Los aguinaldos en las empresas este año

Dificultades ocasionadas por la pandemia

Fernando Ojeda Llanes (*)

Como todos sabemos, las empresas están obligadas a paga aguinaldos a sus trabajos en el mes de diciembre de cada año y el importe depende de los años de antigüedad de cada persona.

Esta prestación es deducible para efecto de ISR en el momento de su pago.

Hay empresas que en sus estados financieros registran en forma mensual la provisión proporcional, a efecto de guardar el principio o norma de información financiera del llamado período contable, de tal manera que se alinee con los resultados del mes y los pasivos.

También hay empresas que prefieren hacer el registro a fin de año en el momento en que se pague, afectando el resultado de operación del mes de diciembre; en este caso el estado de resultados de este mes no sería comparable con los meses anteriores, que no tuvieron este tipo de desembolso, ya que solo es una obligación anual. Desde luego, no evita que el estado financiero anual sea comparable.

Independientemente de la forma en que la empresa registre su gasto por aguinaldo, el problema principal es el flujo de efectivo.

En años anteriores las empresas no sólo provisionaban mensualmente el gasto por aguinaldos sino que además reservaban el dinero correspondiente en una cuenta de cheques o de ahorros especial, asunto que no pudo hacerse este año por la situación económica que la pandemia ha generado a los negocios, pero el pago del aguinaldo es una obligación qué señala la Ley federal del trabajo.

Deben pagarse como aguinaldo 15 días si el trabajador ha cumplido un año de antigüedad o la parte proporcional, si tiene menos de un año de labores.

El desembolso de efectivo que las empresas tienen que hacer en diciembre es relevante y muchos de los negocios no tienen el dinero, precisamente por la disminución de sus ingresos, de tal manera que tendrán dos opciones. La primera es hacer un convenio con los trabajadores de pago en parcialidades y de alguna forma reportarlo a las autoridades laborales y segundo, tomar un crédito bancario para hacer el pago de esta prestación.

Muchas empresas en años anteriores han pagado a ejecutivos o personal de confianza más de los 15 días qué marca la ley; las que no tengan el flujo de efectivo necesario tendrán que convenir con estas personas el diferimiento de los días adicionales o de todo el monto, en su caso.

Como este pago adicional se ha efectuado todo los años, se ha convertido en una obligación, aunque legalmente puede defenderse, en forma moral y ética debe continuar este compromiso porque seguramente se trata de personal de mucha productividad y la falta de reconocimiento de adeudo de estos días adicionales puede hacer mella en su motivación organizacional.

Indudablemente que los miembros de las familias se han visto afectados en su economía probablemente por haber sido retirados de su trabajo o por una disminución de su sueldo; por tanto, tienen mayor esperanza en recibir su aguinaldo para compensar de alguna forma su problema de falta de dinero, esto debe ser tomado en cuenta por las empresas para no realizar decisiones equivocadas e irresponsables de olvidarse de su obligación del pago de aguinaldos.

Aquellas empresas que durante la pandemia tuvieron la oportunidad de continuar en sus actividades y que hicieron convenios con sus trabajadores de disminuir en un determinado porcentaje sus sueldos, es necesario que también realicen el convenio respectivo para el pago de los aguinaldos, a efecto de que no sean lesionados, en virtud de que es una prestación que siempre toman en cuenta para su economía personal.

Las empresas que tienen elaborados sus presupuestos y flujos de efectivos en que fijan la erogación de determinados gastos podrían hacer una revisión de éstos, a efecto de disminuirlos en los conceptos en que se pueda para poder disponer del efectivo para el pago de aguinaldos.

Algunas de las estrategias que se realizan es determinar la contribución marginal de la empresa para efecto de que el importe total de los aguinaldos a pagar se haga una división aritmética entre esta contribución, teniendo como resultado el monto de ventas adicionales a realizar. Ya con este dato, comprometer a la fuerza de ventas a efectuar lo necesario para su realización. El personal debe conocer esta estrategia para apoyar con su grano de arena en su respectiva productividad.

Es indudable que si todo el equipo se pone esta meta, podrá cumplirse.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica, consultor de empresas.