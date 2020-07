Manuel Ceballos García: Homilía dominical

“Vengan a Mi todos los que están cansados”

San Mateo reúne en este párrafo tres palabras o dichos que Jesús pronunció seguramente en diversas ocasiones, pero que en su conjunto nos ofrecen uno de los testimonios más claros del Maestro sobre sí mismo, sobre su persona y su misión en el mundo.

Comienza Jesús dando gracias a Dios Padre y alabándolo porque ha revelado “estas cosas” a la gente sencilla y las ha escondido a los sabios y entendidos”.

Jesús, al decir “estas cosas”, se refiere a toda su predicación sobre el reino de Dios. Los “sabios y entendidos” son las personas cultas y mejor formadas, de las que cabría esperar una mejor comprensión del evangelio, pero que encuentran en su autosuficiencia el mayor obstáculo. Creen saberlo todo; por eso Dios confunde su sabiduría; “sabios y entendidos” eran en aquel tiempo los escribas y fariseos que rechazaron a Jesús con toda su alma.

Por el contrario, la “gente sencilla” son los que llama Jesús “pobres” en sus bienaventuranzas. Son hombres que no tienen ni bienes ni cultura; son la gente campesina; son todos aquellos que entonces parecían los últimos, porque no sabían interpretar la Ley y no conocían los preceptos y por ello eran despreciados por los fariseos y los escribas de Jerusalén. Todos estos son “la gente sencilla” y “los pobres” cuando buscan, preguntan y se abren a la gracia y a la verdad de Dios.

Sin embargo, para comprender mejor ese bello párrafo del evangelio de hoy es preciso tener en cuenta que en el párrafo anterior san Mateo describió el rechazo que sufrió Jesús por parte de las gentes de las prósperas ciudades de Tiberíades, Corozaín, Betsaida y Cafarnaúm, indiferentes a su palabra y a su acción.

En los párrafos siguientes estará en escena el rechazo a Jesús por parte de las altas clases intelectuales, del sacerdocio y de la aristocracia hebrea.

Entonces Jesús declaró explícitamente la elección de sus verdaderos amigos y compañeros de viaje: los pobres, los sencillos, los marginados a los que Él revelará en la intimidad los secretos de su corazón.

Entonces esta declaración se transforma en un himno de alabanza y de alegría que se esparce en una bendición, es decir, un agradecimiento que sube de la tierra hacia Dios.

Se trata de un “conocer” que indica sobre todo plenitud de intimidad y de amor; y en un llamado para que los débiles y más necesitados se pongan por el camino de Cristo, ya que el “yugo” quedó despojado de su aspecto de peso, de imposición, para volverse más “dulce” pero no por eso menos exigente.

Por lo tanto, la relación con Dios ya no queda regulada por un frío deber o por el terror del juicio, sino fundada en el amor filial y espontáneo.

La “comunidad de los pequeños” que ha descubierto los misterios del Reino debe seguir por ese camino de luz donde encontrará paz para sus almas (Jer 6, 16).