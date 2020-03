Los daños colaterales

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

Sobre las escaleras de una típica casa británica en la vieja avenida Radford Boulevard, en Nottingham, Inglaterra, mi padre escuchó al otro lado del teléfono durante más de 20 minutos mi llanto.

No soportaba ni un día más aquella ciudad a la que había llegado hacía solo 10 días, ni su gente, ni la universidad ni el idioma que había desempolvado bruscamente. Corría el año 1999 y había aceptado un intercambio estudiantil en la Universidad de Nottingham.

Veinte minutos de llamada fueron suficientes para que mi padre me convenciera con un trato irrechazable: “Javier, hoy has cumplido una semana de clases. Si el próximo domingo me llamas y me dices que quieres volver a Granada, pillo un vuelo yo, voy allí si hace falta, y te traigo de vuelta. Aguanta una semana y no llores más, anda…”.

Mi padre siempre ha sido un tío peculiar. Fue inspector, psicólogo, empresario y un padrazo como la copa de un pino o como las copas de dos pinos, que para eso ha sido más chulo que nadie, más altanero que don Félix de Montemar y más sobrado que el mismísimo Tenorio o Cyrano de Bergerac, todos juntos y sin filtros.

Mi padre y mi madre se pasan la mayor parte del tiempo en un cortijo en mitad un olivar de Jaén, en el sur de España. Allí, entre los campos de tierra y el sonido profundo y quedo del silencio, el Covid-19 no actúa, no encuentra, no crece. En aquel paraje donde la estampa perfectamente delineada de los olivos centenarios se cruza con el horizonte, mi padre debería estar a salvo del virus chino. Y lo está, relativamente.

El famoso coronavirus infecta directamente a miles de pacientes e indirectamente a otros miles. Mi padre, por ejemplo, es una víctima indirecta del daño plañidero y colateral del virus, de la mala planificación de un gobierno lento, mezquino, necesitado de aplauso social y falto de experiencia y decisión. Es una víctima porque por algo tan letal, el país se ha quedado sin apenas médicos disponibles, sin posibilidad de salir a la calle, sin camas de UCI libres, sin confianza para hacer pruebas y consultas médicas, sin esperanza para muchos pacientes de otras enfermedades que, sin estar contagiados de este “bicho”, dependen de un sistema sanitario que se ha saturado.

Hace unos días, en una revisión médica, un síntoma sospechoso hizo temblar la estatua y el pedestal donde mi padre siempre ha estado en mi particular infinito. El miércoles 18 era la cita para una revisión y unas pruebas importantes para salir de dudas. Tristemente, éstas no se harán… hasta nuevo aviso.

Mi padre es una víctima de esta pandemia aunque no esté contagiado y no se le escuche ni salga en la prensa. Y como él, hay miles, cientos de miles de españoles de todas las edades con padecimientos en pausa o con menor atención en un país cuyos casos virales aumentan de manera dramática, casi insostenible.

Y no, las víctimas del coronavirus no solo son adultos mayores o pacientes con patologías previas. Las víctimas de esta “plaga” también son niños, jóvenes, adultos y ancianos que necesitan atención médica por otros padecimientos de manera urgente y no pueden recibirla en condiciones óptimas por la saturación de un sistema sanitario ya desbordado.

Los héroes a pie del cañón, los doctores y enfermeros, no dan para más y caen como moscas luchando por poner en orden un estado de caos absoluto cuando otros, los que deben dar la cara, los que toman decisiones políticas, no son capaces de hacerlo. Nada diferente a lo que ocurre con el gobierno de México, todo sea dicho.

Réquiem

Cuando decidí cambiar mi país por México hace ya 15 años, mi padre estaba en primera fila, despidiéndome en el aeropuerto, siempre con la valentía por delante, aplaudiendo que tuviera el arrojo de irme a los 25 años a probar un mundo que él no conocía. Haría las Américas yo solo, sin boleto de regreso.

Hoy, recuerdo 1999 y la llamada de 20 minutos en aquella casa de Radford Boulevard con la lluvia tamborileando descontrolada sobre las ventanas. Pasó esa fatídica semana y no regresé a Granada, ni pedí ayuda a mi padre. Fue la mejor semana de ese curso.

Al paciente no infectado por el coronavirus, pero sí afectado por la situación, hay que pedirle lo mismo que mi padre 21 años atrás: “aguanta una semana más”, o dos, o las que hagan falta.— Mérida, Yucatán javier.caballero@megamedia.com.mx

Periodista

