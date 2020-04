Los empresarios, ¿salvados o salvadores?

Filiberto Pinelo Sansores (*)

A quienes primero tiene que apoyar el gobierno con recursos del erario, por la crisis del coronavirus es a quienes se quedaron sin empleo o carecían de él desde antes de ella y a quienes están en la economía informal, que son millones y, por eso, viven al día.

Una encuesta reciente ayuda a demostrarlo: a raíz de la pandemia, 48 por ciento de los trabajadores mantuvieron su empleo trabajando en casa con el sueldo completo; otro 7 por ciento también, pero con salario incompleto; un 15% continuaron en su centro laboral sin afectación a su salario, pero a otro 5%, en igual situación, le redujeron el suyo; 7% fue despedido porque cerró el negocio y 5%, también lo fue, aunque no hubo cierre. Un 13%, por último, estaban desempleados desde antes de que llegara la pandemia (“La Jornada”, 11-04-20).

Los datos anteriores corresponden en su mayor parte a la economía formal, pero si se indagara en la informal, que es un campo todavía más extenso, por el número de trabajadores que la componen, la cantidad de damnificados a auxiliar, no sólo por esta pandemia, sino por la que durante decenas de años de gobiernos neoliberales, ladrones y corruptos, asolaron al país, el número se incrementa.

Son decenas de millones los trabajadores que laboran en la economía informal, víctimas del sistema económico y social implantado en México, que los mandó al sótano social, y a los cuales, por cierto, los grandes empresarios, que ahora dicen ser sus defensores, han combatido, cotidianamente, exigiendo, por ejemplo, que se les corra de las calles porque perjudican sus negocios. Hoy, sin embargo —con lágrimas de cocodrilo— exigen se les atienda, algo, que,ciertamente, hay que hacer.

La pirámide social de México muestra una cúspide en que unas cuantas familias se bañan en dinero y una base en la que millones carecen de lo indispensable. La más reciente lista de multimillonarios de la revista “Forbes” coloca a 17 mexicanos entre los hombres y mujeres más ricos del mundo, con fortunas superiores a mil millones de dólares. Sus caudales alcanzaron, en 2019, en conjunto, 132 mil 500 millones de dólares, que equivalen al 11 por ciento del valor total de la economía de México en un año (“La Jornada”, 6-03-19).

Pero no son los únicos. Hay otros 3,790 más que acumulan fortunas que sobrepasan los 600 millones de pesos por cabeza, según el estudio “Modelo de Dimensionamiento de la Riqueza Global” de la agencia de consultoría inglesa Knight Frank (Infobae, 4-04-209).

Quienes poseen la mayor parte de la riqueza en México tienen otra característica: son exportadores de capitales. Según la FED, banco central de los Estados Unidos, el monto de los recursos que fueron enviados por mexicanos a cuentas bancarias de aquel país sumó, en enero pasado, 76 mil 166 millones de dólares. El valor actual de esos depósitos es 3.3 veces mayor que la inversión extranjera directa que llegó a México en 2019. Ningún grupo en América Latina ha transferido a cuentas bancarias en Estados Unidos tanto dinero como estos connacionales. En lugar de reinvertirlo en su país para que su pueblo mejore económica y socialmente, prefieren exportarlo y que sea en el extranjero donde se beneficien de él (“La Jornada”, 03-04-20).

Por si fuera poco, hay una lista de por lo menos 15 grandes empresas mexicanas que deben al fisco una enorme cantidad en impuestos —alrededor de 50 mil millones de pesos— que no quieren pagar, restando así capacidad al gobierno de extender su acción de apoyo a un mayor número de necesitados.

Es una gran incongruencia que los líderes empresariales exijan al gobierno programas de salvamento hasta para quienes pueden salvarse a sí mismos, pero no exigen a sus representados cumplir el elemental deber de pagar sus impuestos, para que podamos tener una sociedad sustentable.

El reverso de la medalla son los millones de desempleados y trabajadores con bajos salarios que constituyen, junto con sus familias, el conglomerado humano más numeroso del país y al que corresponde una menor proporción de la riqueza producida en México. Datos del Inegi muestran que la proporción de las remuneraciones por trabajo asalariado con respecto al PIB, descendió de 40.2 por ciento en 1970 a 26.2 por ciento en 2017, esto es, 14 puntos porcentuales, lo cual nos dice que es cada vez mayor la parte del pastel que queda en manos de los dueños del dinero que la que queda en las de quienes no poseen más que su fuerza de trabajo (“La Jornada”, 21-10-19).

Todo lo anterior lleva a considerar que si hay alguien que tiene recursos, más que suficientes, para ayudar a sacar de la crisis económica al país por el coronavirus —en adición a lo que el gobierno federal está aportando— es el sector de quienes en México son dueños del dinero. Como muestran las estadísticas, han tenido tiempo de acumular durante largos años de capitalización de la parte del trabajo no retribuido que ha quedado en sus manos —que son montos importantes— para resistir la crisis actual y, como cámaras empresariales, ayudar a sortearla a los negocios más pequeños o los que todavía comienzan.

El gobierno mexicano está haciendo enormes esfuerzos por atender la crisis destinando para ello recursos obtenidos mediante la austeridad, la vigilancia para que no haya desvíos y la cancelación de devolución de impuestos, como se acostumbraba. Además, sin endeudar —aún más— al país —y no tengan las generaciones futuras que devolver los onerosos préstamos, sin subir el precio de la energía eléctrica, bajando los precios de los combustibles, podría haberlos subido, pretextando la crisis—, invirtiendo en programas sociales que favorecen a millones de personas, creando fondos para dar créditos a otras millones de micros y pequeños empresarios y destinando recursos a obras para dar empleo a millones más, etc., mientras las cámaras empresariales se la pasan quejándose y exigiendo que el gobierno las socorra.

Es hora de que quienes son los grandes poseedores de la riqueza en México se solidaricen con el pueblo y ayuden al gobierno, en la medida de su dinero, a sacar al país de la crisis.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

Ventana para cita

Síguenos en Google Noticias