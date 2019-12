Los impuestos de Vila

Golpe a la economía

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Los impuestos son una forma de recaudación fiscal para que los gobiernos fortalezcan la economía y luego, bien administrados, esos recursos se conviertan en beneficios a las comunidades. Sin embargo, hay gobiernos que ante la mala administración de los recursos, derroches, desvíos y números rojos en algunas dependencias buscan que los ciudadanos paguemos esas ineficiencias y actos de corrupción, y se crean más impuestos o se incrementan los existentes.

El gobierno de Mauricio Vila Dosal envió propuestas de nuevos impuestos e incrementos para que los diputados aprobaran el paquete fiscal. Y los legisladores, en su mayoría, sin chistar lo aprobaron.

De esta manera se dio un golpe artero a la economía de los ciudadanos con la aprobación en el Congreso local de estos gravámenes. Por mayoría de votos, 22 de los 25 diputados —menos uno del PRI y dos de Morena— aprobaron el cobro por el derecho a seguridad, el aumento del 3 al 5% al impuesto de hospedaje, el transporte por plataformas digitales y demás.

Los diputados demuestran una vez más el poco interés en las inquietudes de los ciudadanos y las necesidades de las familias. No discutieron a fondo esos impuestos, sino los aprobaron en tiempo récord y sin oponerse a este golpe económico para el exiguo salario de muchas personas.

¿A quién o a quiénes se deben los diputados?

Con estas acciones los legisladores muestran que la economía y la seguridad de los ciudadanos son secundarias. Ellos cómodos en sus butacas y con salarios atractivos buscan quedar bien con el gobernador, lograr prebendas y canonjías y, sobre todo, buenos regalos en este mes decembrino, más ahora que aprobaron los impuestos propuestos por el jefe del Ejecutivo.

En el mismo priismo se dio un rompimiento inusitado con la aprobación de esos impuestos, pues mientras el presidente estatal de ese partido, Francisco Torres, estaba en contra del paquete fiscal y pedía no apoyar esos impuestos, los nueve legisladores del PRI, de los diez que son, alzaron la mano para avalar los impuestos.

Ahora los ciudadanos pagaremos el derecho a la seguridad, que vendrá etiquetado en los recibos de la CFE. Un 40% de los usuarios que consumen menos de $224 bimestrales estarán exentos de ese pago. A partir de $225 pagaremos el 8% sobre consumo facturado, así hasta pagar $580 bimestrales los que consuman $3,625.

Los gobiernos tienen el deber de preservar el derecho de la libertad y la seguridad de los ciudadanos, no obligar a que paguemos ese derecho como una dádiva que nos otorgan. Sin embargo, el adeudo millonario que contrajo el gobierno por el “Yucatán Seguro” obliga ahora a esquilmar los bolsillos de los ciudadanos.

Pagaremos un impuesto para que las cámaras de vigilancia y demás infraestructura tecnológica funcionen y los agentes de seguridad estén al servicio de los ciudadanos. Empero, el pago de un derecho por seguridad no la garantiza. Podemos pagar impuestos y las cámaras podrán seguir fallando o los encargados de la seguridad hagan caso omiso de su responsabilidad. ¿Qué más pagaremos?

Culpa

No es culpa de los yucatecos que el Isstey esté en quiebra y otras dependencias carezcan de fondos suficientes, ni que exista una deuda por el “Yucatán Seguro”. No fuimos nosotros quienes saqueamos estas dependencias, ni las administramos mal, ni endeudamos a la entidad con préstamos millonarios.

A un año de gobierno no vemos claro con el combate a la corrupción, ni resultados por el desfalco al Isstey e irregularidades detectadas en otras dependencias. Los ex funcionarios y ex directivos de este instituto y los dos ex gobernadores culpables de esta debacle financiera siguen tranquilos, gozando de lo ahorrado, a pesar de las denuncias existentes.

Si los impuestos recaudados en los gobiernos de Ivonne Ortega Y Rolando Zapata, principalmente el negocio de las placas, les dieron buenos resultados por el dinero obtenido, los ciudadanos no obtuvimos mejoras en la comunidad, pues mucho de ese dinero se fugó. Por eso a estas dos administraciones se les critica y existen denuncias por desvíos económicos, malos manejos del presupuesto, derroches, creación de empresas fantasmas y números rojos en algunas dependencias.

Para Mauricio Vila Dosal ir por nuevos impuestos e incrementar otros fue también lo más fácil, aunque con esto lastime la economía familiar de los yucatecos. Para los diputados y el mismo gobernador estas acciones tendrán un alto costo político porque los impuestos serán un golpe a la economía de miles de familias yucatecas.

Seguridad, transporte, habitaciones en hoteles y otros impuestos pagaremos los yucatecos. Hay mucho dinero desaparecido en los dos gobiernos del pasado reciente. Hay que investigar e ir por ese dinero. Esos malos gobernantes y funcionarios deben devolverlo, no que los ciudadanos paguemos los errores de esas autoridades que saquearon al Isstey, otras dependencias y endeudaron al estado. Con esos impuestos de Vila Dosal los yucatecos recibimos un contundente gancho al hígado.—Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor

