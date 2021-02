Los empaques de productos y sus costos

Fernando Ojeda Llanes (*)

Tanto las empresas comerciales como las industriales, a efecto del manejo de sus productos terminados o por presentación, utilizan empaques para sus productos, indudablemente tienen un costo que hacen disminuir la utilidad de operación y afectan el flujo de efectivo por el dinero que se eroga, ya sea por su adquisición o por su fabricación en caso de que la propia empresa los produzca.

Esto de los empaques parece un tema no importante, pero precisamente por esta apariencia, muchas empresas no le dan la importancia necesaria y he sido testigo de negocios en las cuales han sufrido pérdidas relevantes, sean por fraudes, por desperdicios o por obsolescencia.

Pensemos en una empresa que los adquiere, porque de alguna forma le sale más económico que tener toda una planta para fabricarlos. Las empresas comerciales que tienen que comprar productos para su comercialización, probablemente los reciben con su empaque respectivo, por tanto solamente los almacenan sin más necesidad que colocarlos en sus anaqueles listos para su salida y venta, este tipo de empresas no tendrán que adquirir empaques individuales para sus productos, pero probablemente si para varios productos en su entrega o envió a sus clientes, si se trata de cajas, estas se denominan masters y deben tener la cantidad adecuada en existencia en un almacén o bodega especial.

Si la empresa comercial adquiere determinados productos y se los entregan a granel o sea sin empaque individual y decide utilizar su propia marca, entonces tendrá que adquirir los necesarios empaques de acuerdo a sus presupuestos de ventas y políticas de inventarios.

La empresa industrial que se dedica a la fabricación de productos que no sean equipos de transporte o maquinaria y equipo, tendrá que utilizar empaques individuales para éstos y su variedad tanto en estructura como en tamaño, dependiendo de su tipo de producción.

En la empresa industrial, el costo de los empaques individuales puede formar parte del costo de producción como un indirecto que pasa a formar parte del costo de lo vendido cuando se realice su venta. En las empresas comerciales forma parte del costo de ventas y por tanto hay que tomar en cuenta los tiempos, o sea si se hace el cargo al inventario en el momento de su empaque o hasta el momento de la venta, no estoy hablando de las envolturas o masters que estos formarían parte del gasto de ventas. El registro contable de los empaques tiene primordial importancia a efecto de poder controlarlos en forma efectiva.

El interés que debe prestarse a este asunto es importante porque los precios de compra tanto de los individuales como de los masters son relevantes y afectan el precio de costo como el de venta de los productos, si no se lleva el control interno adecuado se podrían tener pérdidas relevantes.

Lo primero a tomar en cuenta es que deben controlarse en cuentas contables de almacén y no de conjunto con los inventarios de productos para vender. Tal y como se hace con los inventarios de mercancías para venta, se deben utilizar indicadores de días de existencia y comparar con su razón financiera respectiva.

Así como a las mercancías que se adquieren para su venta, de la misma forma, pero en bodegas separadas se deben controlar las entradas, las salidas y las existencias. Cada determinado tiempo hay que realizar inventarios físicos para comparar su importe con el saldo contable de esta cuenta.

Hay empresas que utilizan bastantes empaques de tipo individual y se olvidan de su estricto control y en tiempos tardíos se dan cuenta de faltantes que al valorizarlos son montos relevantes.

El control de las existencias en correlación con las ventas es importante, sobre todo cuando se tienen que sustituir por algún motivo, sea por diseño o por ley como acaba de suceder con la reciente obligación de colocar etiquetas para advertencias a los consumidores, esto dio motivo a desechar las existentes que se convierten en pérdida.

También es importante un buen control interno en el despacho de los productos a clientes sobre todo cuando se utilizan cajas masters y se envían por medios de transporte, porque se ha dado el caso que se llevan más productos individuales de los que se han facturado y esto más que por equivocación, es por robos planeados por personal que se pone de acuerdo para tal fin, esto sucede por el relajamiento o falta de la vigilancia o control.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx.

Doctor en Investigación Científica. Consultor de empresas.

