López Obrador no es tonto

Perpetuarse en el poder

Carlos Jorge Musi (*)

Tal vez esté muy jalado de los pelos, pero ahora que estoy a punto de cortarme la venas por estar preso aquí en casa de ustedes, por la emergencia sanitaria, y que he tenido tiempo de ver, contra toda mi voluntad y con el estómago revuelto, al Presidente de todos ustedes, como diría Brozo, estoy empezando a pensar que él no es tan tonto —por no decir otra palabra más fuerte— como creemos, y que todas sus decisiones y actos no responden a su interés para que el país salga adelante.

Ahora pienso que se trata de un plan premeditado, que él está llevando al cabo con precisión para hundir al país en una crisis, regalar dinero y lograr las mayorías que necesita para modificar la Constitución y convertirse en dictador. A ver si le da el tiempo...

¿Creen que no se da cuenta de que la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco fue una estupidez? Que si había contratos mal estructurados u otras anomalías, ¿éstas no podían haberse corregido?

Muchos concluimos que López Obrador hizo eso por tonto. ¿Cuántos colaboradores se lo habrán dicho? Todos los que hoy no están.

¿Ustedes creen que no sabe y no le han dicho que Santa Lucía no va a funcionar ni va a solucionar nada? ¡Claro que lo sabe!, pero una vez más se exhibe como un gran tonto y sigue adelante.

No me cabe ni la menor duda que él sabe que Dos Bocas no es el lugar propicio para establecer una refinería. La gente conocedora y las autoridades en la materia (una de las cuales, creo, trabaja en la Universidad del Petróleo), se cansó de decírselo hasta que lo declaró en la prensa y AMLO lo despidió.

Él tiene que saber, como muchísimas personas en México y en todo el mundo lo sabemos, que las gasolinas gradualmente van a reducir su demanda con el avance de los vehículos eléctricos. Entonces, ¿para qué poner un negocio para producir algo que va obviamente a la baja en su demanda?

El Tren Maya. No existe un tonto en el mundo de tal magnitud que no pueda entender que esa obra no va a funcionar y que económicamente es inviable.

Pero López Obrador no es tonto. Eso es lo que nos quiere hacer creer. Es parte de un plan que él y su grupo trazaron y están llevando al cabo, como ya dije antes.

Por otro lado, entretiene al pueblo (pensante y poco pensante) con el avión presidencial. Primero dijo que es un lujo innecesario, luego habló de la venta y después de la rifa, que resulta no ser rifa. En todo este proceso nos entretuvo varias semanas.

@“Emperador”

Los Pinos era mucho lujo y lo abrió al pueblo para luego instalarse como “emperador”, nada menos, ni nada más que en el Palacio Nacional. Pura demagogia.

Ni remotamente creo que por una tontería más haya cancelado los permisos de agua de la cervecería de Mexicali —que tenía el 65 por ciento de avance en su construcción—, sin bases legales y brincándose todas las leyes.

Con eso manda notoriamente la señal a la inversión privada de que no la quiere, que no venga. Es imposible no ver que por sus políticas económicas se están perdiendo miles de empleos, sobre todo en estos momentos de crisis.

Por eso concluyo: todo lo que el Presidente está haciendo es parte de un plan premeditado y lo hace no porque sea tonto. Tiene a su alrededor un buen grupo apoyándolo para llevar al cabo ese plan que finalmente lo que busca es perpetuarse en el poder. El país y los mexicanos les importamos un comino. Eso pienso y eso creo.— Mérida, Yucatán.

Empresario

