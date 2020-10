Los sonidos del silencio son escandalosos

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Pongamos que se llama doña Juanita Canché y, además de la preocupación que siempre ha acarreado, desde hace unos días vive con el alma en un hilo. Le angustia que su hijo mayor, ya adulto, pueda hacer en forma inconsciente algo que ofenda a alguna persona y eso le traiga consecuencias funestas.

Su hijo es parte de un universo de personas con habilidades especiales en el Estado. Las cifras más recientes del Inegi disponibles sobre discapacidad datan de un estudio de 2013 y arrojan que Yucatán está por encima de la media nacional. En el país, cinco de cada 100 personas tienen alguna discapacidad, en tanto que en el Estado la cifra es de seis de cada 100.

De las personas con esa condición en Yucatán, el 62.4% tiene dificultad para caminar o moverse, 25.8% tiene discapacidad visual, 11% auditiva y 8.6% algún tipo de situación mental.

En este último grupo se encontraba “La Cuca”, un hombre de 47 años con esquizofrenia cuyo cuerpo sin vida fue hallado el día 3 de este mes en un paraje en la carretera Hunucmá-Sisal. Lo último que se supo de él antes del funesto hallazgo fue que, 24 horas antes, policías lo llevaron detenido en la colonia Mulsay, subiéndolo con rudeza en una patrulla mientras clamaba “Mamita, no dejes que me lleven, por favor, mamita”, según testigos. Su madre, Francisca Naal, fue atrapada por la angustia. Ya no volvió a ver a su hijo con vida.

A decir de los vecinos, una mujer le llamó a su pareja, que es policía, acusando a “La Cuca” de haberle tocado una nalga. Ese supuesto acto, cierto o no, intencionado o no, le habría costado la vida a José Santiago Medina Naal. Hay muchas dudas en el aire. La primera, muy por encima de todas, es si la muerte de Medina Naal está realmente relacionada con el hecho. La Fiscalía debe investigar e informar qué pasó antes, durante y después del momento en que los policías se lo llevaron detenido, con especial acento en lo que sucedió entre la detención y la aparición del cadáver en Hunucmá.

Protección

Segunda interrogante, y es la que le preocupa a doña Juanita, con quien empezamos el relato: ¿Cuán protegidas están las personas con discapacidad en Yucatán? No es irrelevante que los índices estén por encima de la media nacional. El 6% de los habitantes del Estado son 120 mil. Si estas personas fundaran una ciudad, sería la segunda más poblada de nuestra entidad, sólo superada por Mérida.

¡Ciento veinte mil personas en el Estado tienen alguna discapacidad! Si a esto agregamos que la inmensa mayoría no puede valerse por sí misma, habrá que sumar a las personas de su entorno más cercano, la familia. Esto multiplica esa cifra por, cuánto le gusta a usted, ¿dos, tres, cuatro…? Las políticas públicas enfocadas en esta población deben ser una prioridad. Los tres poderes deberían estar enfocados en darles una atención prioritaria. No sólo usarlos para la foto o el discurso.

Algo “Indebido”

“La Cuca” tenía un mal mental, esquizofrenia. ¿Cuántos padres de familia habrá con el alma en un hilo porque sus hijos en condiciones similares puedan hacer algo “indebido” en la calle, sean levantados por la policía y después aparezcan muertos a la vera de la carretera?

¿Cuántas doñas Juanitas hay preocupadas por la posibilidad de correr con la misma suerte de doña Francisca Naal?

Es altamente probable que, a diferencia de costumbres del pasado, la participación en sociedad de las personas con discapacidad haya ido en franco aumento. Gran avance. Tenemos instituciones plausibles que hacen una labor magnífica para integrar a esas personas en la sociedad. Ejemplos hay de sobra en Yucatán y en México. Están, entre muchas otras, los Centros de Atención Múltiple y las escuelas para cierto tipo de discapacidades, como la ceguera o males auditivos. En este último caso, AME Comunicación, un organismo sin fines de lucro, hace maravillas con el cada vez más numeroso alumnado que atiende en un rincón asignado en una escuela primaria del Centro. Su labor, lo mismo que la de otras muchas instituciones, es francamente benemérita.

Caso

Volvamos al caso de “La Cuca”. Ante el prácticamente nulo flujo de información oficial, el Diario ha hecho una labor de extracción de pequeñas piedras de datos, sacadas con tirabuzón y que han sido entregadas a cuentagotas.

¿Cómo confiar en una policía investigadora que tiene a ciegas a la sociedad sobre el relevante caso en que una persona, después de ser levantada por la policía, aparece muerta? Tan importante es saber si la muerte es atribuible a los policías que lo levantaron como si no lo es. Y no olvidemos que el caso de “La Cuca” es uno de cuatro solo en este año.

Estamos en un excelente momento para que nuestras autoridades se ganen la confianza de la ciudadanía, respondiendo con vehemencia y claridad sobre estos casos. Agarrando, como ha dicho Mauricio Vila, al toro por los cuernos, sin evadirlo. Un informe real y creíble de lo sucedido debe ser su mejor propaganda para las próximas elecciones, un tema que tanto les interesa.

Por ahora, los sonidos del silencio oficial en el caso son atronadores.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@ megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia