela de ese cambio político, pues ya no hubo el derroche de dinero que servía para comprar votos y para el acarreo de votantes, y que por ende, influía de manera ficticia en el porcentaje de votación.

Y lo mismo pudiera analizarse con respecto a los resultados, ante los cuales se manejó tramposa o ingenuamente la comparación de resultados presidenciales o de elecciones locales concurrentes con la presidencial, con resultados netamente locales, cuando las circunstancias siempre han sido incomparables y los resultados desiguales.

Siempre va ser normal que exista inconformidad con algún gobierno, nunca se ha dado ni se podrá dar, un gobierno que sea aceptado por el cien por ciento de la población. Sin embargo, en el modo en que se traten las muestras de descontento, por mínimas que éstas sean, describe el talante del gobierno en turno, y por lo visto hasta el día de hoy, no se puede aseverar que hay un gobierno autoritario.— Mérida, Yucatán.

ernesto_mena1@yahoo.com.mx

Docente universitario. Maestro en Economía y Administración Pública.

