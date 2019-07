Los momentos económicos en México

Contracción

Fernando Ojeda Llanes (*)

México está viviendo momentos difíciles en su economía al sentirse en el ambiente general una contracción de las actividades económicas, probable resultado de la incertidumbre en relación con el presupuesto fiscal, que parece no se están haciendo las erogaciones necesarias para infraestructura y reactivar las operaciones de las empresas.

Las altas tasas de interés actuales y la baja actividad económica hace que se restrinja el crédito para las empresas. La tasa TIEE que sirve de base para el costo del dinero en los bancos se encuentra en estos momentos en 8.50%, que adicionando los puntos que toman en cuenta las instituciones de crédito para su intermediación y utilidades llega a tasas activas de aproximadamente 13 por ciento anual. Por tanto, el costo del dinero para los proyectos de inversión se encuentra caro, por lo que los retornos de la inversión deben ser mucho mayores para que sean atractivos y se realicen.

Las instituciones de crédito han reportado que disminuyeron las solicitudes de crédito empresariales. Sin embargo, hay muchas que se encuentran en cartera pendientes de atender y con proyectos de inversión muy viables. La política de los bancos se recrudece al pedir menores riesgos a las empresas, no solamente para la calificación de la tasa sino para la seguridad de la recuperación del dinero.

También ha disminuido el crédito al consumo. Uno de los factores es la disminución de empleos, que de acuerdo con información del mes de mayo proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, reporta una caída en cinco meses del 40% en la creación de empleos. La falta de empleos, sumado a los retiros que ha realizado la federación, indudablemente que están afectando a las familias, que son las que realizan el consumo general. El Banco de México ha informado que la expectativa de crecimiento del PIB para 2019 es del 1.7%, considerado como un bajo crecimiento aunado a otros factores económicos. Se puede observar la contracción que sufre el país en su actividad económica, que impacta en las empresas en la generación de sus ingresos por ventas.

El tipo de cambio del dólar ha sufrido variaciones importantes. Actualmente cada dólar tiene un costo de 19.21 pesos mexicanos. Las fluctuaciones del valor de nuestra moneda han sido por varias acciones relevantes, una de ellas la intención del presidente de los Estados Unidos de poner aranceles a los productos mexicanos del 5%. Otro importante elemento fue la baja calificación crediticia de México y Pemex, en donde la calificadora Moody’s rebajó la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa.

La inflación es otra variable financiera que continúa afectando a los mercados. Aunque en la primera quincena de junio tuvo una mínima disminución, aún se encuentra en 4 por ciento anual. Los conceptos al alza fueron determinados alimentos como el pollo, la vivienda y el turismo.

El consumo de los mexicanos es menor y también lo demuestra el índice de confianza del consumidor, que ha disminuido. Todos los elementos económicos anteriores están dando señales para que las empresas actúen con cautela, sobre todo vigilando sus gastos, controlando los presupuestos, al mismo tiempo que incrementan la administración de la cobranza en virtud de que se resiente una disminución de liquidez en los mercados financieros y sobre todo en las familias. Las empresas deben diseñar nuevas estrategias en sus programas de ventas y actuar con cierta agresividad para poder cubrirlos.

Ha terminado el primer semestre del año y aun no se vislumbra una recuperación en la actividad económica. La industrial se encuentra a la baja, principalmente lo que se refiere a la construcción de vivienda, que es el motor que hace que las demás actividades tengan crecimiento. Es de esperar que en el próximo semestre se realicen los programas federales a efecto de que fluya de nuevo la liquidez y las empresas recuperen el terreno perdido. Con respecto a los proyectos de inversión de la iniciativa privada que aún no repuntan, esperemos que por la decisión que en este mes tomó la FED de los Estados Unidos de no incrementar sus tasas de interés y que se logre el control de la inflación de nuestro país, el Banco de México disminuya la tasa de referencia para tener un menor costo del dinero.

Doctor en Investigación científica. Consultor de empresas

