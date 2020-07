Los habitantes de Palacio Nacional

¡Miserables!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Hemos trabajado con la esperanza de que nuestra labor coopere en la gran tarea de dignificar la vida humana por los senderos de la belleza y contribuya a levantar un dique contra el oleaje de deshumanización y vulgaridad”. — Luis Barragán, ingeniero y arquitecto mexicano

Andrés Manuel López Obrador celebró el segundo año de lo que, efectivamente, fue un triunfo histórico democrático del pueblo de México, en el marco de uno de sus cuatro “informes” presidenciales programados al año, envuelto en un escenario de lujo como lo es el Museo de Sitio Recinto Parlamentario, en Palacio Nacional. ¡Por cierto! También, su “humilde” casa. El Covid-19 no le permitió actuar frente al “pueblo bueno y sabio”. Lo acompañaron los gabinetes legal y ampliado. ¡Igualmente!... la esposa, Beatriz Gutiérrez Muller; no la Primera Dama, sino la de la distorsionada firmeza y la enfermiza empatía, ocultas en su personalidad de historiadora.

Ese día, el primer día del segundo semestre del año de la peste, la violencia en México no dejó de ser brutal. El crimen organizado fortaleció su presencia para recordar al gobierno su potencialidad, como la masacre de Irapuato, entre otras en otros Estados, cuya “guerra civil” comprende a los miembros de los cárteles, los primeros atentados contra altos funcionarios de los tres niveles públicos, sin olvidar que hay amenazas pendientes por cumplir y que serán cumplidas; así como las desapariciones, los secuestros y las ejecuciones contra la población civil. Tampoco olvidar las aprehensiones y las liberaciones de “magnates” de la delincuencia organizada ante un Estado de Derecho violado, sumiso y comprado.

Por su parte, la pandemia del Covid-19 vigorizó sus contagios y aumentó las defunciones por miles, porque las acciones de AMLO fundamentadas en los besos, los abrazos y las estampas fracasaron. A lo anterior hay que sumar la deshonestidad, incompetencia y deshumanización del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien no deja a un lado las respuestas insolentes y la soberbia oficial, reflejos de las decisiones equivocadas porque anuló el bien de los enfermos, cometiendo voluntariamente faltas lujuriosas o acciones corruptas.

¡Otra vez! Los mismos temas. Prácticamente, los mismos textos. Efectivamente… “dueles México”. Un “informe” presidencial más a lo que hay que sumar… “las mañaneras” de lunes a viernes; los discursos en las giras de trabajo durante los fines de semana; los mensajes esporádicos y ocurrentes en las redes sociales, y las entrevistas de larga duración hasta la necesidad de presentarlas por capítulos para hablar de política, de las acciones de gobierno y, por supuesto, para no dejar de ofender.

Son innumerables las ofensas contra México por un hombre y por una mujer: ¡los habitantes de Palacio Nacional!

Ni qué decir de la mujer, Beatriz Gutiérrez Muller, la que no es solidaria. Claro que no es médico, pero su superioridad, su arrogancia y, por momentos, su vulgaridad, no representan a la mujer mexicana. Sumar su deshumanización ante la cruel experiencia de afrontar el cáncer, sobre todo cuando ataca a un infante, y responder a una petición de ayuda, tan fría. La disculpa tuvo su misma particularidad: ¡frialdad! Por supuesto, la historiadora se cree brillante y estoy de acuerdo con ella, porque le brillan la maldad e hipocresía.

“En más de un siglo, no se había insultado tanto a un presidente”, dijo AMLO. Olvidó que los mexicanos también reclamamos a sus antecesores como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por mencionar a los del siglo XXI. Ya olvidó que él, diariamente, ofende a ciudadanos y no nada más a sus opositores políticos; también a los que no comulgan con la Cuarta Transformación, en una nación democrática.

La síntesis del estudio denominado “México: La gobernabilidad en tiempos de la Cuarta Transformación. Escenarios políticos”, elaborado por GEA ISA y fechado en julio de 2020, reportó que la aprobación a la gestión del presidente de México mantuvo su tendencia decreciente, por cuarto trimestre consecutivo, hasta sumar 27 puntos desde junio de 2019; es decir, son más los mexicanos que lo reprueban que quienes lo aprueban y la distancia es considerable. Además, comparado con la popularidad de sus antecesores —al año y medio del sexenio— AMLO registra el menor nivel de los cuatro, ya que el 58% de los mexicanos no lo aprueban.

Hace poco más de dos años, se trabajó con la esperanza de que nuestra labor cooperara en la gran tarea de dignificar la vida humana por los senderos de la belleza y contribuyera a levantar un dique contra el oleaje de deshumanización y vulgaridad.

¡Llegamos a lo peor… de lo peor!

El impacto negativo de la economía, la inseguridad pública, la corrupción y la polarización de la sociedad son los complementos de la primera peste del siglo XXI: el Covid-19.

Mientras tanto, el señor y la señora continúan viviendo en Palacio Nacional.

¡Miserables!— Cozumel, Quintana Roo.

