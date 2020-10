Llamada de alerta

El Cisne Negro de Taleb ataca a Gran Santa Fe Norte

Ricardo Mansilla (*)

No importa cuántos cisnes blancos encuentres, nunca puedes estar seguro de que no haya un cisne negro…Por el contrario, encontrar un cisne negro solitario garantiza que no todos son blancos, Karl Popper

En la secular lucha por mejorar sus condiciones de vida, nuestra civilización ha cerrado los márgenes a la tolerancia de los fenómenos adversos.

Nos incómoda que al usar el interruptor de la luz, ésta no se encienda, abrir un grifo y que no salga agua, llegar a una parada de autobús y sufrir el retraso o la congestión del transporte público o, peor aún, comprobar que han cambiado de lugar el apeadero, intentar encender nuestro auto sin éxito, que la señal de internet sea lenta, en fin, cualquiera de esos sucesos que atentan de manera poco agresiva en contra de lo que llamamos coloquialmente “normalidad”.

Sin embargo, otros sucesos menos frecuentes tienen el potencial de perturbar nuestra actividad cotidiana de manera muy agresiva, poniendo incluso en peligro la vida de aquellos que quedan bajo su dañina influencia: terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, crashes financieros y epidemias son paradigmáticos ejemplos de estos incidentes.

El matemático Nassim Nicholas Taleb ha estudiado profundamente estos fenómenos. Admirador confeso del filosofo K. Popper, escribió sobre ellos el libro “El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable”, donde los caracteriza de la siguiente forma: Son rarezas, pues habitan fuera del reino de las expectativas normales. Producen un impacto tremendo. Pese a su condición de rareza, nuestra naturaleza humana les fabrica explicaciones a su existencia, lo que los hace predecibles a posteriori.

Las inundaciones que han ocurrido en Gran Santa Fe Norte califican como un Cisne Negro. Son una rareza, pues fueron motivadas por un volumen de precipitaciones cuya probabilidad de ocurrencia era muy baja. Los sistemas de drenaje diseñados por los constructores inmobiliarios no estaban obviamente preparados para desahogar el volumen de precipitaciones de los últimos días.

El impacto ha sido tremendo. Muchos vecinos de la zona han visto perjudicados sus autos y viviendas por el nivel alcanzado por el agua. Las explicaciones a posteriori ya se conocen: La conjunción de dos potentes fenómenos metereológicos ocasionaron una fuerte saturación del manto freático que los servicios de drenaje instalados no pudieron absorber.

Este suceso debe ser una llamada de alerta para los desarrolladores inmobiliarios. Con frecuencia los seres humanos evaluamos la probabilidad de ocurrencia de algunos sucesos indeseables a través de lo que los Premios Nobel de Economía A. Tversky y D. Kahneman llamaron “disponibilidad heurística”. Consiste en evaluar la probabilidad ocurrencia de un suceso a través de la facilidad con que los observamos. Y es obvio que un Cisne Negro como el que ha ocurrido en Gran Santa Fe Norte no es muy fácil de observar. Pero deberían ser considerados a la hora de planear sus desarrollos.

De igual manera que en muchas ciudades de nuestro país no pueden construirse edificaciones sin protecciones antisísmicas, tampoco la pujante industria inmobiliaria de Yucatán debería construir desarrollos sin tener en cuenta los eventos extremos. A quien primero perjudicará la pérdida de valor y futura plusvalía de sus construcciones será a ellos mismos.— Mérida, Yucatán

Matemático de la UNAM y vecino de Gran Santa Fe Norte