Manuel Gracián: La carta del nuevo milenio

Misterio del mal

A fines del siglo pasado me dedicaba a la práctica clínica en un gabinete cardiológico cercano a las Cuatro Huastecas (Tamaulipeca, Veracruzana, Hidalguense y Potosina). Por lo general recibía pacientes atendidos previamente en su lugar de origen por varios médicos, curanderos, herbolarios, brujos, hechiceros y chamanes.

Encontré enfermos con padecimientos extraños, desconcertantes, sin explicación científica. No encajaban en los cánones de la neurología, psiquiatría, endocrinología, ortopedia, psicología ni de la medicina interna. Llegué a comentar estos casos con especialistas amigos míos, incluso con sacerdotes católicos competentes en medicina psicosomática y cura de almas. No hubo respuestas satisfactorias.

Cierto día, en un libro del padre Emiliano Tardif, “Jesús está vivo”, leí un enunciado: “Existe un campo tan misterioso y delicado como real: la acción del demonio en el mundo y en las personas”... Bastó para despertar mi curiosidad científica sobre el misterio del mal (“Mysterium iniquitatis”). Procuré establecer comunicación con el exorcista de Roma, el padre Gabriele Amorth, de la congregación de San Pablo, y le escribí una carta.

En 1986, el vicario de la diócesis de Roma, cardenal Ugo Poletti, había nombrado exorcista al padre Amorth. Era ayudante del padre Cándido Amantini, pasionista de “La Escala Santa”, con 24 años de experiencia. A la muerte del padre Amantini (1992), don Gabriele Amorth se convirtió en el exorcista de Roma.

La ansiada respuesta

Un joven sacerdote tamaulipeco fue el mensajero de mi carta. Pasaron tres largos meses. Días antes de la Navidad, el 21 de diciembre de 2001 recibí por correo la ansiada contestación del más famoso exorcista del mundo. El contenido, denso, revelador. Omito sus muestras de agradecimiento y razones de afecto hacia mi. Abrevio lo esencial del escrito.

“El trabajo de exorcista no es fácil y los resultados poco visibles. En muchos países como España y Portugal no hay exorcistas. Hay una lucha entre el bien y el mal; lo sucedido el 11 de septiembre es una prueba de ello”.

“Intento que haya un exorcista en cada diócesis, así como hay un penitenciario”.

“Cada año acuden a Roma cerca de 200 exorcistas de todo el mundo. Los que vienen de Estados Unidos viajan de incógnito por el riesgo de ser asesinados por sectas satánicas”.

“Nuestro papa Juan Pablo II hace exorcismos. En estos días, junto con otros padres, incluyéndome, exorcizó a una jovencita de 20 años en la plaza de San Pedro. Joven rica en espiritualidad, avasallada por demonios; provenía de Monza, al noreste de Milán”.

“En Cerdeña, una joven de 23 años es perturbada por apariciones de diablos; se llaman Asmodeo y Meridiano; sufre mucho. La afligida familia observa cómo los vidrios de las ventanas son reducidos a astillas. El párroco y el arzobispo de Cagliari, no quieren saber nada de esto”...

Este fue el principio de constante enseñanza sobre demonología y demonopatías a través de 15 años. El padre Gabriele Amorth me envió sus libros publicados. Me recomendó leer a sus amigos exorcistas: P. Cándido Amantini, su maestro; P. Mateo La Grua, franciscano de Palermo (Sicilia); P. Raúl Salvucci, italiano; el controvertido P. Marcello Pellegrino Ernetti, benedictino, exorcista de Venecia de confesión diaria, creador del Cronovisor (especie de cámara fotográfica que permitía captar imágenes del pasado); los textos de Corrado Balducci (pero solo en el aspecto de demonología; al no ser exorcistas tenía errores en la práctica).

Demonopatía

Fue como vine a entender el sufrimiento de tantos pacientes en quienes la ciencia puede muy poco. Toda mala influencia diabólica sobre las personas es una demonopatía. Tiene sintomatología propia mediante la cual se manifiesta habitualmente. La ciencia quiere explicarlo todo y reducir todo mal a causas naturales. Es como otro mundo, pero está en éste.

Con la luz de la fe les invito abrirse a un panorama más amplio sobre la visión de la vida humana. “Buscaba de dónde viene el mal, pero no buscaba bien, y no veía lo que de malo había en mi búsqueda” (S. Agustín “Confesiones” V, 1, 2, 3).

Nuestro querido papa emérito Benedicto XVI, apoyado en el papa Paulo VI y en el papa Juan Pablo II, definió al demonio como “una presencia misteriosa pero real, personal y no simbólica, realidad poderosa capaz de inmensas atrocidades, como lo demuestra la historia”.

Intento compartir estos temas sobre el poder de las tinieblas y desvelar algo del misterio del mal: el reino tenebroso de satanás. ¡El diablo existe!.. ¡Yo me lo encontré!

Cardiólogo. mgracianb@ gmail.com

