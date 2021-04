Antonio Laviada. Los valores, el eje de su vida

Margarita Díaz Rubio (*)

Decir “los doctores Laviada” era referirse a Antonio y Eduardo: “Tony” y “Guayo”. Ahora, con el fallecimiento de Tony, ambos están unidos en la eternidad. Nacieron y vivieron juntos toda su vida y compartieron el amor por sus semejantes, un patrón que los regía y los guiaba.

“Tony” y “Guayo” pensaban y sentían igual, y estaban identificados en lo que consideraban el eje de sus vidas: los valores morales.

Juntos en la escuela de Medicina de la Universidad de Yucatán, en Madrid, en París, en el consultorio de una prestigiada clínica meridana, haciendo el bien y dando ejemplo de caridad y honestidad en el hospital O’Horán. Algo notable, pues, como Antonio me indicó una tarde veraniega: “Margarita, generalmente, los hermanos y los amigos tienen dificultades por las rivalidades de las esposas. Entre nosotros nunca hubo el menor pleito y la menor dificultad”.

Para los meridanos decir “los doctores Laviada” era a modo de sinónimo de caridad hacia sus semejantes, y su clientela abarcaba más allá de nuestra tierra.

La entrevista a Antonio fue hace ya varios años, en su casa en el puerto de Progreso, en la que con su esposa, María Rodríguez Peón, solía pasar los veranos. El doctor me recibió vestido en pulcra guayabera y la conversación se desarrolló en sendas mecedoras de petatillo.

—Margarita, se disculpa mi esposa que tiene que descansar en estos momentos.

—Dime algo, Tony... ¿Cuál es el secreto de la fortaleza de Mary? Ella siempre es alegre y con una palabra amable en los labios.

—Yo creo que su fe en Dios y también el amor que la rodea la ha ayudado pues con las nueve operaciones que ha tenido, si no hubiera tenido ese cariño, tal vez se hubiera derrumbado. Tiene muchas amigas que la llaman constantemente y te voy a confesar que, ahora que estoy retirado, esto es un poco difícil para mí, pero me alegra pues ella está feliz con ello. Como sabes, ya no ejerzo la medicina. Cuando “Guayo” y yo cumplimos 80 años, consideramos que ya era el momento de dejar de ir al consultorio. Ahora, atiendo en mi casa a las personas que me tienen confianza y me piden consejo. Como te puedes imaginar necesito una libretita mágica para ver los nuevos productos y estar al día. Esto es difícil.

A “Tony” y “Guayo” se le han hecho infinidad de entrevistas y han recibido diversos y valiosos premios. Los gemelos pertenecían a una de las familias más reconocidas de la entidad.

Esa tarde inolvidable “Tony” me dijo en la entrevista que tiene todos sus recuerdos perfectamente catalogados. Álbumes de familia, artículos de periódico, recuerdos íntimos en lo que ha participado como médico. También otro tomo con los recuerdos de cuando fue niño explorador y dos legajos de crónicas de ejercicios espirituales a los que acudía debido a que él era el encargado, por casi 20 años, de hacer la crónica de ellos. Todos sus recuerdos y su vida.

—Te diré, Margarita, el álbum de “boy scout” es uno de los más apreciados para mí, pues en ese grupo es donde aprendimos, “Guayo” y yo, a amar la naturaleza y sobre todo a entender la importancia del servicio a los demás. Fui jefe del grupo tres y a veces me invitan a sus sesiones y recuerdo mis épocas. En ese entonces teníamos como 18 años. Recuerdo a Víctor Durán Marín como caballero de Colón. Estuve como Master Scout varios años e hicimos excursiones divertidas y que nos enseñaban mucho.

—¿Por qué entraste a esto?

—Íbamos a lugares apartados y nos internábamos en la selva. Infinidad de excursiones. Yo diría que el grupo tres estaba formado por parientes y fanáticos. La enseñanza principal del escultismo es a la manera de Cristo: vine a servir y no a que me sirvan. Uno de mis recuerdos favoritos, como grupo, es cuando participamos en el entierro del arzobispo Thrisler y el día en que llegó don Fernando Solórzano.

—Dime, “Tony”, ¿cómo te sientes ahora?

—Bien y en paz con Dios. Tuve que realizar muchas cosas cuando me dio la trombosis que él me mandó para bajarme la soberbia. No puedo escribir desde ese día. Suelo dictar y esto es algo que me afecta pero que tengo que soportarlo y aceptarlo. Me encantaba escribir. No llegué a tener infarto cerebral y la secuela del problema fue fuerte pero con terapia me recuperé casi totalmente. Creo que fue debido a que toda mi vida he hecho ejercicio. Ahora camino para tener tensión dinámica y también hago bicicleta. Caminando recuerdo versos antiguos y voy con mis recuerdos. Considero que (con lo que me sucedió) esto es positivo: aprender poemas ejercita la mente.

—¿Qué es para ti la vejez?

—Te diré que a mi edad me preocupa lo material pues no quiero, como dice Armando Fuentes Aguirre en un poema a los cosas: “ser una cosa por no poderme deshacerme de mis cosas”. Las cosas que me interesan son mis libros, mis quijotes y mis álbumes. La vejez es algo a lo que tienes que llegar y a lo que te tienes que preparar. Es necesario estar ocupado, no abandonarse físicamente y sobre todo sentirse útil. Personalmente no veo televisión y me gusta mucho leer. Recuerda que la vejez es un estado de ánimo y del espíritu y que cuando hay fe, creemos en Dios y en su mensaje, y cuando has logrado un espíritu de servicio que te produce alegría, estás en paz. Recuerda, Margarita, a Tagore en aquello de: “Soñé que la vida es alegría. Desperté y descubrí que la vida es servicio. Serví y confirme que la vida es alegría”. Para llevar una vejez digna es necesario un entrenamiento previo pues en este mundo estamos en una escuela de aprender a dar y liberarnos del yo y de nuestro egoísmo. Actitudes que hay que adquirir. La alegría y la felicidad las encuentras en Dios y el desear que al morir te integres en su amor es la plenitud de esa felicidad. El cielo no es un lugar sino que es algo así como un estado de ánimo. Si toda tu vida te has educado en el amor, en el servicio, en la empatía hacia el prójimo y en actitudes concretas, llegas a la vejez y, en esta tierra, al verdadero lugar.

Hay gente que no ha encontrado el sentido de la vida y de la alegría. No se han percatado que, como seres humanos, son valiosas en su entorno y de lo necesarias que son para los demás.

—¿Cómo hacerlos entender que la felicidad es todo lo que acabas de decirme?

—Hablando de ello y sobre todo con el ejemplo. En la actualidad hay muchas depresiones y sobre todo mucho materialismo que te enajena. Mira, Margarita, acá en Yucatán hay mucho suicidio y esto viene de la depresión. Me encanta que hayas venido y que tus preguntas sean hacia el ser humano. Muchas veces vienen periodistas que solo buscan el sensacionalismo y quieren que yo hable mal de los médicos y del gremio médico y que yo diga que son dineristas y demás... Me tengo que defender de preguntas de ese tipo. No sabes el placer que se siente cuando te das a tus pacientes y cuando logras sanar a una persona. Nosotros (por casi 50 años) trabajamos más de 12 horas y nunca sentimos pesar por ello. Nuestras familias y en especial nuestras esposas eran las que lo resentían. Nosotros nunca. Y te voy a decir el motivo que es muy sencillo: existe algo que se llama vocación. Según Gregorio Marañón, que fue nuestro maestro,: “Vocación es hacer con alegría y con gusto algo para la cual tienes habilidad”. Ayudar en el dolor es satisfactorio pero para ello tienes que tener vocación. Fui maestro por 36 años y en ese entonces podía detectar quién la tenía para médico y quién no. Entonces hablaba con la persona y le daba casos de nuestra vida como doctores.

—¿Por qué decidieron estudiar medicina?

—Nos lo han preguntado varias veces. “Guayo” y yo estábamos convencidos que nuestra vocación se debió a la influencia de nuestra madre en la educación y “Guayo”, en especial, era admirador del símbolo materno. Acompañábamos a nuestra madre en sus correrías altruistas en la hacienda y la ayudábamos en las curaciones de los peones. El piquete de una culebra, el remediar una gangrena y el lombricida con aceite de epazote que les daba a los niños eran muy frecuentes. Ella no tenía vocación de hacendada, tal vez hasta la asustaba lo del campo. También cuando íbamos al mercado con ella nos tenía parados mucho tiempo porque conversaba con la gente de todo tipo dándoles consejos y recetando globulitos a diestra y siniestra, todo ello con caridad y amor. Tenía espíritu de servicio. Mi bisabuela, doña Loreta Peón, era muy caritativa. Siempre me contaban de las filas que se formaban en la Casa de Montejo de personas que necesitaban ayuda. También recuerda que te hable de los ‘scouts’. Son los factores que armaron nuestra personalidad y en ella hay una vocación.

—¿Qué responsabilidad tienen los padres en esa vocación? ¿Hasta dónde?

—Con solo dar ejemplo ya vas formando la personalidad. Observa a las personas y te darás cuenta que ellas siguen los mismos patrones que sus familias les han dado en la infancia. Nosotros vivimos un tiempo en Nueva York debido a que éramos enfermizos y el calor nos afectaba. Mis padres decidieron sacarnos de acá. Cuando volvimos nos fuimos a vivir a una hacienda que mi padre heredó de un tío y que estaba hipotecada. Empezaron las vicisitudes y tuvimos que superar muchas cosas y vencer muchas dificultades. Luego vino el servicio social en Peto y cocinar para uno mismo. Así se da uno cuenta si tienes o no la vocación. La personalidad la adquieres con el ejemplo.

—La medicina ha avanzado al grado de que muchas veces los médicos no dejan al paciente morir en paz. Te inyectan, te conectan. ¿Qué me dices de esto?

—Escoger a tu médico es muy importante. La medicina se ha deshumanizado con la máquina que no puede suplir el afecto, el cariño y el, podríamos llamar, apapacho. El ser humano necesita del calor de otras personas, del afecto, la atención de su médico que es en el que quiere confiar y no quiere que lo intuben y lo dejen casi, podríamos decir, a la buena de Dios. Vuelvo a lo mismo, con la edad nos vamos humanizando.

—Si tuvieses 20 años, ¿que harías?

—Pues lo mismo, pues no me arrepiento de nada. Estudiaría medicina, trabajaría y me volvería a casar con la misma mujer y te digo esto pues yo la escogí y he sido muy feliz con ella.

Entonces, para ti, ¿qué es el matrimonio?

Como un rompecabezas, tenemos mil piezas de nuestro genoma y en el matrimonio son dos genomas que tienen que ser compatibles. Hay que ser cómplices y armar los paisajes juntos. Todas las piezas son diferentes pero el conjunto hace una entidad y una unión que es una maravilla.

—¿Cuál es la receta?

—La comunicación. Que haya entre los dos los mismos anhelos, los mismos ideales y los mismos valores. Mary era una de las mujeres más bellas de su época.

—¿Por qué la escogiste?

—Margarita, yo estaba desesperado pues quería casarme con una mujer buena que tuviera valores morales. Tuve una novia en Europa y corté con ella pues no me gustaba la familia que tenía otro concepto de vida. Era difícil entablar un diálogo con ellos. Encontrar alguien con quien conversar en la misma línea era difícil pues yo ya no era un chamaco. Me dio trabajo. Un día un mutuo amigo me aconsejó invitar a Mary para el Carnaval. En el primer encuentro decidí que ella iba a ser mi esposa debido a que pudimos conversar larga y amistosamente. Y se lo dije a “Guayo” al llegar al consultorio al día siguiente. Yo tenía 35 años y ella 17.

Hace poco, conversando con un médico de edad avanzada, al que le dije de la entrevista a “Tony” me contó que se encontró al doctor Antonio (como a las 11 de la noche) buscando una dirección pues tenía que acudir a la llamada de un paciente. Su comentario fue: “Solo ellos eran así”.

(*) Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular (ProHispen).

