Mansedumbre en la Corte

¿Miedo o sumisión?

Manuel Gracián (*)

Una vez más, la Corte de la Nación, máximo tribunal del país, se ha lucido: el pleno ha declarado constitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes; esgrime que la finalidad no viola el artículo 35, fracción VIII, numeral 3o. de la Constitución. Tendrán que modificar la pregunta planteada por el presidente de la República para volverla constitucional

Once ministros de la Corte se reunieron en pleno. En la mayoría de los casos basta la participación de siete ministros para que las decisiones del pleno tengan validez. Tarea obligada: discernir con claridad entre legalidad y justicia; establecer diferencia entre promover justicia o impartirla; buscar la verdad para el sano orden social y la defensa de la Constitución.

Seis ministros votaron a favor de la propuesta presidencial y cinco en contra. A favor: Gutiérrez, Carrancá, Esquivel, Ríos Farjat, Pérez Dayán y Zaldívar. Se comenta que la consulta popular costará 8 mil millones de pesos; gasto inútil mientras mueren muchos enfermos sin medicamentos apropiados.

Uno de los cinco ministro disidentes, Javier Laynez Potisek, afirmó con valentía: “La materia de la consulta es inconstitucional; la justicia no se consulta, los jueces no son nombrados para ganar popularidad”. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, contundente: “no se puede cambiar la materia de la pregunta y ésta es notoriamente inconstitucional”. Afirmaciones apodícticas.

¿Representa el caso de los seis adeptos a la proposición del presidente López Obrador miedo o sumisión? ¿Intimidación? ¿Abyección, como escribió en tuíter el doctor Silva-Hérzog? ¿Han perdido los ministros ortodoxos (para llamarlos de algún modo serio) la autoconcepción del significado de juez constitucional?

La sentencia de un juez constitucional tiene fuerza suficiente para anular la actividad —eventualmente injusta— de los otros poderes de la Unión: el legislativo y el Ejecutivo. Por tanto, se le considera preclaro garante del régimen democrático. Por ello, con sus justas resoluciones, debe salvaguardar la dignidad de los mexicanos, ante la prepotencia de las fuerzas sociales y arbitrariedades del poder.

No es infrecuente observar que el apego a la legalidad da plena validez jurídica a los atentados contra la persona humana, con tal de revestirlos con el ropaje formal de la ley…

Tratar de adecuar a la Constitución el concepto de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México —como propone el ministro Zaldívar— representa el síndróme de Cenicienta: intentar calzar la zapatillas de cristal a Anastasia o a Griselda.

En lo personal creo que los ministros devotos del presidente de la República formularon su voto positivo por varias razones: comodidad, tibieza, miedo y sumisión. Requerimos legisladores responsables, competentes y justos, pero además mentalmente sanos, cuyo objetivo primario sea el bien de la nación mexicana.

Surge en mi mente las voz del controvertido Baltasar Garzón: “¿Juez moderado?… ¿Juez temeroso? No. En el momento en que un juez tenga miedo de sus propias decisiones ha de abandonar la carrera porque…ya está prevaricando. Si deja de aplicar una ley justa, por temor a que le critiquen, a que le persigan, a que le difamen, a que perturben su vida privada.... ese juez está mediatizado, ese juez ya es parcial: su miedo es su parte. Si nota eso, que cuelgue la toga y se marche a su casa”.

Hay muchos jueces virtuosos como Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández; otros, no tanto; se aprecia en los frutos. “El diablo tiene la cara muy fea, y, como sabe tanto, no se expone a que le veamos los cuernos. No va de frente”.

El infierno está lleno de bocas calladas. En estos tiempos de sumisa transigencia, urge llamar a las cosas por su nombre. ¡El escándalo de la Corte demuestra que la crisis de México, es crisis de hombres!— Mérida, Yucatán.

Cardiólogo y escritor