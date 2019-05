Llegan y exigen

Mi punto de vista

CHOLYN GARZA (*)

No es la primera vez que me ocupo del tema migratorio. Con el alma desearía que se solucionara esta situación que ya ha rebasado todas las expectativas. Creer que el gobierno está actuando bien es verdadero error, porque está descuidando la frontera sur y poniendo en riesgo a todos los ciudadanos.

Ningún país que se precie de querer proteger a sus ciudadanos abre las puertas de par en par a una migración sin control. Solo en el nuestro suceden las cosas más raras que podemos imaginar.

El sentimentalismo, nuestra buena voluntad, la cultura de compartir o apoyar a otros, tiene límite. Nadie puede ni debe desbordarse atendiendo las causas ajenas y descuidando a los de casa.

Desde hace ya un tiempo se observaba que empezaba mucho desorden y que las consecuencias no serían nada agradables para los mexicanos. No se trataba solo de ofrecerles una visa llamada “humanitaria” para que permanecieran en suelo azteca y realizaran los trámites para ingresar a Estados Unidos, no; se trataba de algo más que no previeron las autoridades y el propio gobierno.

Ese “algo” ha sido la permanencia en nuestro país por tiempo indefinido en México porque Estados Unidos no los quiere. No concibo, estimado lector, que caravanas de miles de centroamericanos lleguen a nuestro país con exigencias a las autoridades migratorias y que éstas les permitan toda clase de abusos.

Depórtenlos, hagan algo, por lo menos cumplan con su deber y protejan a los ciudadanos de México. ¿Acaso nosotros vamos a otro país a exigir? Por supuesto que no. Para ingresar a Estados Unidos o a cualquier otro país tenemos que mostrar documentos.

Quienes vivimos en la frontera norte, estamos padeciendo ya el problema migratorio. Albergues saturados, por tanto, los que no encuentran lugar en los sitios destinados o adaptados para ellos ya están causando problemas y serios, al pretender ingresar a casas habitación.

¿A quién de los funcionarios o gobernantes les gustaría que invadieran su privacidad? Las leyes deben respetarse y si un extranjero viene a querer imponer su voluntad, tan sencillo como “despacharlo” para su país de origen. La mejor manera es poniendo límites para admitirlos.

Si están con exigencias y agresiones a las propias autoridades migratorias, es porque se les ha tolerado.

Recién un grupo de migrantes se amotinaron en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, causando daños al quemar colchonetas en el inmueble. Exigían se les enviara de inmediato a su país de origen, Honduras, o se les enviara a EE.UU. para pedir asilo político.

¡Qué fácil! Hacen destrozos, exigen, ponen condiciones; agreden a policías y exigen regresar a su país en el momento que lo deseen. ¿Dónde están las autoridades del país de origen de esos individuos? ¿Por qué permiten que se formen caravanas para ingresar a México?— Piedras Negras, Coahuila.

Periodista