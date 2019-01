Los problemas de los jóvenes

Hoy en Yucatán

María del Pilar Loroño Maldonado (*)

Uno de los propósitos en este escrito es compartir reflexiones en torno a la forma en que los jóvenes en Yucatán han tomado la estafeta de sus haceres que son múltiples y variados: profesionales, culturales, de estudio y trabajo comunitario.

Y muchos de ellos y ellas realizan trabajo como voluntarios de causas de bien y de paz, mediante un acercamiento exploratorio en el uso y disposición del espacio, a sus formas de operación, acontecimientos que se dan como indicadores de la perspectiva de la juventud yucateca del hoy que se caracterizan por su naturaleza incluyente y de una gran diversidad de posturas.

La juventud de hoy tiene derecho a ser considerado como un grupo específico con sus valores propios y con un rol en la sociedad.

El joven tiene derecho a gozar de los medios de desarrollo y de ejercer progresivamente las responsabilidades que le permitirán ejercer el acceso a la autonomía.

Los derechos que contempla la Convención Iberoamericana de Derechos sobre los Jóvenes (publicado el 4 de diciembre de 2014) se pueden agrupar en derecho a la participación, a la libertad de expresarse, a reunirse pacíficamente con otros jóvenes, a tener información y participación en actividades culturales.

Los derechos humanos en cuestión de los que quiero hablar en este escrito son los que más han sido ultrajados contra los jóvenes por las brigadas, retenes de policías que supuestamente en nombre de la ley retienen, detienen a muchos jóvenes para luego decir que fue un error administrativo después de muchas horas detenidos y con familiares en la angustia, desesperación y afectación a la salud.

Muchos de esos jóvenes empiezan a vivir en la incertidumbre y el miedo, y sus proyectos profesionales, de estudio, familiares se ven seriamente afectados.

Más atacados

Los derechos más violentados con estas detenciones son: el derecho a la convivencia entre los jóvenes, el derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental, el derecho a un medio ambiente sano y saludable, el derecho a la participación cultural y el derecho a la no privación ilegal de la libertad.

En relación con los derechos humanos enumerados en la última Convención, los estados parte declararon que los cumplirían de maneras cabal.

Y aclaro que están contemplados en la agenda 21 capítulos 25, 1, 8, y 12: “Todos los países deberán luchar contra las violaciones de los derechos humanos de la juventud, sobre todo de las mujeres, y examinar la manera de asegurar a todos los jóvenes la protección jurídica, los conocimientos técnicos, las oportunidades y el apoyo necesario para que realicen sus aspiraciones y posibilidades personales económicas y sociales”.

Hay situaciones de derecho que deberán ser revisadas en el estado de Yucatán por las fuerzas policiales que, de acuerdo con informaciones vertidas en muchos medios de información, en las redes sociales y en la experiencia de muchas familias que han sido víctimas de estos atropellos, hacen caso omiso de estos tratados al sentirse protegidos por los altos mandos.

La más segura

En el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida se repite una y otra vez la frase: “Es la ciudad más segura y de paz”, pero familias, sociedad en general mucho cuidado con nuestros jóvenes que son la parte más vulnerable ante las nuevas disposiciones en el orden judicial.

Si algo he aprendido a lo largo de 43 años de servicio en la educación es que no puedes darle a gente sin preparación estos cargos, porque tener el poder no se acaba para esta gente.

No quiero generalizar porque tal vez en esta guardia estatal hay gente diferente.

Usted, amable lector, se estará preguntando por qué estoy escribiendo así, con esta temática; les comento que son muchos los casos que se reportan en los medios informativos, de familias, en las redes sociales y en experiencia propia y no puedo ni debo callar.

Creo que es mi deber como ciudadana comunicar a la sociedad civil para que de manera puntal, asertiva y vigilante podamos acercanos a nuestros jóvenes.

Tendremos que caminar acompañados. Ya el hecho es decir que vayan en grupo, no en pareja ni nada, hay que estar atento y reportar.

No puedes transitar en donde se encuentren estos espacios de las autoridades civiles, del Ejecutivo, Judicial y otros, no es conveniente.

Afirmar la existencia de mejores horizontes, develar las burdas prácticas, demostrar los prejuicios, develar las violaciones humanas, sugerir otras vías, señalar nuevos caminos es responsabilidad de todos, pero en especial de los tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los medios de comunicación, las y los educadores y las personas responsables de cada entorno familiar.

Por sus decisiones pasa la mayoría de las opciones que se le presentan a la juventud actual en Yucatán.

Paz y Bien.— Mérida, Yucatán.

Licenciada en Educación Básica por la UPN Unidad 311 Mérida

