Lucha inconclusa

El Día de la Mujer: avances y pendientes

Por Beatriz Zavala Peniche (*)

El avance mundial de las mujeres en su posición, lugar y derechos en la vida social y comunitaria se debe a una lucha ancestral y continua por vencer la organización patriarcal, aún dominante en prácticamente todas las culturas.

El reconocimiento de esta lucha se conmemora el 8 de marzo y la fecha tiene sus orígenes en las protestas de trabajadoras de la industria textil en Nueva York, que pedían condiciones laborales y salariales más justas y equitativas.

Los avances logrados por las mujeres han sido significativos en distintos grados y en distintos ámbitos sociales.

Sin embargo, todavía en esta lucha de siglos no terminamos de consolidar la llamada igualdad sustantiva, que no es otra cosa, que una participación verdaderamente igualitaria para hombres y mujeres en las distintas sociedades, y que no esté condicionada por las condiciones del género.

Persiste la desigualdad en el acceso a condiciones educativas, laborales, de participación cívica y política, persiste la discriminación, la misoginia y la violencia contra las mujeres.

Y es precisamente la violencia el flagelo que más nos une a las mujeres, y que puede cohesionar mejor a los movimientos feministas. La violencia psicológica, la violencia social, la económica, la política, la violencia física, siendo la más extrema, la violencia feminicida.

El feminismo como lucha social ha sido un movimiento en pro de derechos humanos, laborales y de participación cívica y política. Los liderazgos feministas en las primeras etapas provenían de sectores de niveles educativos y sociales que les permitían comprensión de los derechos que no tenían, y de la sumisión a la que estaban sujetas en el orden patriarcal de sus sociedades y culturas.

Con el paso de las décadas se incorporaron mujeres de otros estratos sociales encabezando estos movimientos, y también se amplió el ámbito de los derechos que se perseguían, como los derechos sexuales y a una vida libre de violencia para las mujeres.

Hoy, sin duda, en México, el feminismo, con todas sus vertientes o puntos divergentes, en sus planteamientos y en sus formas de protesta, es un movimiento social unificado por la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Rompe ideologías o divisiones políticas, como de derecha o de izquierda, penetra a los partidos políticos.

Este 8 de marzo, eliminar y castigar la violencia de género es sin duda el reclamo más fuerte hacia la cultura machista y patriarcal de ejercicio del poder en todos los ámbitos sociales, desde la familia, las instituciones y el poder político.

Una mujer abusada, violada, matada, es un agravio capaz de ser un canto de lucha sonoro y vigoroso. ¡La sororidad nos une a las mujeres.— Mérida, Yucatán.

Exsecretaria de Desarrollo Social, exlegisladora federal y local, funcionaria pública con licencia