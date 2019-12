Mansos corderos

Diputados estatales

Filiberto Pinelo Sansores (*)

El afán de lucro corroe las conciencias de muchos políticos que han visto en su enriquecimiento mediante el uso de cargos públicos el motivo de sus vidas. Esto explica el espectáculo grotesco que dieron los 22 “alzadedos” que en el Congreso del Estado los levantaron para aprobar lo que quien los maiceó les ordenó, esto es, el cobro de un racimo de alcabalas al pueblo.

Entre todos, maiceador y maiceados, terminaron por asestarle una brutal puñalada a sus electores. Son vanas las justificaciones a posteriori, como las de los 9 priistas que se desgarraron las vestiduras frente a cámaras y micrófonos diciendo que tuvieron que actuar con la alevosía que mostraron porque no les quedaba de otra, pues, de todos modos, el paquete se iba a aprobar, y fue gracias a que se pasaron a las filas del adversario, que consiguieron algunas migajas para el pueblo.

Los 22, juntamente con quien se los echó a la bolsa, se convirtieron de un plumazo en émulos de su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna, quien necesitado de dinero para seguir hundiendo a la nación, en cierta ocasión emitió un decreto que en mucho se parece al que ahora firmará Vila para obligar a los dueños de casas a pagar un impuesto según el cual el consumo de luz determinará su cuantía, y otros más que producirán en Yucatán, como bien se ha dicho, el efecto de un “gasolinazo”.

El decreto de aquel dictador, firmado el 9 de enero de 1854, decía: “Se establece una contribución por las puertas y ventanas exteriores de los edificios urbanos y rústicos de la República” que “se pagará” así: “Toda casa construida con piedra, ladrillo o adobe fuera de las garitas de las ciudades, villas y pueblos, ya sea en sitio próximo a éstos o en despoblado, pagarán un real por cada puerta y cuatro octavos por cada ventana exterior. Las puertas y balcones o ventanas exteriores de las haciendas, pagarán las cuotas fijadas para las mismas de las casas situadas en las plazas de las villas; y las de los ranchos las señaladas a las casas situadas en las plazas de los pueblos”.

Con el mismo espíritu alcabalatorio del dictador hace 165 años, el gobernador panista aplicó el viejo modelo de su ancestro ideológico, pero adaptado a la época actual. En lugar de gravar puertas y ventanas, encontró un medio mejor para tasar a sus víctimas, el número de kilowats hora de corriente eléctrica que en sus predios consumen. Y con la abyecta colaboración de sus amigos los “representantes” del pueblo, les zampó la dentellada.

Independientemente de si logra salirse con la suya, pues no es seguro que la CFE acepte ser su cobradora, entre otras cosas porque las mentadas serían dirigidas contra ella y no para quien se quedaría con el dinero, el intento dejará marcados a todos los actores de por vida. A uno, por su insensibilidad ante una realidad que no admite más esquilmos a un pueblo agujereado por toda clase de cobros y mordidas y a sus sacacorchos por su alta traición.

El sacudón está demostrando que hasta en partidos que surgieron desde abajo, como Morena, hay traiciones y deslealtades, como las de los dos que, colgándose del enorme arrastre de quien fue su candidato presidencial, López Obrador, obtuvieron sus curules y hoy han sacado, impúdicamente, el cobre con que fueron fabricados. De qué calibre ha de haber sido el cañonazo para que hayan sido capaces de traicionar a su partido y a sus electores sabiendo que quedarían para siempre desprestigiados.

Y qué decir de los otros que militan en un partido en un tris de desaparecer o de las que son, a la vez, dirigentes y dirigidos de franquicias que con diferentes siglas fueron creadas en los últimos años para vivir del erario o de los nueve caraduras que se atrevieron a desafiar a la menguada parte de la sociedad que, ilusa, todavía cree en su partido produciendo un cisma en su interior.

Y es que poderoso caballero es Don Dinero, sea éste proporcionado directamente o en la forma de concesiones y canonjías a quienes se pliegan a la voluntad del que tiene la sartén por el mango. No existe más explicación a la actitud de los 22 que dócilmente aceptaron levantar la mano para favorecer al amo en turno que la de que se vendieron. Es inútil que traten de justificarse. Lo que se ve no se juzga. Traicionaron al pueblo.

El daño ocasionado al estado es mayúsculo. Aceptaron que se atracara al pueblo, aprobando que pague cantidades mayores que ahora por sus recibos de consumo eléctrico; por sacar las placas de sus motos, por tramitar sus licencias de conducir, por sus actas del Registro Civil; por su comida, etc. Prefirieron eso antes que bajarse el sueldo los altos burócratas, que cesar a los parientes, amigos y compadres en puestos de gobierno que salen sobrando, que dejar de viajar por todo el mundo —con comitivas parasitarias de tragones profesionales— o que dejar de organizar fiestones para unos cuantos con cargo al erario.

Mauricio Vila está escribiendo por adelantado el epitafio de su gobierno. Éste dirá, palabras más, palabras menos, que fue peor al de los dos priistas que lo antecedieron porque no sólo repitió sus vicios sino que exprimió todavía más a los contribuyentes para sostener la vida parasitaria de sus miembros. En lugar de apretarse el cinturón se lo está apretando al pueblo. En lugar de recuperar recursos que los anteriores se robaron, como los que saquearon al Isstey, los está protegiendo; en lugar de aclarar sus propios desvíos como en el alquiler de ambulancias, les carga la factura a los ciudadanos.

Habrá un antes y un después a partir de este momento, porque es obvio que la inmensa mayoría de la sociedad rechaza esta tranza que se hizo en las alturas entre un grupúsculo de falsos representantes y un gobernante que les habló al oído y los convirtió en mansos corderos.— Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

Síguenos en Google Noticias