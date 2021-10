Por Franklin Recio (*)

Este año los ganadores del premio Nobel de Economía tuvieron un tema en común, el estudio de los experimentos naturales. Estos son aquellos que se presentan cuando ciertos cambios son aplicados a un grupo, pero no a otro, de manera que se pueden observar diferencias en los comportamientos, pero donde la asignación de los grupos fue aleatoria, o casi aleatoria, y por cuestiones externas.

Hacer experimentos con humanos no es ético y nadie quiere ser tratado como conejillo de indias. Por ejemplo, en el tema de educación, los recursos con los que cuenta la escuela, tales como libros, maestros, talleres, si son importantes, especialmente para nivelar a los individuos que provienen de orígenes diversos. Hacer un experimento para dar más recursos a ciertas escuelas no estaría bien, pero por azares del destino, los equipamientos no son iguales. Entonces hay que buscar esas diferencias, hacer las preguntas adecuadas y determinar cuidadosamente la causalidad.

Hace muchos años los economistas asumían que los humanos tomábamos decisiones racionales, pero desafortunadamente, hoy sabemos que la mayoría de las decisiones las hacemos basados en “lo que digan los demás”, o “lo que diga el jefe”, incluso el “me late” en lugar de sentarse y determinar los cursos de acción más convenientes. Por cierto, las mejores decisiones son independientes de las mayorías, no siempre las masas tienen la razón. Si vamos a tomar buenas decisiones, tenemos que entender las consecuencias de nuestros actos. Y si tenemos a la vista la oportunidad de examinar los datos que están alrededor nuestro, entonces ¡quemejor!

Las investigaciones de los premios Nobel trataron acerca de temas de educación, de inmigración y del efecto de los salarios mínimos en el mercado laboral, pero todos podemos participar de los avances metodológicos que nos entregaron. Ahora sabemos que la siguiente gran crisis que nos aquejará será la del cambio climático. México está a punto de tomar una decisión importante respecto de las energías alternativas. Intentar convencer a la gente usando argumentos como soberanía y rectoría del Estado es demasiado arcaico cuando somos un país que sufre el cambio climático. Se necesitan de mejores estrategias para trabajar en conjunto, especialmente en vista de los datos científicos y poder presentar mejores oportunidades a las generaciones siguientes. Es momento de actuar con base en lo que nos dicen los datos, pero ¿podremos interpretarlos bien?— Mérida

Candidato a Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Anáhuac-Mayab

