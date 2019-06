Los fracasados

Las críticas contra López Obrador

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Existe una campaña galopante para para hacer aparecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como un desequilibrado mental, un ignorante, un irresponsable, un cobarde, un mentiroso, un traidor a la patria y todo lo que les pueda ocurrir a quienes conforman las fuerzas que en el pasado usufructuaron las riquezas del país, y a sus sirvientes.

Todo lo que dice el presidente es sacado de contexto o tergiversado para usarlo en su contra. Si no fuera por sus conferencias mañaneras, en las que con toda claridad expresa sus posturas, la gran campaña en su contra obtendría resultados.

No es así gracias a que mantiene contacto directo permanente con el pueblo, no sólo a través de esas conferencias sino de los recorridos que hace por todo el país para informar sobre los proyectos de su gobierno e informarse del avance real de los grandes programas sociales que ha instituido. Hemos tenido como presidentes de la república a mayúsculos irresponsables que en conjunto dejaron un país saqueado y hundido en la corrupción, el abandono, la pobreza, la miseria y casi al borde del estallido, y nunca vimos contra ellos los ataques desmedidos que hoy se advierten contra él.

¿Qué hubiera sido de México si, como muchos virulentos críticos que remedan el machismo mexicano y se envuelven, falsamente, en banderas tricolores, acusando a AMLO de sumiso por no haberse subido al ring con Trump y, en una lucha desigual entre dos países asimétricos —el nuestro en grandes dificultades económicas y financieras; el otro, la primera potencia del Orbe—, se hubiera puesto a las patadas con el gobierno gringo, en lugar de haber negociado para evitar los crecientes aranceles con que amenazaba?

Nadie garantiza que el lunes 10 de junio, fecha fatal, no nos hubiéramos amanecido con la infausta noticia de que a partir de ese día la economía mexicana comenzaría una etapa de caída precipitada, desempleo, inflación, carestía, que irían en aumento a medida que se fueran implementando las demás fases del proceso, cada cierto tiempo, hasta llegar a 25 % el 1 de octubre. Tendríamos una crisis similar a la de 1995, cuando cientos de miles de mexicanos perdieron sus ahorros, sus empleos, sus propiedades.

Con toda seguridad, ese mismo día hubiéramos comenzado a leer o escuchar —de los mismos que hoy, visceralmente, lo critican, desde ciertas columnas o en las redes sociales, “por haberse sometido a Trump— expresiones vitriólicas “por no haber querido negociar con el mandatario gringo” para impedir la aplicación de los aranceles.

En contrapartida, millones respiramos de nuevo al saber que el acuerdo fue a cambio de que el gobierno mexicano acelerara algo que está obligado a hacer y que, de hecho ya hacía, pues está en nuestras leyes migratorias: regular el flujo de extranjeros que ingresan al país, registrándolos, para saber quiénes son y qué tipo de estancia buscan y poder ofrecerles asilo o refugio.

Que acelerara sí, porque el proceso era lento. ¿En virtud de qué? De que hubo que sanear el corrupto cuerpo de agentes del Instituto Nacional de Migración dando de baja a más de 500 de ellos y contratando, a cambio, a 825 nuevos, previos exámenes de confianza y capacitación. Y esto se llevó tiempo. Todo mundo sabe que uno de los focos más podridos del sistema de control de nuestras fronteras ha estado en Migración y Aduanas, y que todos los gobiernos anteriores permitieron que el cáncer creciera.

Tratar bien a los migrantes forzados que llegan a México por su puerta Sur es una cosa; no aplicar la legislación que existe en nuestro país para evitar que se cometan ilícitos que afectan a los mismos migrantes y, por supuesto, a nuestros connacionales, es otra. Es un hecho que ha aumentado y lo seguirá haciendo, si no se le atiende, el tráfico de indocumentados, practicado por bandas de crimen organizado que hacen pingües negocios. En una semana fueron descubiertos en Acayucan, Veracruz, y liberados casi 800 migrantes, entre ellos 150 menores, hacinados en 8 cajas de tractocamiones y en Nacajuca, Tab. 71 más en una casa de seguridad.

Cada persona paga entre 3 mil quinientos y 5 mil dólares por el “servicio”, lo cual significaría, a un precio promedio de 4 mil dólares, que en esas cajas viajaban indocumentados que les producirían a sus “benefactores” un ingreso de 3 millones 200 mil dólares, es decir, más de 60 millones de pesos en un solo viaje. Mejor negocio que el tráfico de drogas. A esto es a lo que se está enfrentando este gobierno, algo que los gobiernos corruptos del PRI o del PAN jamás hicieron.

Fondo Yucatán

Quienes atacan al gobierno de AMLO por reglamentar el flujo migratorio lo atacan también por hacer lo que, desde el punto de vista humano, es lo único que puede lograr que se reduzca el fenómeno a su mínima expresión: atender sus causas. El anuncio de que invertiría 30 millones de dólares en El Salvador, como primer paso para crear proyectos productivos en Centroamérica que, a su vez, creen condiciones para que, por necesidad, muchos de sus habitantes no abandonen sus países, dio pie a que la cargada de quienes lo detestan se le fuera encima: “¿Cómo es posible que invierta tanto en otros países habiendo tantas carencias en el nuestro?”

Pretenden ignorar: 1) Que ese dinero proviene de un fondo —Yucatán— aprobado desde hace años por el Congreso mexicano —por todas las fuerzas políticas que lo componen— para inversiones en Centroamérica, y que, por tanto, sólo para ese fin puede ser usado y 2) Que esa inversión beneficia también a México por cuanto puede servir para resolver un problema que lo afecta y que, a la larga, le costará mucho más, si no se invierte en su solución.

No sólo en este caso, sino en todos, los agoreros del ayer, que no se resignan a perder el poder, que tuvieron en sus manos e, ilusamente, creen que recuperarán, proceden así. Se van contra él en todos sus proyectos y programas, no obstante saber que cada uno fue propuesto a la nación durante su campaña, y gracias a eso ganó arrolladoramente. Así es que lo único que al pueblo puede sorprender es que, por primera vez, un presidente no esté dedicado a la Dolce Vita y a robar y esté cumpliendo lo que promete.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

