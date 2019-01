Los notarios públicos: Temas dignos a considerar

Rubén J. Bolio Pastrana (*)

Ahora que los reflectores apuntaron de nuevo a los notarios, es importante desviar nuestra atención hacia puntos muy singulares que rodean nuestra función profesional.

Un precepto inconstitucional. El artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán impone a los fedatarios la obligación de cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes en los hechos jurídicos en que intervienen. Cuando no se les conozca personalmente, por medio de cualquier documento que sea fehaciente para su identificación, haciéndose constar en el acta tal circunstancia y agregándose al apéndice de la escritura, el original o copia certificada de lo exhibido por el interesado como justificación de la autenticidad de su persona.

En el caso de que el concurrente carezca de documentación alguna para los efectos ya precisados, podrá asegurarse su legitimidad con la declaración de dos testigos que en buen criterio sean merecedores de crédito, con mención igualmente de esta condición en la escrituración que se lleve al cabo.

No obstante que en la ley que regula el ejercicio de esta delicada profesión se prevé la forma de la identificación de los contratantes mediante documentales o testimoniales, inexplicablemente el Reglamento relativo a esa legislación contiene el artículo 37 que literalmente estatuye: “Si alguno o algunos de los comparecientes no fuere conocido por el fedatario, ni presente documentos de identificación, ni testigos de conocimiento, se podrá otorgar el acto, pero el notario deberá hacer constar tal circunstancia”.

Este enunciado, además de ser un postulado opuesto a la normatividad principal, cuenta habida de que no exige ninguna probanza que confirme el dicho del interesado, abre las puertas a la delincuencia, pues si alguien se ostenta con un nombre sin que fuere realmente quien dice ser, careciendo de justificante alguno, con sólo precisar que no se pudo determinar su filiación es factible proceder a la celebración del acto o convenio de que se trate, con apoyo en el dispositivo apuntado, lo cual es un atentado a la seguridad jurídica primordial que debe imperar en la tarea notarial.

Un reglamento no puede ir más allá de la ley de la que precisamente dimana dicha reglamentación. Cuando se presenta un contrasentido, como en el conflicto ejemplificado, se arriba a la inconstitucionalidad de la proposición reglamentaria, tal como ha sostenido en innumerables jurisprudencias la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El absurdo estatuto que inexplicablemente se plasmó como una excepción inaudita a la regla general, hasta donde sabemos, no se ha declarado anticonstitucional ni hemos sabido que se hubiera derogado, por lo que presumimos que continúa peligrosamente vigente.

Los reglamentos no son emitidos por las legislaturas, sino por los titulares del Poder Ejecutivo, de tal suerte que sería conveniente que el gobernador actualmente en turno, que muestra entusiasmo por el Estado de Derecho, lo anulara para evitar un bandidaje de fedatarios sin escrúpulos,que bajo un subterfugio aparentemente legal hagan pasar mediante una simulación a un sujeto por otro, con resultados funestos contra el verdadero personaje, que será víctima de una villanía.

Garantías que se exigen a notarios. Para garantizar las responsabilidades en que puede incidir un notario por el desempeño de sus ocupaciones, se adoptó específicamente en la ley relativa, artículo 54, fracción IV, “otorgar garantía ante el Consejo de Notarios, respecto a las responsabilidades en que pudieren incurrir en el ejercicio de sus funciones, en los términos establecidos en esta ley y su reglamento”, ratificada la exigencia anterior, en esta última ordenanza, claramente prevista en su numeral 49, fijando la cantidad asegurada por un importe calculado en unidades de medida y actualización, que es más o menos de dos millones trescientos mil pesos, moneda nacional, cuyo costo de la póliza es de unos seis mil pesos anuales, M. N.

La idea de establecer este aval que aparenta ser teóricamente benéfico para responder por la actuación ilegítima de quienes ejercemos ahora esta complicada labor, a fin de que los terceros que se vean perjudicados por una inadecuada conducta del fedatario pudieren ser resarcidos de los daños y perjuicios sufridos, es simplemente una conjetura que en la vida real se torna en una verdadera ilusión, por los incontables casos que se excluyen en las pólizas de aseguramiento que de rigor se emiten.

Muchos notarios han externado su descontento por el pago de la suma antes referida, porque en las fianzas contratadas se contemplan muchísimas excepciones para no sufragar el monto previsto en el contrato de seguro, limitándose su alcance a situaciones que de hecho no ocurrirán, por ser poco probable, derivadas de actos negligentes del asegurado; en cambio, las responsabilidades no amparadas por la institución aseguradora son numéricamente abundantes, entre ellas la comisión de delitos dolosos, que son los casos más frecuentes por pérdidas de inmuebles provenientes de falsificaciones de firmas, suplantaciones de personas, fraudes, etcétera, en que la mayoría de las veces el notario sí está en contubernio con los bribones para privar de una casa a un tercero y éste no recibe un solo centavo de indemnización por aquella fechoría.

No se intenta denostar a las empresas aseguradoras, pero de hecho, si somos cien notarios a seis mil pesos cada uno, anualmente es un ingreso para ellas de seiscientos mil pesos, moneda nacional, y hasta la fecha no hemos tenido conocimiento de que hubieran pagado suma alguna, puesto que la pluralidad de las acusaciones que formulan los afectados son por actividades delictuosas, como es la merma de su patrimonio inmobiliario, resultando entonces que la obligatoriedad impresa a nuestro cargo debe modificarse para que solo se acepten garantías que cubran riesgos reales y no meramente hipotéticos, prácticamente irrealizables.

En el acaecimiento muy comentado de la “mafia inmobiliaria”, me gustaría saber si alguien que hubiese perdido su predio recibió alguna reparación por el detrimento de su peculio, pues es una de las exclusiones para liberarse de las supuestas contingencias, al no estar incluida en los eventos a responder, al estar dispensada la cobertura en cuestión, emanada de corrupción como las alteraciones frecuentes de firmas que redundan en reducciones patrimoniales.

Las leyes deben preservar la equidad entre las partes, pero en verdad, de acuerdo con lo narrado, se diagnostica en este ámbito un desequilibrio injusto, pagamos el valor de la prima, pero seguimos siendo responsables de lo que hubiere que indemnizar. Urge un cambio.— Mérida, Yucatán.

Abogado. Notario público