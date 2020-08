Lo esencial es tu propia empresa

Ábrela

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores he platicado sobre la clasificación que hizo el gobierno de actividades esenciales y no esenciales y ahora que el llamado semáforo está señalando aperturas de ciertas actividades, no importa en qué clasificación se encuentra tu empresa. Para ti es esencial y cuando ya den el banderazo, ábrela.

Seguro tuviste que cerrar porque te quedaste sin ventas y sin dinero o a lo mejor tuviste la oportunidad de administrar tu flujo de efectivo generando ventas mínimas y cobrando a tus clientes.

Cualquiera que sea el caso, seguro sabes qué hacer porque tu negocio estaba en marcha, tienes clientes y demandaban tus productos. Te diré qué hacer ahora que tienes tiempo y aún no te toca la señal de abrir según tu actividad.

Revisa tus documentos y sobre todo estados financieros, toma los datos de cuánto vendías mensualmente y qué porcentaje de contado y crédito. Con ese dato realiza un estimado de cómo serían en el mes de inicio y en los demás meses del cuarto trimestre, suma de ventas estimadas y tu probable entrada de dinero.

Ya obtenida esta cantidad ahora formula una relación de gastos a erogar de acuerdo a esta nueva estimada situación: sueldos, compras, rentas, luz, etcétera. Desde luego necesitarás dinero. Con toda la información que formulaste, determina cuánto. La base la tendrás al hacer la suma de los gastos estimados y para arranque cuando menos el importe de dos meses. Para conseguirlo tienes varias alternativas.

Toma en consideración que las tasas de interés han disminuido. En el mercado financiero hay muchos ahorradores y muchos han invertido en instrumentos seguros como los CETES, que ahora pagan 4.6% anual. Gran cantidad de éstos es obvio que desean percibir mayores rendimientos por su inversión, por tanto el ofrecer pagar a los ahorradores el 12% anual sería estupendo para ellos.

Por tal caso, busca entre tus proveedores, clientes y amigos venderles la idea de tu proyecto de reapertura, demuéstrales tus estimados de venta, gastos y que tienes un remanente para el pago de los intereses y para el capital hay dos opciones: la primera es hacer un programa de pagos o amortizaciones parciales y les demuestras cómo si podrás pagarlos, y como segunda opción podrías emitir acciones de capital preferente.

Este tipo de valores permite al adquirente ser socio pero solo capitalista, o sea, tendrá derecho a pago de los intereses sin amortizar capital y no tiene derecho a participar en la administración de tu negocio.

Este tipo de financiamiento es interesante porque inclusive podrías ofrecer tasas más atractivas de acuerdo al crecimiento futuro de tu negocio y no tendrías que devolver el capital en el corto plazo. Además, dependiendo del tipo de ahorrador no les interesa intervenir en el negocio, solamente la seguridad de su dinero y eso tiene que ver con la solvencia o capacidad de pago que demuestres en tu nuevo proyecto.

Otra fuente de financiamiento es el bancario. Para tal caso formula tu proyecto demostrando tus entradas, salidas de dinero y tus utilidades. Acude a varios bancos con una buena información y con seguridad. Recuerda que el negocio de los bancos es precisamente el dinero. Reúnete con el gerente y solicita el crédito.

Hay una buena noticia al respecto, pues los bancos ya están trabajando en conjunto con la banca de desarrollo en cómo hacer nuevos programas de financiamiento para apoyar a la reactivación de la economía. Para que te enteres consulta la página siete de la sección internacional del Diario de Yucatán del miércoles 29 de julio, donde hay un reportaje al respecto de las iniciativas de los bancos para las Pymes.

Y son buenas noticias porque aunque el gobierno no esté dando apoyos importantes, son la propia iniciativa privada y las instituciones de crédito las que en forma indudable lo harán para rescatar a las empresas que sufrieron o cerraron por esta pandemia. Ya lo han hecho al dar diferimientos en pago de créditos establecidos antes de la crisis de salud y económica.

Si eres una empresa familiar tienes la oportunidad de acudir a los miembros de tu familia para conseguir el financiamiento necesario, ya sea que alguno tenga dinero o los contactos adecuados para conseguirlo. Además podría ser la oportunidad, si no lo has hecho, de profesionalizar a tu empresa familiar acudiendo a la asesoría especializada.

Tu negocio saldrá adelante porque lo conoces, porque lo iniciaste y pasaste al principio por la llamada época heroica que es aquella donde no se tenía dinero para comprar mercancías faltantes y para pagar sueldos e impuestos. La pudiste superar y ahora lo podrás hacer de nuevo porque aunque parezca grave y más heroica tienes un poder supremo que es la vida y agrégale la experiencia y conocimiento de tu empresa. Solo es cuestión de superación interna, de hacer las cosas bien y todo esto lo has de lograr con un buen plan y con seguridad en ti mismo.

Ya en años anteriores se han brincado crisis de todo tipo. Claro que esta es diferente porque tiene que ver con la salud, pero piensa en esto: Dios protegió tu vida, entonces lo tienes todo, ahora es solo volver a colocar las piezas de tu negocio en cada lugar hasta lograr armarlo de nuevo en forma integral.— Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas