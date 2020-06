Los accionistas, grandes emprendedores

Apuesta por la empresa

Fernando Ojeda Llanes (*)

He escrito sobre las empresas y muy poco sobre los propietarios o accionistas, los grandes emprendedores, aquellos que en vez de guardar su dinero para cobrar intereses le han apostado a colocarlo en una empresa, quizás para realizar un sueño o como parte de una familia emprender un negocio.

Conozco a muchos emprendedores, la mayoría ha tenido éxito y como accionistas han puesto buena cantidad de dinero para crecer sus negocios.

Hablaré coloquialmente de dos tipos de accionistas. Aquel que le denomino primario, que es que ha llegado a tener tanto dinero que no le importa retirar dividendos de su negocio o solo los retira como rutina porque la empresa genera buena utilidad y debe retirarse dinero, pero este tipo de persona no requiere de los dividendos para vivir, porque mantiene lo suficiente en inversiones en el mercado de dinero que le sobra para esto e invierte en diferentes negocios. Por tanto, prefiere que su empresa no solo reinvierta utilidades sino que tenga un buen flujo de efectivo.

Mi otro tipo de accionista es aquel que denomino secundario y coloca su dinero en una empresa y requiere que le paguen dividendos a una tasa que él determina y si la empresa no le cubre esta necesidad se retira y busca otra forma de que su dinero le rinda más.

Cualquiera que sea el tipo de accionista, debe respaldarse en un consejo de administración formado por buenos consejeros con experiencia que conozcan de empresas y que hayan participado en toma de decisiones. Para ser un buen consejero no se estudia, el único título que se requiere es el de la experiencia, que haya enfrentado problemas de todo tipo y pueda apoyar al consejo en lograr una buena administración para un crecimiento sostenido en ventas y utilidades. Es el consejo de administración quien rinde cuentas a los accionistas.

Los accionistas también pueden ser consejeros patrimoniales y formar así parte de la administración de su empresa. El problema que se presenta es que como consejero debe olvidarse de su papel de propietario y no intervenir en la toma de decisiones que debe ser por consenso. Pero qué cómodo le sería que sin ser consejero estar satisfecho de la marcha de su empresa, que crezca el valor de sus acciones y que los resultados le permitan retirar o no dividendos.

Un accionista debe obligar a sus empresas a celebrar en forma sistemática cuando menos una vez al año una asamblea general de accionistas en donde el consejo de administración le informe sobre la situación financiera y económica de su empresa. En la misma se decide qué se hará con las utilidades, se pagan como dividendos o se retienen. Como accionista posee documentos que se denominan acciones, que respaldan el valor de sus aportaciones de capital y utilidades retenidas.

Las acciones tienen tres tipos de valor: valor nominal, que es el importe de la aportación inicial y que se encuentra impreso en el documento. Valor contable, cuyo precio es el resultado de dividir el importe del capital contable entre la cantidad de acciones emitidas, y el valor de mercado, que es el resultado de dividir el valor comercial de la empresa menos los pasivos a largo plazo entre la cantidad de acciones emitidas.

Si se tienen acciones de una empresa privada y se desean vender, se tienen dos posibilidades. La primera es ofrecerlas a otros accionistas de la misma compañía y si no les interesa se pueden vender a terceros interesados. ¿Cuál sería el precio de venta por acción? Este es otro boleto a comentar posteriormente. No es fácil vender una acción, se requiere que haya interesados. Solo si son acciones de empresas públicas que cotizan en bolsa.

Las empresas mexicanas que tienen bastante antigüedad han sufrido muchas crisis de tipo económico, pero debido a que sus accionistas son grandes emprendedores han sabido salir adelante, debido a su buena organización, administración, fidelidad de su personal y poder hacer frente con mayor capital al faltar el efectivo.

Por todo lo anterior no solamente se requiere dinero para ser un buen accionista, sino conocer de negocios y tener una gran visión empresarial.

De otra manera, aún siendo accionista, este es el gran paso que debe dar uno secundario para llegar a ser primario.

Hay un tercer grupo de accionistas que forman varias empresas familiares y dejan a un pariente cercano a administrarla y por hacerse cargo de la administración de otra empresa de la familia, se desentienden de su primer negocio; en tanto la empresa esté generando utilidades y buen flujo de efectivo no sucede nada, pero cuando se detienen las utilidades y falta el dinero, este tipo de accionistas pueden llevarse sorpresas desagradables por no haberle dado seguimiento a la situación económica y financiera de su empresa y ni siquiera se tuvo en muchos años una verdadera asamblea general de accionistas. El negocio tiende a la quiebra y este accionista pierde su dinero.

