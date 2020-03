Lluvia dorada para el primer verdor

La Estación

Pedro Cabrera Quijano (*)

De entrada ofrezco una disculpa por abordar un tema del cual se han desparramado muchos litros de tinta, millones de palabras, miles de opiniones, pero la “presencia-ausencia” de las mujeres horadó, el domingo 8 y el lunes 9, a mi familia, las de muchos que conocemos. La mujer de 2020 lega para la posteridad una lección de colores morado y el del luto, una reflexión para la Semana Mayor y para recibir la primavera.

El domingo, Día Internacional de la Mujer, a unas horas del plenilunio (hubo una disputa: unos astrónomos la catalogaron como una superluna, otros afirmaron que no estuvo en su punto más cercano a nosotros), las mujeres tiñeron de morado a las conciencias grises y descoloridas; el alma de quienes no tienen el valor de defender los derechos humanos; la pusilánime postura ante esas agresiones que amenazan a nuestra pareja, nuestras hijas, nuestras hermanas. Nuestra madre.

¡Las mismas mujeres que, al día siguiente, nos ahogaron con su ausencia!

La luna llena despertó conciencia sobre los lobos que amenazan a nuestra familia; no la del vecino, la del amigo: la nuestra. La suya. La mía. Es cuestión de tiempo para sentir en carne propia el dolor de vivir sin ellas, si se le pudiera llamar “vivir”.

Página

Las mujeres han escrito una página inédita. No se trata de dividir al país en hombres contra feministas. No se trata de culpar a los otros, cuando la solución está en el interior de cada conciencia. Dos bofetadas, una morada y otra del color del luto para recordarnos el valor de la mujer, que como ellas nos dicen: ¡ni una víctima más por haber nacido mujer!

Un lunes de luto humano, sin Fátima. Un grito silencioso se multiplicó esa noche de cielo despejado, fresco, de ese clima que muchos paisanos comparan con el desértico: calor en las mañanas pero “heladez yucateca” nocturna. Fuimos testigos de su ausencia, la padecimos, la sufrimos. Las valoramos.

En todo su esplendor, la luna iluminó la noche luto. Nos dijo a los deudos que nuestra acción empezaba el martes 10. Ahora la tarea es de cada uno de nosotros. Preparemos el alma y la mente para una nueva primavera en nuestro interior. En la estación propicia para la siembra, las mariposas revolotean y las flores ofrecen sus mejores colores.

Durante esta época del año también florecen más matrimonios o noviazgos en comparación con los nueve meses restantes.

Siembra

Sembremos en nuestra conciencia una nueva actitud. De nada sirve que la empresa se sume públicamente a la causa si sus trabajadores varones, en su interior, critican a sus compañeras del trabajo, si a partir del martes de nuevo a los gritos, al ninguneo de la compañera laboral por ser mujer. La lección fue para nuestras conciencias. Fue la oportunidad esperada para dejar de mirar la paja ajena sin ver la viga que está en el nuestro.

En palabras de ellas: “Muchos hombres se creen buenos porque jamás han golpeado a una mujer. No hace falta golpear para hacer daño. La infidelidad duele, los insultos duelen, el silencio y las mentiras duelen. No hay nada más peligroso que un hombre cruel fingiendo ser buena persona”.

Por lo anterior, aplaudo al Congreso de Ciudad de México, que este miércoles aprobó por unanimidad —con 55 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones— la iniciativa de Ley del Registro de Agresores Sexuales, mediante el cual se pretende sentar las bases para la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, que permita contar con información de las personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual.

Lo anterior traerá como consecuencias que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia, ya que el sistema de información contendrá los registros de las personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal, y su consulta será pública.

En Yucatán podemos empezar con un padrón de personas que cometen acoso en la vía pública, en parques, en las unidades del transporte urbano. El 28 de agosto de 2018, el Diario publicó La Estación “Una alerta por acoso callejero”: “Las meridanas están hartas de transitar los espacios públicos siempre en alerta porque existe la posibilidad de ser violentadas. Estudiantes, amas de casa, en parques y las calles de la blanca Mérida son un termómetro que nos advierte que el acoso callejero es un problema social que va en aumento. Un conductor que se les empareja para preguntar “¿Cuánto cobras?”. Algún pasajero del transporte urbano o el transeúnte con lascivia en la mirada”.

Responsabilidad

Asumamos nuestra responsabilidad de manera íntegra, si no defendemos a todas no defendemos a ninguna. El viento se lleva las palabras, la tinta de los mensajes de apoyo se decolora, ¡seamos ejemplo con nuestras acciones! No seamos simples espectadores de la movilización simultánea más impresionante de los últimos años, un gigante maculis invadiendo las principales avenidas de Mérida, de Ciudad de México, del país.—Mérida, Yucatán

pedrocabreraq@hotmail.com

Empresario

Síguenos en Google Noticias