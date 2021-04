Los mundos de la literatura y la política

Incompatibilidades

JORGE PACHECO ZAVALA (*)

En los anales de la historia, tanto de la política como de la literaria, ha existido una especie de pugna no planeada, o para llamarla de mejor manera, una especie de incompatibilidad.

Cuando la política atraviesa los umbrales de lo verdaderamente literario, parece que algo se corrompe sin que siquiera se pueda prever, es casi como un contagio que determina el futuro de una obra.

Los novelistas que han hecho historia en las letras, y que por causa de su agudeza con las palabras y debido a su inteligencia mordaz, son quienes han sobrevivido en las veredas plagadas de alimañas dispuestas a devorar a cualquiera que se atraviese por sus caminos.

En México, la política es un caldo de cultivo para que no solo los intelectuales que escriben y publican novelas se vean involucrados en revueltas sin trascendencia, sino que ahora la moda parece tomar una tendencia hacia la farándula, haciendo de artistas, deportistas, boxeadores, You tubers, influencers, etc., los nuevos candidatos que “cambiarán” al país.

Y a su vez, una cantidad importante de población (altamente influenciada por el exceso de información, incluidos los Fake News), está cambiando su futuro por lentejas.

El escritor y político Martín Luis Guzmán, autor de su novela más conocida “La sombra del caudillo”, logra establecer un andamiaje de excelente manufactura en esta obra postrevolucionaria; sin embargo, su idilio político le resta credibilidad ante propios y extraños.

Para nadie es ajeno que la calidad de este gran escritor, quedará con el tiempo, ensombrecida por su vida política llena de matices.

Vargas Llosa

Otro caso es el del peruano Mario Vargas Llosa, quien en diversas ocasiones ha vertido opiniones en torno a la cultura política de varios países, y ha publicado mucha de su obra con sesgos políticos críticos.

La gran pregunta que más bien parece una enorme incógnita es: ¿cómo logra Vargas Llosa mantener la pureza literaria sin que queden trazos de contaminación? Hasta ahora todos los análisis apuntan a que su calidad como escritor va muy por encima de sus posiciones políticas. Sin duda, la obra del Premio Nobel de Literatura, es y seguirá siendo un referente de inmaculada calidad literaria.

En el otro extremo está el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, a quien la literatura le interesaba mucho más que la política, y sin embargo, sus opiniones siempre radicales metieron en predicamento a más de un protagonista político. La obra de Borges, cargada de agudeza, pasa primero por el canon literario antes que por el político.

Muchos otros escritores políticos no tuvieron la misma gracia, inteligencia o fortuna, y fueron gradualmente olvidados o relegados por sus ideologías.

Uno de los casos más lamentables es el del noruego Knut Hamsun, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1920. Pero debido a su inclinación por el régimen Nazi, su fama y popularidad fue decreciendo hasta perderse casi en el olvido. Una de sus obras más impactantes y bien logradas es “Hambre”, reflejo autobiográfico de sus vicisitudes de juventud.

Los lectores inteligentes sabrán pasar por el cedazo literario a aquellos autores que sin pretender ser políticos, se enredaron en un ámbito desconocido y por ello aún más peligrosos.

La pureza de la literatura se pone en riesgo cuando se mezcla con la naturaleza deformada y podrida de lo que hoy llamamos “política”. Tal vez debamos entender de una vez por todas, que es mejor la independencia de ambas fuerzas, en donde si algo es seguro es que el lector será el más beneficiado.

Siempre que exista incompatibilidad entre estos dos poderes, ya podemos imaginar cuál de ambos tiene más qué perder…— Mérida, Yucatán.

