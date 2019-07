Maestros de fiesta

Ligia Manzano Novelo (*)

Cuando me veo envuelta por la negra noche, asoman los recuerdos…

El silencio me obliga a pensar en la imagen de un libro gastado por los años, pero de gran valor. Y abro algunas de esas páginas del tiempo pasado.

Hoy me he detenido en las de mi querida Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”. Esas páginas, un poco amarillentas por los años, me devuelven a la juventud impetuosa de aquel tiempo. Hago cuentas, y sí, ¡cómo ha pasado el tiempo! Miro con ilusión aquel gran edificio que albergaba cinco escuelas: nuestra Normal, una Secundaria, dos Primarias (una matutina y una vespertina) y un Jardín de Niños. Hoy es un gran edificio ya extinto.

Hace 50 años un grupo de jóvenes teníamos una meta: la docencia; y el olor de pizarrones y gises embriagaba nuestros sentidos. Sembrar en las nuevas generaciones de mexicanos el saber, era nuestro rumbo.

De eso estábamos muy seguros. Así pasó el tiempo en las aulas y ese sueño se hizo realidad en la Generación 66- 69 “Carlos Carrillo Vega”.

¡Por fin salimos al mundo! No fue fácil conseguir un lugar de trabajo, pero los niños nos esperaban. Hoy, la vorágine del tiempo nos devuelve otro título: “Jubilados”. Hoy, 50 años después, nos reencontramos, tratando de reconocernos.

Pero hay algo que nos une: nuestro corazón tatuado de amor por la infancia: somos Maestros(as), y eso nunca lo hemos olvidado ni lo olvidaremos. ¡Feliz Aniversario de Oro queridos compañeros!— Mérida, Yucatán.

Escritora