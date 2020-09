Lo que debe ser el 11o. mandamiento

Fundarás una microempresa

Gonzalo Navarrete Muñoz (*)

Hace unos días una consultora me invitó a dar una conferencia en el nuevo mundo: el virtual.

El auditorio se integraba de personas de países de habla hispana: Filipinas, Nueva Guinea, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica y otros, incluido México. Hubo dos sesiones: una de la exposición y otra de preguntas y respuestas. El tema: microempresas y autoempleo.

Una de las batallas del siglo XX se dio entre el Estado y el mercado. Así cobró otra dimensión la empresa en las sociedades que llamamos modernas. Pero hace décadas se fue descubriendo que la gran empresa contribuía poco al PIB y al empleo.

Definiciones

Hay más: en algunos países la megaempresa es una agencia de políticos corruptos. Llegado a este punto importan unas definiciones: el autoempleo que no da fuentes de trabajo: plomeros, carpinteros, joyeros, electricistas..., quizás lo que antes se llamaban oficios.

La microempresa es la que da hasta 3 empleos; la pequeña es la que da hasta 16 y la mediana, hasta 100.

En todos los países estas son las protagonistas de la economía. Estas empresas en casi todo el mundo dan la mayoría de los empleos y contribuyen en mayor medida al PIB. Claro que son estas empresas las que más están sufriendo en esta pandemia y al mismo tiempo millones de personas se están quedando sin empleo y tienen la exigencia de mantener a sus familias. He aquí algunas de las ideas que me pudieron quedar claras:

—A pesar que desde los años 80 organizaciones internacionales y universidades —la OIT y Harvard, por ejemplo—, se han ocupado sobre el tema, infinidad de personas carecen de Activos Internos. Esto es: conocimientos y habilidades que puedan ofrecer al mercado. Esto constituye el primer problema para hacer una microempresa. (1)

—No es que la universidad esté fracasando. La universidad nació de los “talleres y las cofradías”, pero ampliando horizontes. La universidad ofrece una manera de ver la vida, pero los Activos Internos de las profesiones se adquieren en la práctica: hospitales, oficinas de abogados, arquitectos, ingenieros, contadores públicos, etc.

—El mito está en asumir que el ser emprendedor tiene orígenes: hereditarios, de nacionalidad (los escoceses o los judíos, por ejemplo) y un talento innato. Eso es un mito. La realidad es otra: el empleo cada día es más escaso —la robótica está haciendo su parte— y la alternativa real es la microempresa.

—Todos tienen Activos Internos, los hay innatos y otros aprendidos. Hay que verse por dentro y trabajar en ellos.

De Colombia participaron jóvenes que estudiaron psicología pero están dedicados al marketing digital. De Santa María de Cádiz - el puerto donde nació el poeta Rafael Alberti- hay literatas que tienen un “chinguirito”, que es un pequeño puesto de refrescos y golosinas.

—Algunos países de América han fundado institutos y trabajado en el tema. Mérida y Yucatán se vuelven a distinguir en ese sentido.

Pero es difícil entender que sus programas de capacitación contengan toda clase de temas: inteligencia emocional, liderazgo, economía , hasta control de nervios, etc; sin atender a lo esencial: Activos Internos, administración ( de 10 microempresas, 9 cierran por problemas administrativos): áreas funcionales y proceso de toma de decisiones, punto de equilibrios, flujo de efectivo, contabilidad para no contadores, mercadotecnia (Ventaja Competitiva), marketing digital ( ahora se puede participar en el más grande tianguis de la historia universal: internet), fiscal, análisis FODA y temas asociados.

Pero no estamos enfocados en lo básico: ayudar a la gente a descubrir y desarrollar sus Activos Internos y capacitarlos en administración.

No es solo dinero

—En todos los países prevalece la idea de que la microempresa se hace con dinero: eso no es exacto, se hacen con Activos Internos. No quiero decir que el dinero no venga bien, más ahora que la demanda está tan deprimida. Pero el dinero no suple los Activos Internos y menos los créditos.

—Me llamó la atención el caso de Argentina. Estamos hablando de un país maravilloso que fue el primero en el mundo, en el siglo XIX, en erradicar el analfabetismo. Fue próspero y rico. Argentina fue destruida y se ha tenido que ocupar del tema, pero tampoco logran impulsar a sus microempresarios y a preparar a los futuros.

—Los microempresarios tienen una gran resiliencia: capacidad de convertir una crisis en una oportunidad. Pero los colombianos se distinguen en ese sentido y en otro parecido: su capacidad de innovar. Son ejemplares.

Esto pareciera darle la razón a los que afirman que las microepresas son hijas del dolor: de los que pierden su trabajo, de los que han cumplido 40 años y “están muertos para el mundo laboral”, de las viudas o madres solas, etc.

Quizás eso haya sido cierto en Colombia, un país que tanto ha sufrido guerrillas. Pero no es necesariamente cierto. Los padres estamos obligados a darles de comer a los hijos pero también a enseñarlos a ganarse el pan honestamente. Por eso el onceavo mandamiento debería ser: fundarás una microempresa.

Pie de página: He recibido con sincera alegría una noticia: que como resultado de estas sesiones la abogada Eurídice Díaz , de Madrid, fundó una asociación con 30 personas de EE.UU., Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, lleva por nombre: Regalo Verde, y se trata de intercambiar experiencias de Activos Internos en torno a germinados, empresas familiares y empresas domésticas.

1) A principios de los 90 realicé un trabajo sobre las microempresas en Mérida, parte del cual apareció en unos artículos en el Diario. En 1996 presenté un libro de Tirso Suárez Núñez “Hacia una teoría del empresariado”. El tema nos desveló al Ing. Emanuel Conde Ontiveros (qpd) y diseñamos una matriz para administración y evitar “la fatiga microempresarial”. Estábamos entrando a la era “post henequén”.— Mérida, Yucatán.

