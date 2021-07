Manuel Castillo Rendón: Profecía sobre una muerte anunciada

Durante todo el proceso electoral que culminó el 6 de junio, me abstuve de participar o de emitir alguna opinión que pudiera malinterpretarse, así que me limité a conocer las propuestas de las personas interesadas en contender por la alcaldía de Mérida, e ir a votar.

La votación le dio el triunfo al alcalde con licencia, Lic. Renán Barrera Concha; creo más bien por la tendencia social nacional de votar por el candidato con mayor posibilidad de un triunfo sobre cualquiera de los otros candidatos, y de manera especial por los de Morena.

Definitivamente mi voto no siguió ese criterio, porque Barrera Concha ha demostrado que no es una autoridad confiable.

Sobre mi postura, ha quedado manifiesta en muchas ocasiones y ahora, con la entrevista que los periodistas de Grupo Megamedia, grabaron el día 20 y han publicado a partir del día 21 de junio, me convenzo, y por tanto ratifico, que este personaje no tiene la más mínima idea sobre el tema urbano, y obviamente confirmo mis dudas sobre su capacidad como el administrador del municipio de Mérida y de la ciudad capital del Estado.

De lo señalado en la entrevista, empiezo con el tema del Programa Urbano, instrumento de ordenamiento que sigue sin distinguir la diferencia entre el municipal y de centro de población, lo que nos indica su desconocimiento de la Ley de Asentamientos del Estado de Yucatán (LAHEY), norma que establece los distintos niveles de planeación.

A pregunta de cuándo lo presentará para su aprobación, menciona dos fechas, sin considerar lo que la Ley de Planeación del Estado de Yucatán (LPEY) define en cuanto a la vigencia de los Planes y Programas y lo que establece la LAHEY sobre el obligatorio proceso a seguir y los plazos para ello. Luego dice que presentará un “borrador” al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano para su valoración antes de pasarlo al Cabildo para su “eventual” aprobación, nada más que, ¿dónde quedó la obligatoriedad de realizar una verdadera consulta ciudadana, por zonas?, acción que es fundamental para tener la certeza de la aceptación de cualquier ordenamiento urbano por la población.

La entrevista se inicia con el tema de la redensificación, que él entiende como repoblar antiguas colonias, tradicionales como la Alemán, México, García Ginerés, Itzimná, o los fraccionamientos que son habitacionales, justificando esa política diciendo que es para aprovechar la infraestructura existente.

Nada más que redensificar o repoblar tiene que ver con la posibilidad de que los servicios públicos puedan incrementar su capacidad para proporcionarlos adecuadamente; ¿la aumentará? ¿la va a racionar?

Además, el efecto inmediato al redensificar o repoblar es alterar el contexto natural y artificial de cualquier medio o de un asentamiento humano, teniendo como resultado el deterioro de la calidad de la vida urbana y, en consecuencia, del habitat.

Esta postura lleva a los periodistas al asunto de los 72 departamentos en Villas del Sol, en proceso de construcción, en una zona urbana concebida y autorizada por la autoridad competente en 1977 como habitacional unifamiliar; condición que en la Ley de Fraccionamientos de 1985, se ratifica; que el Cabildo, en el año de 1990, la fortalece al aprobar el Reglamento Interno del Fraccionamiento, y que en 1998, lo ratifica al aprobar su Programa Parcial de Desarrollo Urbano, condición de habitabilidad respetada por las autoridades municipales hasta que el actual Alcalde con Licencia Lic. Renán Barrera Concha, en su primer período 2012-2015 otorga la primera Licencia de Construcción, sin especificar el número de departamentos (56 citaban los estudios de factibilidad condicionados de la JAPAY y la CFE, así como los estudios de vialidad, de impacto urbano e impacto ambiental), cuando en los folletos de preventa se ofrecían 72.

Barrera Concha, en su segundo período, 2019-2021, ante la evidencia y los señalamientos de las irregularidades autorizadas, el 30 de agosto de 2019 otorga la Licencia de Construcción para los 72 departamentos, a una persona jurídica distinta a la original. Para esta licencia argumenta que se apoyó en el PDU de 2017, lo que “les dio ventaja a los constructores” (sic). En pocas palabras, ignora la LAHEY al modificar el uso del suelo motivada por el incremento de la densidad poblacional original.

Muy a pesar de los habitantes de Villas del Sol, con una historia urbana de 44 años, de manera unilateral Barrera Concha destruye nuestro contexto urbano, favoreciendo el interés particular sobre el colectivo. Falso cuando dice que en nuestro asunto: “… ha habido una atención muy puntual por parte del ayuntamiento a cualquier queja, circunstancia o asunto que pueda generar una inconformidad vecinal.” (sic) Como lo mencioné, desde el año de 1990, la Asociación de Colonos de Villas del Sol hemos planteado nuestra postura, de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos vigentes, además de citar los antecedentes en nuestra relación con la autoridad municipal; ha habido declaraciones y artículos sobre el tema, y la única vez que él nos ha recibido, fue el 17 de diciembre de 2019, gracias a la intervención de un respetado correligionario suyo, que me conoce, y sabe del tema y de política. A esto le llama: “atención puntual”? y nunca más.

De esta reunión, en la que se le entregó un documento con observaciones y demandas específicas, se levantó una minuta cuyo único acuerdo fue: El Presidente Municipal escuchó los planteamientos, recibió la documentación entregada y se comprometió a evaluar los planteamientos presentados por los asistentes (sic).

En la reunión, no emitió palabra alguna y hasta hoy, no tenemos respuesta sobre el problema, solo lo expresado en la nota periodística del 21 pasado.

Falso cuando dice que: “Como autoridad municipal uno se encarga de revisar la legalidad de los permisos y otorgarlos en su caso” (sic). Si esto fuera cierto, no hubiera sido necesario recurrir a los tribunales, empezando por el Tribunal Contencioso Administrativo del Ayuntamiento que, con su postura no solo destruyó todo el sistema local de planeación, sino que, hasta la fecha, y a pesar de la intervención del Tribunal Colegiado, no ha dado una respuesta a nuestra demanda. ¿Dónde está la legalidad?

Falso cuando cita: “No somos la única instancia, pero cuando ves que todas las instancias han dado su aval a una construcción y existe algún tipo de inconformidad con vecinos, pues se habla, se platica …”

Nos queda muy claro que “ni habla ni platica” Y lo que es peor, supedita la autoridad administrativa a las opiniones de otros entes y particulares, sin analizar, averiguar el valor, o la certeza de los estudios justificativos presentados; como Pilatos, se lava las manos. Nada más que los afectados si lo hicimos y definitivamente ninguno de los estudios, considerados como un “aval” cumplía con lo mínimo aceptable.

Estos son los hechos, espero que el próximo Cabildo sea más consciente que los anteriores, que entiendan la dimensión de su responsabilidad y se comprometan realmente con el interés ciudadano, con la ciudad que van a administrar, que la gobernanza sea una realidad, y lo más importante, que no sean paleros o levantadedos, sino servir de contrapeso o de retén a un personaje que tiene una idea equivocada de lo que significa el ordenamiento urbano para lograr el desarrollo armónico.

En septiembre se inicia el tercer período administrativo del Lic. Renán Barrera Concha, como alcalde, y según la entrevista y nuestra realidad, para Mérida y cada uno de nuestros entornos habitables nos dio a conocer su “Profecía de una muerte anunciada”, porque lo dicho, dicho está, va a redensificar para repoblar la ciudad, así que paisanos meridanos y vecinos, nuestro futuro será igual o peor que el de cualquier ciudad sobrepoblada, hacinada, con problemas de movilidad, con fallas en los servicios públicos, basura, áreas marginadas, descontento social e inseguridad.— Mérida, Yucatán.

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal

